3. prosince: Vánoce bez chaosu. Sepište si praktický seznam dárků

Dárky a Vánoce patří k sobě, a to i v rodinách, kde nejsou děti. Psát dopis Ježíškovi mohou také dospělí a nakonec i to vymýšlení a shánění může být docela zábava.

Tedy, záleží na tom, jestli to berete jako nepříjemnou povinnost, bez které byste se klidně obešli, nebo příjemnou kratochvíli. Tomu, jak se liší přístup k pořizování dárků u mužů a u žen, se věnoval i zajímavý průzkum, jehož výsledky se můžete dočíst ZDE.

Ať vaši blízcí touží po čemkoli, určitě se vám při pomáhání Ježíškovi bude hodit kapesní seznam, kam si můžete přehledně napsat, co už máte, co je třeba ještě sehnat a co ještě můžete třeba vyrobit. Můžete si ho stáhnout z následujícího odkazu.

Chybí vám nápady a vaši milí dopis Ježíškovi nepíšou? Inspirujte se třeba tím, co by rády dostaly k Vánocům naše čtenářky, kterých jsme se zeptali na sociálních sítích. Co si přejí? Například...