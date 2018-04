Kvůli poporodním depresím se bojím mít druhé dítě, přiznala Adele

9:20 , aktualizováno 9:20

Zpěvačka Adele (28) porodila syna na podzim roku 2012. Dlouhou dobu pak nechodila do společnosti. Prý to bylo kvůli nesnesitelné poporodní depresi. A právě kvůli ní si možná Adele další dítě nepořídí, má strach, že by na tom byla stejně a znovu by to už nezvládla.