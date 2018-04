Akné, nemoc z povolání i z dovolené

Akné je všeobecně považováno za kožní onemocnění, které odezní společně s dosažením dospělosti. U mnoha lidí ale k takovémuto přelomu společně s odmaturováním nedochází. U jiných zdánlivě ano, ale akné se periodicky navrací. Příčinou v tomto případě nejsou hormonální nevyrovnanosti, ale vliv prostředí.

Brom a jod

Akné u dospělých lidí bývá často vyvoláno vlivy okolí. Mnohdy si ale pacienti trpící nepříjemnými pupínky neuvědomují, co přesně by mohlo být příčinou onemocnění kůže. Mezi méně známé činitele patří brom. Ten obsahují některé léky na uklidnění. Pokud jej užíváte, stačí medikamenty vysadit či vyzkoušet užívání jiných, bez obsahu bromu. O něco složitější situace je v případě dalšího chemického prvku vyvolávajícího akné.

Ačkoli je jod velice důležitý pro správné fungování našeho těla, může být právě on příčinou akné. Tento chemický prvek obsahují některé léky proti kašli či dezinfekce. Pokud je akné způsobeno jodem, musí se postupovat velice obezřetně. "Vzhledem k tomu, že jod je velmi důležitý pro činnost štítné žlázy, mohou se léky obsahující jod určené pro tento orgán vysadit jen po poradě s lékařem; postradatelné jsou ale u bronchitidy a nebo pro dezinfekci," říká G. Leibold v knize Akné.

Přehnaná hygiena a dovolená u moře

Akné si mohou lidé nevědomky způsobovat i v případě, že dbají příliš na hygienu. Ačkoli mastná pleť svádí k důslednému omývání, její přehnané čištění může v důsledku vyvolat horší formu kožního onemocnění. Svou roli sehrávají také čisticí prostředky, které jsou na pleť používány. Samozřejmostí by měla být antiseptika určená přímo na boj s akné. I ta ale mohou stav pleti zhoršit, pokud se používají nadmíru. Zvláště v případě, kdy obsahují například hexachlorofen. Chyba může být také v typu běžné kosmetiky, kterou používáte. Mezi rizikové složky patří lanolin, vazelína či parafínový olej.





Takzvané Mallorca akné bývá způsobeno pobytem v horkém, dusném prostředí.

Mnoho lidí předpokládá, že jejich pleti prospěje pobyt u moře. Jenže idylické pláže a žhnoucí slunce mohou kožní onemocnění řádně zkomplikovat. Tzv. Mallorca akné bývá totiž způsobeno právě pobytem v horkém, dusném prostředí. Situaci komplikuje pocení, ale také některé krémy na opalování, které mohou vyvolat přecitlivělost kůže. Projevy tohoto typu akné naštěstí ustupují zpravidla do dvou měsíců od návratu z dovolené.

Nemoc z povolání

I když to může znít absurdně, akné by mohlo být zařazeno do škatulky tzv. nemocí z povolání. Některé profese jsou totiž rizikovější pro lidi potýkající se s tímto kožním onemocněním. Typickým příkladem je akné vyvolané olejem. Pokud pacient přijde do styku s mazacími či technickými oleji, které se na jeho tělo mohou dostat například skrz zašpiněný pracovní oděv, objeví se nepříjemné pupínky. Navíc nemusí dojít ani ke styku s obličejem, akné se objevuje i na pažích a stehnech.

Rizikovou skupinou jsou také elektrikáři, kteří izolují kabely za pomoci prostředků obsahujících chlornaftaleny. Tato látka je o to zrádnější, že není třeba dostat se s ní fyzicky do kontaktu. Pouhé její vdechování může vyvolat vznik zarudlých pupínků. V obdobném nebezpečí jsou i zaměstnanci pracující s dehtem. I zde mohou postačovat pouhé výpary. "Při chronickém poškozování kůže dehtem může dojít po letech i desetiletích dokonce k rakovinnému zvrhnutí," upozorňuje dále G. Leibold. U těchto těžkých typů akné mnohdy léky nezabírají a pacientům nezbývá nic jiného než změnit zaměstnání.