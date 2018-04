Jak léčit akné

Nejčastěji trvá 4 až 5 let, výjimkou není ani delší trvání. Pupínky vás mohou trápit i více než deset let. To, že se nejedná pouze o problém dospívajících, potvrzují průzkumy i kožní lékaři. "Mezi čtyřicátým až padesátým rokem postihuje stále ještě cca 41 % žen," říká dermatoložka Edita Jatšová z Laserového centra Anděl.

Co je akné? Akné je onemocnění mazových žláz a má mnoho příčin. Porucha odlučování a tvorby buněk ve vývodu mazové žlázy, které vede k ucpávání a poruše odtoku mazu, jehož produkce je většinou zvýšená. To vše je spojeno s přemnožením bakterií a následným vznikem zánětu. Často se tendence ke vzniku akné dědí a je v průběhu života ovlivněna hormonálními vlivy, ale i kosmetikou, stresem, léky a řadou onemocnění.

Svou roli hraje péče o pokožku, stres, hormonální nerovnováha, znečištěné prostředí i antikoncepce. Není ničím neobvyklým, že se množství projevů na kůži zvyšuje před menstruací, po porodu a při změně či vysazení hormonální antikoncepce. Tolik diskutovaný vliv potravin, jako je čokoláda, maso, ořechy, se nikdy nepotvrdil, i když lékaři obecně doporučují úpravu jídelníčku s omezeným přísunem cukrů a tuků.

Akné z kosmetiky

Akné lze rozdělit podle příčin do několika kategorií a podle toho se také léčí. Tzv. kosmetické akné zapříčiní špatný výběr kosmetiky. Významnou roli hrají hlavně hutné noční krémy dráždící mazové žlázy. Výsledkem používání nevhodných, příliš mastných krémů jsou hluboké uzavřené komedony měnící se v zanícené uzly postihující zejména tváře, bradu a čelo.

Zde svou roli hraje také věk, neboť jinak se pečuje o pokožku ve dvaceti a jiné potřeby má kůže po čtyřicítce, kde už se řeší také vrásky a projevy stárnutí. I tak je nejdůležitější čištění a následná ochrana pokožky. "K nejprodávanějším produktům patří čistící gel a pleťová voda," potvrzuje Romana Šonková ze společnosti Beiersdorf.

V krémech a sérech proti vráskám se zaměřte na lehčí konzistence a přípravky nevyvolávající akné. "Nejpodstatnější je soustředit se na výběr správného nočního ošetření, protože během spánku se zrychluje metabolismus kožních buněk a bude tedy největší léčebný efekt," radí dermatoložka Jatšová. Na denní použití doporučuje make-up s léčivými účinky.

Léčba podle věku

Kolem dvacátého roku se pupínky objevují často, neboť klasické pubertální akné odeznívá u žen kolem dvacátého roku, u mužů až o čtyři roky později. V tomto věku jde především o zajištění hormonální stability a čistění, aby zbytečně nedocházelo ke zjizvení.

Pro generaci třicátníků není akné překvapením, neboť i v tomto věku trpí pupínky až tři z pěti ženy. Místo drsných chemických přípravků dermatoložka doporučuje raději laserové ošetření, které nemají vliv na případné těhotenství. Černé a bílé tečky se dají zvládnout také antikoncepcí a kosmetikou, která důkladně čistí.

Na pupínky kyselinou

Na stárnoucí pokožku po čtyřicítce se hodí přípravky s obsahem ovocných kyselin, retinu A a kyselina hyaluronové. Vhodnou metodou je chemický peeling, během něhož se odstraňují nánosy mrtvých buněk z povrchu kůže a tím dochází odstranění zátek, které ucpávají mazové žlázy.

Svěříte-li pupínky do rukou odborného lékaře, čekejte vedle doporučení na domácí péči možný razantnější přístup v podobě aplikace retinoidů, benzoylperoxidu, kyseliny azelaové či antibiotik.

Zvolit lze i léčbu doplněnou o modré světlo, IPL či radiofrekvenční laser. Na tyto metody je momentálně velmi vhodná doba, neboť se nemají rády se slunečním světlem. Výsledky však nečekejte po měsíci péče, zázraky na počkání nikdo v léčbě akné neumí. Zlepšení je velmi pozvolné.

Každodenní nutná péče

Pravidelné péče je absolutním základem v péči o pokožku, bez ní vám ani ten nejlepší odborník nepomůže. Každé ráno a večer si obličej a jiná postižená místa omyjte čistícím gelem či vhodným pleťovým mlékem, pokud si vaše pokožka moc nerozumí s vodou.

Následně se naučte používat čistící pleťovou vodu, kterou uzavře póry, osvěží a projasní pleť. Ideální přípravek najdete mezi těmi bez obsahu alkoholu.

Jako závěrečný krok aplikujte vhodný hydratační krém s UV faktorem na den a lehčí noční krém před spaním. Pro mladší se hodí také lehké gely. Při výběru hydratačního přípravku dbejte na jeho složení, které vám ještě více nezanese póry.