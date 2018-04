Advent bude bohatý na kulturu

DIÁŘ VYBRANÝCH KONCERTŮ NA PRVÍ ADVENTNÍ TÝDEN



* 1. 12. ve 14 hodin, Adventní cyklus , Národní divadlo, vstupné 50-450 korun



* 1. 12. v 18 hodin, Břevnovský klášter, vstup volný



* 1. 12 od 11 do 18 hodin, dětské pěvecké sbory, Staroměstské náměstí, vstup volný



* 3. 12 v 19.30 hodin, Veselte se nebesa, kostel sv. Šimona a Judy , vstupné 170 a 200 korun



* 4. 12. v 19. hodin, Tiše a ochotně - semaforské Vánoce v divadle Solidarita, vstupné 120 korun

"Těžiště výstavy spočívá v období z přelomu 19. a 20. století, pro které máme nejvíce zajímavých dobových dokladů, ale vystaveny budou i exponáty ze starších období, kdy se tradice slavení Vánoc v Praze vytvářela," popisuje autor expozice Zdeněk Míka.Kromě cenného betléma z konce 18. století, pocházejícího z Lobkovického paláce, zde návštěvníci uvidí barokní kancionály s lidovými koledami zpívanými dodnes, či novoroční kalendáře, které na sklonku předminulého století rozdávali spolu s gratulací pražští kominíci a popeláři. Chybět nebudou staré recepty a vánoční ozdoby.Právě z Prahy se totiž do českých zemí začal v 19. století šířit zvyk zdobení vánočního stromku převzatý z Německa. V románských sálech premonstrátského kláštera na Strahově připravila Galerie Bayer & Bayer souhrnnou výstavu malíře a grafika Josefa Jíry. Olejům, dřevěným deskám, grafikám a malbám na skle inspirovaným biblickou tematikou vévodí šestnáctimetrový dřevěný betlém, který Jíra před třemi lety vytvořil pro Kryštofovo Údolí u Liberce."Když jsem byl malý, přicházeli kolem Vánoc betlémáci, na krku zavěšenou krosničku s jesličkami a zpívali koledy..." zavzpomínal na inspiraci při tvorbě betléma Jíra. Adventní období bývá již tradičně naplněno také desítkami koncertů.V nedělní podvečer bude Česká televize v přímém přenosu vysílat koncert z břevnovského kláštera, který je věnován Psychiatrické léčebně v Bohnicích. Vybrané peníze budou použity na vybavení bezbariérových pokojů a na vytvoření zahrady a lůžek pro mladé mentálně retardované psychiatrické pacienty.Novou tradici adventních koncertů zahájí v neděli odpoledne opera Národního divadla. Na programu České koledy Karla Steckera, pastorela Rozmilý slavíčku Jakuba Jana Ryby, vrcholem večera pak bude slavná Česká mše vánoční téhož autora.Naopak již obvyklé adventní oslavy otevře letos cyklus slavného souboru Schola Gregoriana Pragensis. V Praze poprvé vystoupí v kostele svatých Šimona a Judy. Na tradiční vánoční koncert na Pražském hradě, se příznivci gregoriánského chorálu letos těšit nemohou."Byla to příjemná tradice. Bohužel, letos Správa Hradu přitvrdila, a tak už nejsme schopni zaplatit nájem kaple Všech svatých. Proto se koncert v předvečer Štědrého dne poprvé přesune do kostela svatého Salvátora," řekl Martin Prokeš z hudební agentury Trifolium, která soubor zastupuje.