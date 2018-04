Advokátka Samková: Muži jsou ti slabší

"Jsem blbě oblečená, netušila jsem, že mi budete připínat mikrofon," pravila nepřehlédnutelná žena celá v bílém. Kameraman se právě pokoušel vpašovat drát od mikrofonu pod její svetr a pořád dokola při tom mumlal pardon, promiňte, pardon. Paní v bílém bez mrknutí oka opáčila, že se nemá ostýchat, protože ona s potěšením sleduje jednu z mála pozitivních chvil v životě kameramana. Poté, co vždy milý mladý muž změnil barvu, mu paní Klára rozhodně nepomohla - hodně hlasitě směrem k osazenstvu studia zvolala: "Podívejte, jak je cudný! A jak zrudnul! Chudinka! Takové znaky sympatické nervové soustavy se nedají zahrát." Když s ní následně zažertoval režisér, s pohledem upřeným na mne pravila: "Co to tady máte za voprsklé koloušky?" S Klárou Samkovou je legrace, pálí jí to a nedostatek sebevědomí není zcela zjevně její problém. Sympaťačka každým coulem. Tedy pokud u soudu nezastupuje vašeho partnera.