Pokud dnes nemáte čas na pečení, připravené těsto vám v ledničce bez problémů vydrží až do víkendu. To pak zapojte do vykrajování a zdobení i děti.

Nezapomeňte si připravit plechové dózy, ve kterých se perníčkům daří nejlépe. Pokud chcete mít jistotu, že do Vánoc změknou, vložte k nim do krabice kousek rozkrojeného jablka.

Nemáte svůj rodinný recept? Nevadí. Vyzkoušejte perníčky z žitné mouky, s mákem či na švédský způsob.