OBRAZEM: Adventu letos vládnou sladké pastely, červená, bílá i led

12:13 , aktualizováno 12:13

Jak si domov v adventním čase vyzdobíte, je hlavně a jedině o vašem pocitu. „Je to o tom, co se nám líbí, jaký máme doma interiér a co pro nás vánoce představují,“ říká floristka Kateřina Šedá, podle které je in kombinovat materiály. „Třeba dřevo a sklo vytvoří nádherný efekt a kontrast,“ říká.