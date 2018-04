Afrodiziaka: účinná metoda, nebo podvod?

V celé historii lidé používají nejrůznější potraviny v dobré víře, že znásobí jejich ložnicové potěšení, přihrají jim nebývalou erekci nebo orgasmus síly průměrného hurikánu.



Mnoho potravin si pověst nedostižných afrodiziak navíc uchovalo až do dnešních dnů. Populárním příkladem jsou ústřice a alkohol. Někdo nedá dopustit na vejce, vanilkovou zmrzlinu nebo celer. Jiné zdroje zase pro změnu uvádějí grepy, cereálie a borůvky.

Místo sexu průjem

Většinou víra v afrodiziakální účinnost potravin pramení z obsahu vitaminů a dalších živin, které údajně ovlivňují sexuální funkce. Například vejce mají údajně redukovat úzkost a předčasnou ejakulaci. Kalcium ve vanilkové zmrzlině je údajně vynikajícím prostředkem pro zesílení orgasmu. Cereálie zase zabraňují zúžení cév, tudíž mají pozitivní vliv na přítok krve na ta správná místa, uvádí magazín Health.

Doktorka Mary Ellen Camirová, která se celý život zabývá potravinovými výzkumy, se setkává s mnoha teoriemi, proč ty které potraviny mají mít vliv na sexuální život. Mnoho z nich však považuje spíše za úsměvné.



"Je pravda, že některé vitaminy a další látky obsažené v potravinách mají částečně pozitivní vliv na sexuální život. Zároveň je v nich však mnohdy obsaženo množství látek, které sexu naopak velmi neprospívají." Dobrým příkladem jsou podle ní borůvky, které sice pomáhají krevnímu oběhu, ale pokud jich sníte příliš velké množství, výsledkem je úporný průjem.

"Klidně si dejte před sexem dobré jídlo, ale mnohem podstatnější je, že se máte rádi. To je totiž všechno, co potřebujete. Sex je především o psychologii než o čemkoli jiném," říká Camirová.

Barnaby Barrat, prezident American Association of Sex Educators, Counselors and Therapists, s ní však příliš nesouhlasí. Souhlasí s tím, že na sexuální život má vliv sebevědomí, úzkost, stud, pocity viny a zábrany. "Sex je skutečně především psychologická záležitost, nicméně jídlo a stravování vůbec v něm může hrát velmi podstatnou roli."

Navíc je podle něj síla psychika tak mocná, že pro některé osoby, které účinku afrodiziak věří, mohou mít specifické potraviny skutečný účinek. Ostatní mohou alespoň díky jídlu objevit novou dimenzi sexuálního života. Hry s jídlem (například slízávání zmrzliny z těla partnera) mohou být pro partnerský erotický život velmi užitečné.

Sladká vůně sexu

Pouhá vůně jídla a potravin může být tím nejlepším afrodiziakem pro muže i ženy. Ukázal to výzkum, který realizoval Alan R. Hirsch, ředitel neurologie v Research Foundation v Chicagu. jeho tým provedl dvě studie, které se zabývaly mužskými a ženskými reakcemi na různé vůně. V jedné studii měřili vědci přítok krve do penisu a ve druhé do vaginy. Ukázalo se, že muži nejsilněji reagují na levanduli a vůni jídel, která obsahují dýni. Ženy zase nejvíc vzrušovala vůně sladkostí a okurky.

Pro tyto výsledky nemají vědci zatím věrohodné vysvětlení. Nicméně autor výzkumu se domnívá, že citlivost k určitým vůním získali lidé převážně už v dětství. Tyto vůně v nich potom probouzejí nostalgii, která účinně redukuje úzkost a zábrany, což se pozitivně odrazí v přítoku krve do genitálií.

"Zatím však víme jen to, že to, jak lidé voní, ovlivňuje sexuální touhu jejich partnera. Nevíme však nic o tom, že by stravování ovlivňovalo lidskou vůni," říká Barratt.