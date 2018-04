Vybírali jste nejlepší kadeřnickou proměnu, zvítězil razantní sestřih

Rozpuštěné lokny, ležérní plážové vlny, stylové drdoly i zapletené copánky: to všechno nosí naše čtenářky, které nám...

Výrazné barvy na vlasy, hlavně ty pastelové, se vrátily do módy už před pár lety a k překvapení mnohých se udržely...

Nevidím zrzku, ale číslo 74, říká sestra Karla Heřmánka

Když jde po ulici, pozoruje účesy žen a v duchu si říká, co by která měla udělat s vlasy. „Tyhle by potřebovaly masku,...