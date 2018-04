Afričané nemohou ukázat, co v nich je, říká slovenská zpěvačka Tina

Proč vás AIDS zajímá?

Pohybuji se v určitém prostředí, chodím často na různé koncerty nebo party, kde je spousta mladých lidí. Proto si myslím, že tenhle problém se týká hlavně nás, že jsme ta cílová skupina, kterou bychom tímto (projektem) chtěli oslovit. Na vlastní oči často vidím, jak jsou lidé nezodpovědní.

Tak mi srovnejte tu zdejší situaci s Afrikou. Jak žijí mladí lidé tam?

Byla jsem tam na několika party a celý problém v tom, že se skoro každý druhý večer opijí a potom jdou na záchody či kamkoliv - v lepším případě domů -, s nějakým právě nalezeným partnerem.

Jak si to vysvětlujete? Nedostatek vedlejších aktivit?

Ano, prvních pět dní jsem strávila v maličkém městečku Keetmanshoop, má asi dvacet tisíc obyvatel a tam opravdu není nic. Žádné kluby, žádná kina, lidé nemají za kulturou kam jít. Je tam pár obchodů s potravinami a jedna ne moc pěkná hospoda. Mladí v ní tráví všechen volný čas a popíjejí alkohol. V hlavním městě to bylo jiné, tam jsou kluby, nákupní centra. Blíží se to evropskému stylu.

Vy a namibijská raperka Snazzy jste asi místní stojaté vody s projektem Virus Free Generation trošku rozčeřily, jako holky jste měly na téma AIDS oslovit hlavně dívčí publikum, povedlo se?

Namibie má obrovský problém s nakaženými ženami, i naše tvorba se tomu přizpůsobila. V hlavním městě Windhoek jsme na toto téma natočily tři písničky. Na workshopu bylo nakonec více kluků, ale to bylo dané zájmem. Dívky jsou tam plaché. Nevím, jestli rezignovaly, nebo čím to je.

Rozuměla jste si se Snazzy?

Jasně. Zjistily jsme po čase, že rády posloucháme podobný styl hudby, a padly jsme si i lidsky. Měly jsme si toho hodně co říct, i když jsme z úplně odlišných kultur. Často jsme porovnávaly, jak se žije v Namibii a jak v Evropě nebo na Slovensku.

Bavily jste se i tom, jak se v těchto různých částech světa žije ženám?

Taky. Mladé holky v Namibii často ani nestihnou dodělat školu, náhodou otěhotní, stávají se z nich matky a dostanou se do modelu rodiny, kde jejich existence závisí na mužích. Říkala jsem, že na Slovensku fungují ženy spíše jako samostatné jednotky, mají vlastní byty, auta, budují si kariéru...

Zaujala vás nějaká vlastnost na Namibijcích?

Myslím, že si mnohem víc užívají života. U nás mnoho lidí nadává, jak se mají zle, ale já jsem na vlastní oči viděla, že v porovnání s nimi se máme opravdu nadstandardně. Jsou také mnohem temperamentnější. Mnohokrát jsem viděla na ulici lidi, kteří si zpívali nebo tančili jen tak do ticha. Byla u nich prostě vidět ta radost ze života.

A co samotná Namibie?

Nejvíc se mi líbily barvy. Když jsem potom přiletěla zpátky na Slovensko, tak jsem měla pocit, že jsem v nějaké šedé krajině. Opravdu jsem netušila, že může být takový rozdíl mezi zelenou africkou a evropskou.

Vaše hiphopové turné mělo za úkol upozornit na epidemii AIDS a viru HIV. Setkala jste se na místě s takto nemocnými lidmi?

Ano, v jedné nemocnici jsme si povídali s lékařem z Německa, který tam pracuje už patnáct osmnáct let, a přišla za ním náhodou jedna paní, která byla HIV pozitivní. O pár dní později jsme navštívily misii Člověka v tísni, kde pracují HIV pozitivní ženy, vyrábějí různé suvenýry. Bylo to trošku zvláštní, protože ony byly hodně uzavřené do sebe, neusmívaly se. Chápu ale, že není proč. Nemají se zrovna nejlépe.

Dívala jsem na na video z vašeho workshopu a zaujalo mě, že i poměrně malí kluci měli skládat písně na téma sex.

Téma bylo vždy spojeno s nemocí AIDS, zadaly jsme ho a oni jej měli ve dvaceti minutách až půlhodině zpracovat. Ukázalo, že jsou talentovaní. Nečekala jsem, že dokážou za tak krátký čas napsat úžasné věci. Jenže mají tak strašně málo možností se nějak projevit, ukázat, co se v nich skrývá. Bylo mi potom z toho velmi smutno.

Během cesty jste kromě koncertů skládaly i hudbu, točily videoklip... Jak to probíhalo?

Musely jsme napsat tři písničky za jeden den. Já jsem zpívala, Snazzy rapovala. Námět bylo stejný - HIV/AIDS. Protože jsme nechtěly omílat dokola "Používejte kondomy" - což tam nakonec ani nezaznělo - bylo to náročné.

Jak přijali diváci na koncertech, že jste zpívala slovensky?

Oni se v první řadě hrozně těšili z toho, že se něco děje. Žijí na maličkém místě postaveném v poušti, není tam co dělat. Líbilo se jim i to, že poprvé v životě slyšeli slovenštinu. S několika jsem se také bavila o Slovensku a Československu a byla jsem překvapená, že vůbec nevědí, kde leží. Mysleli si, že je někde v Latinské Americe například.

Na co se vás ptali?

Jestli máme krále, a protože jsem byla první Slovenka, kterou viděli, chtěli vědět, zda jsou v naší zemi a v Česku i nějací bílí lidé (smích).

Co považujete na projektu, kterého jste se právě zúčastnila, za nejpřínosnější?

Nedávno jsem se dozvěděla, že měli místní z koncertů i workshopu obrovskou radost. Chodí se dokonce ptát na misii, zda se ještě něco podobného bude konat. To dokazuje, že je potřeba je něčím zaujmout, zabavit, aby našli jiný smysl života než trávit čas při alkoholu nebo nesmyslným nechráněným sexem.