Akné netrápí jen puberťáky. Pět tipů, jak se ho zbavit

10:10 , aktualizováno 10:10

Zarudnutí, černé tečky, bílé či zanícené uhříky. To je noční můra všech dívek i žen. Mít obličej samý pupínek není zrovna výhra v žádném věku. Jenže zatímco k dospívající mládeži to tak nějak patří, v dospělosti to značí problémy s pletí.