Aerobik a spinning mají konkurenci - H.E.A.T.

Čtrnáct dívek a jeden muž šlapou "do kopce", funí a doslova z nich stříká pot. Za chvíli zvolní, klátí vesele rukama a utírají se za volného pochodu ručníky. To je H.E.A.T. (High Energy Aerobic Training), program, který vychází z nejpřirozenějšího lidského pohybu, a tím je chůze.

Jde o chůzi na speciálním mechanickém pásu (maxerrunner), který je poháněn lidskou energií - pohybuje se v závislosti na vašem šlapání - krocích - a není, tak jako je to u běžeckých pásů, poháněn elektřinou. Navíc se dá různě naklápět (až do sklonu 40 stupňů), takže může téměř dokonale simulovat chůzi v horách. A samozřejmě to vše za doprovodu hudby a instruktora.





A když pořádně zaberete a dáte si náročný profil, zpotíte se při tom tak, že se budete divit. Také to vymysleli sportovci, kteří se velmi rádi pohybují v horách: světové ikony fitness programů, Italové Max Grossi a Marika Moretti.

"Stejně jako při běhání, které mám odjakživa ráda, a při aerobiku se i při H.E.A.T. programu hýbe celé tělo," říká pražská propagátorka tohoto nového programu, cvičitelka Hanka Kynychová. "Jde vlastně o chůzi v alpském terénu. Po první hodině tréninku mi bylo moc fajn. Chůze je skutečně nejpřirozenější lidská činnost, na kterou dnes většina z nás zapomíná. H.E.A.T. je aerobní trénink s vysokým spalováním a zatížením. Je dobrý pro zvýšení fyzické kondice, posílení svalstva celého těla, mentální uvolnění a samozřejmě i pro zhubnutí," upozorňuje Hanka.

"Na první lekci jsem byla společně s dalšími instruktory, takže jsme si dali docela ostřejší trénink a mě potom vůbec nic nebolelo. Ale měla jsem příjemný pocit únavy a uspokojení. Endorfiny tam opravdu fungují. Navíc tím, jak jdeš do mírného kopce a jsi shrbený, tak nejdou nárazy do páteře a zad. Je to tedy i sport pro lidi, kteří mají tyto problémy," dodává.

Při jedné lekci H.E.A.T. programu se spálí až 800 kcal. Hanka Kynychová doporučuje provozovat toto cvičení alespoň dvakrát týdně a zkombinovat ho s posilovacím tréninkem.

Místo běhu raději chůze

H.E.A.T. má své kořeny v Itálii, kde byl vytvořen a poprvé představen široké veřejnosti na Festivalu del Fitness v Rimini v roce 2004. Jeho první forma v začátcích spočívala v běhu do prudkého kopce (sklon pásu byl tehdy běžně na 40°). Jeho tvůrci se tehdy snažili napodobit běh ve vysokohorském terénu. Cvičení bylo ovšem velice náročné a pohyb na pásu byl mnohdy nepřirozený a opravdu velice namáhavý.

V průběhu následujících let se program neustále vyvíjel a vylepšoval. Změnily se techniky pohybu, měnily se také parametry běžícího pásu stejně jako materiál pro jeho výrobu. Jeho autoři se snažili dovést program až k úplné dokonalosti a co nejvíce zefektivnit průběh cvičení.

Přirozeným vývojem se H.E.A.T. dostal až do dnešní podoby. Hlavní formou pohybu už není běh, ale chůze, která reprezentuje přirozený lidský pohyb bez negativních důsledků (běh se v dnešní podobě používá jako technika pro ty nejzkušenější a jako forma speciálního tréninku). Tomu také odpovídá i sklon pásu, který se podstatně snížil. Byla tak zachována hlavní myšlenka: chůze do kopce, ovšem v podstatně přijatelnější formě.

V současné době je H.E.A.T. program rozšířen ve čtyřech zemích světa. V Itálii je v provozu 65 center, v Bulharsku 2 centra, 1 centrum bylo otevřeno v USA v Kalifornii a konečně prvních několik center už funguje i v České republice. Například na Zimním stadionu v Olomouci nebo v Praze Hodkovičkách ve Fitness clubu Hanky Kynychové.