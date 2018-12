4. prosince: Nezapomeňte na barborku, splní všechna přání

Větvičku seřízněte šikmým řezem a dejte do vázy s čistou vodou, poté ji umístěte do chladnější místnosti a teprve deset dnů před Štědrým dnem ji přeneste do teplého obývacího pokoje. Nezapomeňte často měnit vodu (Jak pečovat o barborku, čtěte zde).

Často máme tuto větvičku a její květy spojené s nadějí na vdávání, ale podle pradávných tradic je její poselství mnohečm obecnější.

Tomu, komu barborka vykvete na Štědrý den, se totiž splní další rok všechna jeho přání. Takže nejde jen o vdavky, ale také o zdraví, pracovní posun nebo třeba výhru v loterii.

A když už jsme u těch splněných přání, máme tu poslední výzvu pro opozdilce, kteří ještě nestačili napsat Ježíškovi. Pište, jinak ani nebe neručí za to, že budou vaše přání vyslyšena.