Aktivních otců přibývá. Část zvládne při péči o děti i pracovat

Osmatřicetiletý Martin Bartovský je už rok v domácnosti a stará se o tři syny. Když jeho žena dokončila vysokou školu, chtěl jí dát možnost získat praxi. Po deseti letech práce prodal počítačovou firmu a převzal péči o potomky ve věku 4, 6 a 8 let.

"Je pravda, že na mě maminky u pískoviště někdy blbě koukají a občas se mi donese, že bych měl jít do práce. Ale nám to takhle momentálně vyhovuje," říká expert v oboru IT. Pochvaluje si, že mu manželka občas pomůže s odvedením dětí do školy nebo do školky.

Typologie otců * Aktivní (podílejí se na péči o děti a domácnost z více než 30 %)

* Průměrně aktivní (z 20 až 30 %)

* Méně aktivní (méně než 20 %)

Z domova si přivydělává vedením projektů pro neziskové organizace, žádný příspěvek nepobírá. "Někdy to bývá náročné. Když nedávno jeden kluk po druhém chytl spálu, byl jsem v kuse tři měsíce doma," přiznává trojnásobný otec.

Podle psychologa Martina Járy, který stojí v čele neziskové organizace Liga otevřených mužů, počet otců v domácnosti stoupá. Sedm procent mužů v jednom dotazníkovém průzkumu uvedlo, že by si rodičovskou klidně vyzkoušelo.

"Mnozí otcové v domácnosti ve statistikách ministerstva práce a sociálních věcí vůbec nefigurují, protože nepobírají žádné příspěvky. Našli způsob, jak pracovat z domova a současně pečovat o děti. Liberálnější rozdělení rolí je bližší vzdělanějším lidem z velkých měst," popisuje Jára.

Hraní končí sledováním televize

Také velký sociologický výzkum ministerstva práce a sociálních věcí potvrzuje, že mít doma aktivního otce přestává být jen zbožným přáním žen. Muži se například z jedné třetiny podílejí na uspávání potomků, z pětiny na koupání. Jejich parketou je vymýšlení aktivit pro volný čas. O rodinnou dovolenou nebo sportovní akce se muži dovedou postarat už více než z poloviny.

Jak se tátové zapojují * 44 % otců mezi 25 až 34 lety se účastnilo porodu potomka, další by byli ochotni, pokud by si to partnerka přála.

* Ze 40 % se v průměru otcové podílejí na hraní si s dětmi.

* Z 27 % na uspávání dítěte.

* Z 22 % na koupání.

* Z 15 % na péči o nemocné dítě.

Noční vstávání k dětem však zastanou jen ze 17 procent. Rezervy mají otcové i v takových činnostech, jako je doprovázení potomků k lékaři nebo jejich vyzvedávání ze školy. Naopak jistější v kramflecích jsou si tátové, pokud jde o hraní s dětmi, i když to leckdy končí sledováním televize.

Ministerstvo práce trend aktivního otcovství podporuje. Projekt pod názvem Táto, jak na to letos na jaře rozšířili spuštěním stejnojmenných webových stránek s bezplatnou poradnou.

"Web zaznamenává 1 200 návštěv měsíčně. Otcové nejčastěji chtějí vědět, na co mají od zaměstnavatele nárok. Druhým častým okruhem otázek je úprava péče o dítě po rozvodu," říká manažer ministerského projektu Lukáš Müller.

Podle něj existuje disproporce mezi tím, co umožňuje zákon, a realitou. Zhruba jedna třetina otců si myslí, že jsou firmy vstřícnější k ženám. Zaměstnavatelé zase tvrdí, že muži se o žádné úlevy nehlásí. "Je dost možné i to, že se jedni na druhé tak trochu vymlouvají," dodává Müller.