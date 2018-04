Adolf Born: Mým nejoblíbenějším místem je můj ateliér

KNIHA

KNIHA DŽUNGLÍ

Kniha vypráví o chlapci Mauglím, který se jako batole ocitne v džungli. Tam prožívá dobrodružství s vlkem Akélou, medvědem Balúem, hadem Ká a pardálem Baghírou.

Spíš bych uvedl knížku, na kterou se těším, až konečně číst přestanu! Od ledna minulého roku čtu neustále Knihu džunglí. Nikoli proto, že bych byl tak vášnivý čtenář, ale proto, že při čtení kapitol vybírám, co budu ilustrovat. Práce ilustrátora je náročná v tom, že musí pořád dávat pozor, aby ilustrace nebyly nachumlané v určité části povídky. To jsou lidi otrávení, že pak už nemají žádný obrázek.

Vždycky čtu povídku několikrát, ale pak si říkám, že tam by mělo být ještě něco, co musím najít, to místo, které stojí za to ilustrovat, aby bylo originální, abych nakreslil něco, co čtenáře pobaví, překvapí, na co bude reagovat. Ale teď se už moc těším, že Knihu džunglí odložím navždy. A všechny ostatní knížky mi leží u postele, všechny načaté, a žádná není dočtená. Celý rok na mě čekají.

ČLOVĚK

KUNSTHISTORIK FRANTIŠEK DVOŘÁK

je nejen můj přítel, ale taky hluboká studnice vědomostí. On je ten typ, před kterým říkáte 'jak se jmenoval ten slavnej malíř italskej renesanční, jak namaloval...' a on rovnou řekne jméno. Můj blízký přítel byl i Kamil Lhoták, oba jsme měli rádi stejný humor a mimo to, že jsme byli kamarádi, bylo přátelství z mé strany podbarvené úctou. A nesmím zapomenout ani na Rudolfa Hrušínského nejstaršího, ten tady se mnou taky často sedával.

MÍSTO

MŮJ ATELIÉR

Mým nejoblíbenějším místem je můj ateliér. Tam jsem opravdu rád. Je to sice místo pracovní, ale když člověk dělá to, co ho opravdu baví, tak se i pracoviště může stát nejoblíbenějším místem. A jsem rád, že patřím mezi lidi, kterým se podařilo toho dosáhnout.

A když se člověk někdy necítí dobře, ale musím zaklepat, je to zřídkakdy, tak přemýšlí, kde by honem chtěl být, které místo má rád - a takhle mám rád jednu malou vesnici v Řecku.

FILM

BRANCALEONOVA ARMÁDA

Dodnes se mi při dotazu na oblíbený film vybaví 'Brancaleonova armáda' o renesančním šlechtici, který měl jednoho koně, shromáždil tři lidi, nazval je svou armádou a táhli Itálií - bylo to trochu donkichotské. Velmi opatrně přiznávám, že mám radši staré filmy.

Klasickou předválečnou a meziválečnou tvorbu. Filmy, kde hráli Mandlová, Baarová, Nový nebo Haas. Strašně rád mám určité období italského ř lmu, od Felliniho přes Germiho nebo třeba Tančírnu od Scoly! Nebo ř lm Zlý, špinavý a ošklivý, kde si geniální formou dělali legraci z lidí na okraji společnosti. Hodně mě oslovil maďarský režisér István Szabó a jeho Mefisto. A rád bych ještě připomenul Tarkovského a jeho film o malíři ikon Andreji Rublevovi.

