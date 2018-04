Adamovská: Valentýna neslavíme

"Zásadně odmítám nechat se obchodníky manipulovat k dalšímu a dalšímu nákupu nových věcí. Vymysleli svátek zamilovaných, a když jim na to skočíme, tak vymyslí svátek odmilovaných, rozvedených nebo nějaký jiný. Obchodníci jděte do háje!" řekl Radek John rozhodným hlasem. Skutečnost, že Zlata Adamovská a Radek John Valentýna neslaví, neznamená, že by snad oslavu lásky odmítali. Lásku prožívají velmi intenzivně.

"Valentýna sice neslavíme, ale když máme chuť, uděláme si hezký den a dáme si vzájemně nějakou hezkou drobnost. S manželem se známe od roku 1983 a prožili jsme spolu množství nádherných okamžiků. Vůbec nic se mezi námi nezměnilo," prozradila Zlata Adamovská.

Herečka sama sebe řadí mezi ortodoxní romantiky. Nade vše miluje svoji rodinu, obdivuje přírodu a věnuje se pěstování květin a ozdobných keřů. Láska je pro Zlatu Adamovskou základem života. "Láska je velké množství pocitů a rozpoložení duše. Je pro mě třeba pocitem hlubokého smutku, když vedle sebe nemám člověka, kterého miluji. Cítím ji v každém pohlazení i v úsměvu," usmála se Zlata Adamovská.

Svého manžela a rodinu by herečka nevyměnila za nic na světě. Osud jí prý nadělil nejlepšího chlapa na světě. " Radek je strašně hodný člověk. Je mi s ním krásně a společně jsme prožili obrovské množství nádherných zážitků. Nekrásnější mi připravil tím, že mi udělal naše dvě krásné děti," svěřila se šťastná Zlata Adamovská.