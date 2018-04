Afrodiziaka - jak udělat příjemné ještě příjemnějšími aneb nikdy toho není dost

Afrodiziakum č. 1 – příhodné oblečení. Lehce vyzývavé oblečení a klasické krajkové prádlo bychom nikdy neměly podceňovat.

Afrodiziakum č. 2 – obdiv. Muži jsou rádi, když je obdivujeme.

Všechny ale víme, že jsou situace, kdy nám nic z toho nepomůže ho nalákat, a tu zatoužíme po něčem účinnějším. Můžeme jít do lékárny a tam, červenaje se studem, zaplatit nekřesťanské peníze za nějaké pofiderní tablety. Anebo můžeme udělat něco mnohem kouzelnějšího a zábavnějšího.

Můžeme se poradit s některým mistrem kuchařem, protože přísloví "láska prochází žaludkem" nelže. Věděli to staří mágové, alchymisté, věděly to báby kořenářky. Příroda nám nabízí obrovské množství povzbuzovatel. Některé nám pomůžou napsat diplomku za jednu noc, druhé nám pomůžou prožít noc se zcela jinou vášní.

K milování je potřeba především energie. Věda praví, že energii nejrychleji dodají organizmu cukry, lehce stravitelné tuky a dráždivé chuti. Ideální tedy bude kostka cukru pokapaná olivovým olejem a zasypaná pepřem. Můžete to zkusit. A co takhle čokoláda s chilli papričkou a mandlemi? To si dejte bez obav!

Výtečné jsou ústřice, též něco z černých lanýžů, čerstvý zázvor, sekt, rajské jablíčko s bazalkou, dužina zralých banánů utřená s medem, vanilkou a šafránem (šafrán se také dává do vína). Skvělé jsou i mořské plody, nejspíš proto, že Afrodita se zrodila z mořské pěny, do které bacil blesk (nebyl to blesk jen tak ledajaký, nýbrž blesk Diův).

A pak máme jedno afrodiziakum, které si dáváme od dětský let. Uhádnete, proč se líbánkám říká také medové týdny, a to skoro ve všech jazycích, kde se pojem líbánek vyskytuje? Asi uhádnete – med je právě ta správná kombinace cukru a dalších látek. A potom nemáme být k sexu tak náchylní, když se tím živíme odmala!