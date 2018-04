Kombinace afghánské kuchyně: mátový jogurt, sladká rýže a jehněčí

Afghánská kuchyně se v mnohém podobá dalším kuchyním v tamním regionu, tedy i podstatně známější kuchyni indické. Pro mnohé Čechy má však oproti indické jednu výhodu, protože se nevyžívá v pálivých chutích a feferonkách, i když po nich afghánští kuchaři někdy také sáhnou.

Najib Rakin, šéfkuchař rodinné restaurace Behsud se svou manželkou a synem

„Vaříme hodně z jehněčího masa, které podle mé zkušenosti Čechům chutná. Oblíbené je i hovězí a krůtí maso na kostky, kotlety a kebaby. Jako přílohy jíme rýži basmati, světlý afghánský chleba nebo placky pečené na pánvi,“ popisuje Najib Rakin, šéfkuchař pražské restaurace Behsud.

Afghánská kuchyně samozřejmě stojí i na velkém množství zeleniny. Mezi oblíbená koření pak patří čerstvý i sušený koriandr, česnek, máta a kardamom. „Ten Afghánci opravdu milují a najdete ho ve všem: v čaji, kávě i baklavě,“ vysvětluje Najib Rakin, který přišel s rodinou do Česka před devatenácti lety.

Ve své restauraci Behsud pro nás připravil i typické afghánské menu, které vás překvapí zajímavými kombinacemi chutí: sladká rýže basmati spolu s rozinkami, oříšky a mrkví skvěle doplňuje pomalu vařené jehněčí maso. K tomu se podává osvěžující jogurtový nápoj s mátou.

Sabzi – afghánský špenát

Ingredience pro 4 osoby:

6 polévkových lžic oleje

1 ks pórku

1 svazek koriandru

450 gramů čerstvého (i mraženého) listového špenátu

1 čajová lžička mletého koriandru

1 čajová lžička soli

4 stroužky česneku

1 cibule

1⁄4 čajové lžičky černého pepře

Postup:

Očistěte česnek, cibuli i pórek. U pórku odstraňte oba konce a všechnu zeleninu nadrobno nakrájejte.

Do velké pánve nalijte olej, plotýnka by měla být na střední teplotě. Jakmile se pánev ohřeje, přijdete zeleninu a restujte na 5 až 10 minut za občasného míchání.

Pak nakrájejte čerstvý koriandr a přidejte ho se špenátem do pánve. Přidejte veškeré koření a zamíchejte do pokrmu. Takto vařte, dokud špenát a ostatní zelenina nezměknou.

Špenát také můžete podávat s basmati rýží, čímž z něj vykouzlíte vegetariánské hlavní jídlo.

Kabuli Palaw - pomalu vařené jehněčí s basmati rýži

Ingredience pro 4 osoby:

500 gramů jehněčí kýty

300 gramů kvalitní basmati rýže

1⁄2 lžíce mletého římského kmínu

1⁄2 lžíce mletého koriandru

150 gramů rozinek

200 gramů mrkve

50 gramů loupaných pistácií

50 gramů loupaných mandlí

2 stroužky česneku

olej (podle potřeby)

2 velké cibule (nadrobno pokrájené)

70 gramů rajčatového protlaku

Postup:

Olej rozpalte ve větším pekáči a na něm doměkka orestujte cibulku jen tolik, aby chytla barvu. Přidejte najemno nakrájený česnek a promíchejte. Poté přidejte nakrájené jehněčí maso a nechte ho ze všech stran zatáhnout. Přisypte směs koření (mletý římský, koriandr, sůl), nechte rozvonět a pak zalijte dvěma hrnky vody. Povařte 15 minut. Po 15 minutách přimíchejte do směsi rajčatový protlak a nechte dalších 10 minut povařit na lehkém ohni.

Mezitím zalijte rýži vlažnou vodou a nechte co nejdéle odstát. V pánvi na oleji osmahněte mrkev nakrájenou na dlouhé tenké nudličky, po pěti minutách k ní přisypte cukr, rozinky, kardamom a na nudličky nakrájené pistácie a mandle. Promíchejte a nechte hezky zkaramelizovat cukr se směsí. Nakonec směs z pánve i slitou rýži přidejte do pekáče k masu, dolijte hrnkem vody a dejte na čtvrt hodiny péct do trouby rozpálené na 180 stupňů Celsia.

Nápoj Dogh

Ingredience pro 4 osoby:

1 okurka

250 gramů bílého jogurtu

čerstvá (i sušená) máta

2-3 sklenice vody (podle toho, jak hustý nápoj chceme mít)

led

Postup:

Okurku nakrájejte nadrobno. Pak ji vložte do velké nádoby i s jogurtem, mátou a vodou. Nápoj se ředí vodou podle přání, jak ho chceme mít hustý, nebo naopak řídký. V létě do něj můžete pro osvěžení přidat i led.