Afrodiziaka: Pomohou vám vyšplhat až na vrchol?

Zájem o afrodiziaka obvykle stoupá právě v polovině února kolem svátku svatého Valentýna. Magazín Livescience.com tak připravil hitparádu deseti nejznámějších afrodiziakálních látek.

1. místo: Respekt

Schopnost porozumět potřebám partnera je tím nejlepším afrodiziakem. A nemusíte za něj zaplatit ani korunu. Centrem pozornosti v posteli vůbec nemusí být jen průnik do vagíny a mužská ejakulace. Nejsme v pravěku, že. Existuje mnoho jiných způsobů, jak vašeho partnera sexuálně uspokojit, stačí je jen začít hledat. Ty nejvýznamnější vztahy se stejně zakládají na respektu.

2. místo: Dostat se do formy

Je vědecky dokázáno, že poruchy erekce souvisí s celkově slabým fyzickým zdravím a neaktivním životem. Místo sezení před televizí tak svého miláčka raději vytáhněte do posilovny. Ovšem sport má i další blahodárné vlivy na zlepšení milostného života - zvyšuje totiž sebedůvěru. A ta je sexy od nepaměti.

3. místo: Psychoanalýza

Občas se sexuální dysfunkce objeví jako následek deprese, vyčerpání nebo psychických poruch. A tak nezbývá než se obrátit na sexuologa nebo psychiatra a věřit na jejich zázračné schopnosti...

4. místo: Viagra

Ano, Viagra opravdu funguje. Ale ... není to afrodiziakum. Pokud má modrá pilulka účinkovat, musí být jeho uživatel již sexuálně vzrušen. Viagra totiž zvyšuje průtok krve v penisu a zabraňuje jí zase odtéct. Tento oblíbený lék má mnoho vedlejších účinků, ale ty podle všeho sexuchtivé pány neodrazují.

5. místo: Yohimbe, tribulus a maca

Yohimbe, tribulus a maca patří mezi hlavní byliny s údajným vlivem na sexuální touhu a výkon. Všechny možné kombinace těchto tří rostlin se nyní hlavně na internetu prodávají jako 'přírodní Viagra'. Většina vědců vás ale před jejich konzumací bude varovat. Příliš mnoho yohimbe - tedy kůry ze stromu ve východní Africe - vás může i zabít. Což není zrovna ten druh ztuhlosti, který většina mužů hledá. Další riziko je, že nikdy přesně nevíte, co se pod nálepkou 'přírodní léčiva' skrývá.

Přesto je přírodní původ některých léků nezpochybnitelný (například aspirin pochází taktéž z kůry stromu), a tak se teď yohimbe a jeho kamarádi nacházejí pod čočkami mikroskopů. Možná se jednou opravdu stanou spolehlivým lékem na impotenci.

6. místo: Ústřice

O mnoha potravinách (banány, chřest, mrkev, avokádo) se říká, že zvyšují libido. Jde ale hlavně o tvar penisu nebo varlat, které připomínají. Ústřice jsou zase podobné vagíně. Římané si ústřic vážili jakožto silných a vzácných afrodiziak. Casanova jich prý k snídani snědl až padesát! Zajímavé je, že ústřice obsahují spoustu zinku, který je nutný pro produkci spermatu. Látky v syrových ústřicích prý mohou zvýšit hladinu testosteronu. S určitostí je ale za afrodiziakum považovat nelze, protože tento účinek se zatím prokázal jen při pokusech na myších mužského pohlaví. Jako předkrm před slibným večerem budou ovšem ústřice výborné.

7. místo: Čokoláda

Jen přečtením toho magického slovíčka projede mnoha ženami vlna rozkoše. Přesto ani 'ona' afrodiziakální schopnosti nemá. Co ale obsahuje je látka serotonin, která dráždí centra rozkoše v našem mozku. Čokoláda má tedy se sexem společného jen to, že vám dělá dobře. Amen.

8. místo: Alkohol

Alkohol je s oblibou považován za afrodiziakum, i když ve své podstatě pouze snižuje zábrany a zvyšuje pravděpodobnost iracionálního chování. Co může vilné jedince od alkoholu a party drog jako kokainu nebo extáze spíše odradit, je jejich velký vliv na erekci - umějí ji spolehlivě dostat do minusové polohy. Tyto látky ovlivňují průtok krve v žilách a to má negativní účinky na hladinu testosteronu a s tím i na libido.

9. místo: Španělské mušky

Nejsou to mušky a vůbec nemusí být ze Španělska. Takto lze v podstatě shrnout mýty o tomto potenciálně smrtelném 'afrodiziaku'. Španělská muška je vlastně brouček žijící v Evropě. Tento hmyz obsahuje leptavou šťávu podobnou kyselině jménem cantharidin. Člověk si požitím a následným vyloučením této látky koleduje o pálení a otoky močového měchýře, které jsou mylně považovány za sexuální stimulaci. Ovšem většina dnes prodávaných španělských mušek jsou stejně vyrobeny jen z pepře.

10. místo: Roh nosorožce

Je smutné, jak lidská touha po úžasném milování může dohnat některé zvířecí druhy až na pokraj vymření. To potkalo i nebohého nosorožce, jehož rohu jsou v tradiční čínské medicíně přisuzovány afrodiziakální síly. Tato pověra zřejmě vznikla kvůli tvaru rohu, který připomíná vztyčený mužský penis. Konzumace rohu má dotyčnému zajistit důstojnou erekci. Nic takového se ale ve skutečnosti prokázat nedá.