Od Hollywoodu po Sex ve městě. Černé krajkové prádlo nevychází z módy

Faithová před 13 lety pracovala jako prodavačka v londýnském Soho, nosila typickou uniformu, kterou si oblékla i pro novou kampaň. Pod růžovým propínacími šaty ukazuje svůdné prádlo z černé krajky s neodmyslitelným podvazkovými pasem a klasickými punčochami.

Fotografie podzimní kampaně pořídila další z bývalých zaměstnankyň Alice Hawkinsová, dneska respektovaná fotografka a filmařka, jejíž snímky se objevily v módních magazínech Vogue, InStyle, Love, i-D a také i ve Financial Times, Esquire či Vanity Fair.

Pětice fotografií s blonďatou zpěvačkou je inspirována polaroidy, která Hawkinsová pořizovala během své práce v butiku.

Nová kolekce se pohybuje mezi hollywoodským glamourem 50. let, okázalostí 80. let a smyslným stylem sebevědomých Newyorčanek v polovině 90. let, kdy v televizi všichni sledovali Sex ve městě a na módní scéně se objevila nová generace výrazných módních návrhářů.

Převládající černou krajku doplňují nápadné výšivky, zajímavým prvkem je vzor připomínající tetování a nechybí ani přiléhavé šaty kopírující křivky zpěvaččina těla.

Ve svých 34 letech se Faithová stala další z odvážných osobností, které se svlékly do velmi svůdného prádla. V minulosti byla tváří značky mj. zpěvačka Kylie Minogue, tanečnice Dita Von Teese, modelka Kate Mossová, herečka Maggie Gyllenhaalová či na jaře letošního roku Naomi Campbellová.