Lidé v USA adoptují cizí zmrazená embrya. Věří, že je musí zachránit

Dárcovství v ČR „Darování embryí je v ČR možné. Platí u nás ale poměrně přísná - podle mne možná i zbytečně přísná - pravidla. Biologická matka i biologický otec, kteří by se rozhodli případně svá nadbytečná embrya darovat, musí totiž současně splňovat pravidla, která platí pro anonymní dárkyni vajíček a anonymního dárce spermií. Myslím, že zbytečný je test na chlamýdie u muže, který se běžně před IVF nedělá. Tento test bohužel, na rozdíl od ostatních vyžadovaných testů na sexuálně přenosné choroby, nelze zpětně dovyšetřit. Většinu embryí, která by jinak šla darovat, nemůžeme proto k darování nabídnout.“ MUDr. Jan Šulc

Když Jennifer a Aaron Wilsonovi zjistili, že nemohou počít dítě, věděli přesně, co chtějí udělat. Tento pár ze Severní Karolíny mohl vyzkoušet umělé oplodnění, při němž jsou dozrálá vajíčka laboratorně oplodněna spermiemi. Anebo mohli zkusit adoptovat dítě, které potřebuje nový domov. Oni se ale místo toho obrátili na specializovanou křesťanskou kliniku v Knoxvillu v Tennessee, Národní středisko dárcovství embryí (NEDC), která jim slíbila pomoc při „adopci“ embrya, napsal zpravodajský server BBC News.

Když páry podstupují umělé oplodnění, vytvoří lékaři často embrya navíc pro případ, že by bylo třeba pokus opakovat. Tím ale vzniká spousta „přebytků“. Jen ve Spojených státech jich je v současnosti v mrazících boxech uchováváno více než 600 000. Většina z nich čeká na okamžik, kdy se příslušný pár bude chtít pokusit mít další dítě.

Ale ne všechna tato embrya jsou potřeba a odhaduje se, že každé desáté je k dispozici pro dárcovství. Pro mnoho párů, které podstoupily umělé oplodnění, vyžaduje otázka, co bude dál s nevyužitými, zmraženými embryi, pečlivé zvážení. Měla by tato embrya být uchována navždy v kryo-skladišti, anebo po čase zlikvidována? Pokud daný pár věří v to, že lidský život začíná početím, pak může tento problém představovat naléhavé morální dilema.

A obdobné dilema se otevírá před páry věřícímí v život okamžikem početí, které potřebují léčbu neplodnosti. Mají vyzkoušet umělé oplodnění a rozhojnit tak počet mražených embryí uchovávaných v tekutém dusíku? Anebo raději mají „adoptovat“ mražené embryo od dárce? „Jsme křesťané a rozhodně věříme, že život začíná okamžikem početí. A proto jsme si pomysleli: ‚Tohle je skvělý způsob, jak uvést do praxe naši víru tím, že těmto zamraženým dětem dáme šanci, aby se narodily,“ říká Jennifer Wilsonová.

Musíme je zachránit

Viděno úhlem pohledu tohoto páru uchovaná embrya představují droboučký život zamrzlý v čase, který je třeba zachránit. „Věříme, že je v Bibli několik pasáží, které vyjadřují skutečnost, že život začíná oplodněním,“ dodal Aaron. „Pokud podstoupíte umělé oplodnění, při němž obvykle vznikne spousta embryí - pro nás je to totéž jako spousta dětí. A jako křesťané si děláme starosti s tím, jak se o tyto životy postarat.“ Od roku 2002 poskytuje americká vláda jeden až čtyři miliony dolarů ročně (zhruba 25 až 100 milionů korun) organizacím, jež šíří povědomí o dárcovství embryí a jejich „adopci“ - to je termín, který používá vláda na svých internetových stránkách.

Jedním z příjemců je i NEDC, kde se z darovaných embryí narodilo už více než 600 dětí. Dalším je program adopce embryí Sněhová vločka (Snowflake) křesťanské adopční agentury Nightlight, který vedl k narození více než 400 dětí. Díky němu se také do slovníku dostal výraz „snowflake baby“ (dítě ze sněhové vločky), jímž se označují děti narozené tímto způsobem.

Používání darovaných embryí zatím zůstává mnohem méně běžné než použití darovaných spermií nebo vajíček. Ovšem jeho obliba se za posledních deset let zdvojnásobila a pohánějí ji především konzervativní křesťanské a další skupiny věřící v počátek života okamžikem početí.

Proto také například NEDC neumožňuje, aby příjemcem darovaného embrya byla samotná žena nebo páry stejného pohlaví. S tím ovšem nesouhlasí jiní odborníci na umělé oplodnění.

„Nemyslím si, že bychom měli ve Spojených státech těmto organizacím umožnit, aby rozhodovaly o tom, kdo se může stát rodičem a kdo ne,“ řekla Barbara Colluraová, která vede americkou Národní asociaci neplodnosti Resolve.

A lékař Owen Davis, předseda Americké společnosti reproduktivní medicíny (ASRM), varuje, že organizace odmítající poskytnout léčbu neplodnosti samotným ženám nebo párům stejného pohlaví se mohou stát terčem žalob kvůli diskriminaci.

„Lékařské společnosti zastávají názor, že by nikdo neměl být v lékařské praxi diskriminován kvůli sexuální orientaci, víře nebo manželskému stavu,“ dodal.

