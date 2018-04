Afghánské novinářky mají pro strach uděláno. Neodradí je ani výhrůžky

Jen během posledního měsíce se přitom afghánská mediální scéna rozrostla hned o dvě média tvořená ženami pro další ženy. Před několika dny začala v Kábulu vysílat Zan TV (Ženská televize), první televizní stanice v muslimské zemi, ve které jsou všechny moderátorky a reportérky ženy.



Rodina moderátorky Mehrii Afzaliové byla původně proti, za její nové zaměstnání se ale postavil její manžel. „Někteří lidé ve vesnických oblastech si myslí, že ženy v televizi narušují integritu rodiny,“ popisuje pětadvacetiletá moderátorka, která jedním dechem dodává, že to rozhodně není nic, o co by usilovala. V Zan Tv nosí ženy šátky, zastávají ale názor, že ženy mají právo pracovat a být reprezentovány v médiích.



Kontroverzní lifestyle

O krok dál jdou dívky a ženy v redakci prvního afghánského lifestylového časopisu Gellara. Autorky, převážně vysokoškolské studentky, se nebály na titulní stranu použít fotku prostovlasé kanadsko-afghánské zpěvačky Mozhdah Jamalzadah. Témata i layout jsou inspirovány zahraničními magazíny jako Vogue nebo Harper ́s Bazaar. V prvním čísle vydaném zatím v dvoutisícovém nákladu se čtenářky dozví informace o rakovině prsu, cvičení jógy, plánovaném početí, mohou se začíst do příběhů ženských celebrit a pokochat se fotkami žen v krásných šatech, které odhalují nohy a někdy i výstřih.



„Až doteď média přinášela v souvislosti s ženami zejména zprávy o násilí, baad (tzv. kompenzace zločinu provdáním ženy či dívky) a o tom, že jim byl pořezán obličej. Chceme ukazovat i jiné portréty žen,“ popisuje šéfredaktorka Fatana Hassanzadová. Mladá studentka žurnalistiky se rozhodla přivést do afghánského mediálního světa nový pohled na ženy - na jejich úspěchy, na lifestylová témata včetně recenzní filmů a knih, na relaxaci i módu.



Šéfredaktorkou afghánského lifestylového časopisu Gellara je Fatana Hassanzada.

Nejkontroverznější byl zřejmě článek představující čtenářkám internetovou seznamku Tinder - v zemi, kde se mnoho manželství dodnes dohaduje mezi rodiči, vyvolal pohoršení. Vydání časopisu Gellara vyvolalo i protesty mezi studenty katedry islámského práva, kteří jej označili za odporující islámu, šéfredaktorku před nimi musela ochránit univerzitní ochranka, novinářky obdržely i výhrůžky.

Od té doby se mladá novinářka bojí vysokou školu navštěvovat a obává se i o bezpečí dalších tří reportérek, které taktéž studují v Kábulu. Přesto chce ve svém úsilí pokračovat a věří, že má smysl. „Jsme druhou afghánskou generací demokracie. S revolucí vždycky přicházejí i oběti. Nebezpečí nepředstavují naše témata, ale společnost,“ vysvětluje Fatana Hassanzadová.

Ví moc dobře, o čem mluví. Kvůli její novinářské kariéře v minulosti pobodali na ulici jejího mladšího bratra, celá rodina pak musela z rodného Mazár-e Šarífu prchnout do Kábulu. Přesto je novinářka, stejně jako její další kolegyně, odhodlána ve své činnosti pokračovat.