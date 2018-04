AIDS už neznamená jistou smrt

Jak v pátek navíc upozornili vědci v Londýně, většina pacientů, kteří takovéto "koktejly" užívají, může žít nejméně dalších deset let.

Významná studie, která byla zveřejněna v prestižním britském lékařském časopisu The Lancet, bohužel ukazuje, že zveřejněné statistiky se vůbec netýkají většiny rozvojových, především afrických zemí, kde je AIDS nejvážnějším problémem. Tam totiž na dosud drahé kombinace potřebných léčiv nemají peníze.

Podle agentur Reuters a AFP, které ze studie citují, se v západních zemích brzy poté, co se v roce 1997 začalo s takzvanou vysoce účinnou antiretrovirovou terapií, míra úmrtnosti snížila o polovinu, od roku 2001 pak dokonce o 80 procent.

"Zavedení vysoce účinné antiretrovirové terapie (HAART) je obrovským úspěchem," řekl BBC Kholoud Porter z britské Lékařské výzkumné rady.

"Plných devět lidí z deseti bude žít dalších deset let, samozřejmě podle věku, kdy byli nakaženi. A může to být dokonce 17 až 20 let, přesně to zatím uvést nemůžeme."

Předtím, než se začalo s terapií HAART, pouhá polovina nakažených měla šanci dožít se deseti let, přičemž naděje u těch, kteří byli nakaženi po čtyřicítce, se ještě více snižovala. Nyní je velmi významný fakt, že už není žádný důvod k diskriminaci starších lidí v souvislosti s nasazením terapie HAART, protože díky ní se už nesnižuje předpokládaná délka jejich života.

Více ohroženi jsou ti, kteří si píchají drogy Významná studie, která byla zveřejněna v časopisu The Lancet, nicméně ukazuje překvapivou skutečnost: ti, kteří si píchají drogy, umírají čtyřikrát častěji než ti, kteří byli nakaženi při pohlavním styku.

Podle Kholouda Portera uživatelé drog, kteří se vpichují injekčními jehlami, nejsou mnohdy schopni brát někdy komplikované kombinace léků tím správným způsobem.

Zároveň jsou navíc sužováni dalšími infekcemi, nejčastěji žloutenkou.

Velmi špatnou zprávou, která s novými, mnohem účinnějšími terapiemi souvisí, je bohužel fakt, že tam, kde mají s AIDS největší problémy, na drahé léky nemají peníze a poslední pozitivní statistiky se jich vůbec netýkají.

Právě na případu léčby AIDS se drasticky ukazuje, jak roste propast mezi bohatými a chudými. Situace se nelepší ani s rostoucím tlakem na světové farmaceutické firmy, aby léky zlevnily. Minulý měsíc některé firmy uvedly, že zdvojnásobily dodávky léků do Afriky.

Na konci června roku 2003 dostávalo zlevněné medikamenty proti nemoci AIDS od šesti farmaceutických firem více než 76 300 Afričanů v porovnání s 35 000 v březnu 2002. Je to však jen zlomek nakažených touto smrtelnou chorobou.

Organizace UNAIDS, která v rámci OSN vede globální boj s epidemií AIDS, předpokládá, že léčbu absolutně nezbytně potřebují nikoli desetitisíce, ale více než čtyři miliony Afričanů.

Z celkového počtu 42 milionů nakažených lidí ve světě jich 30 milionů žije v subsaharské Africe. Avšak ani například v Británii nemají všichni lidé stejný přístup k léčbě. Nejhůře jsou na tom ti, kteří žijí v komunitách uprchlíků a imigrantů.

Takzvaná vysoce účinná antiretrovirová terapie (HAART) napadá virus HIV v různých fázích cyklu jeho života. Vědci očekávají, že v průběhu dalších let se podaří pokročit ještě dál. Podle nich bude možné odstranit mnohé nežádoucí efekty léčby, takže léčba bude ještě účinnější.