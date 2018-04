Rady matek slavným Češkám: muž není kamarádka, nezačínej s ženatým...

K dobrou pak dává jednu z takových rad, které si vzala k srdci. „Řídím se její radou, která zní: nad nikým se nikdy nepovyšuj a nikoho neponižuj,“ řekla modelka a patronka Nadace Tereza Maxová dětem a dnes už také trojnásobná maminka.

„Sama své děti zatím spíš neustále okřikuju, ale samozřejmě jim i vštěpuju, že by si měly vážit věcí, tak jako mě to učil můj dědoušek. Ten vždycky říkával: proč se pořád za něčím honíte, když smyslem života je život sám. Totéž já teď říkám hlavně nejstaršímu synovi. Je důležité, aby si vážil života, který strašně rychle utíká.“

Stejně tak herečka Martha Issová dostávala od maminky herečky Lenky Termerové spoustu dobrých rad do života.

„Silně mi utkvěla věta, kterou mi pomohla v jedné mé slabé pubertální chvilce: Aká som, taká som, růžu mám za pasom! říkával jí mámin homosexuální slovenský spolužák v hodinách baletu a já se jí snažím řídit dodnes,“ prozradila pro OnaDnes.cz.

Bára Vaculíková, zpěvačka skupiny Yellow sisters a spoluautorka projektu mateřská.com, oceňuje na své mamince zpěvačce Petře Černocké její nadhled a vtip hraničící až se sarkasmem.

„Většinou na účet mužů,“ přiznává Barbora a dodává, že její máma je v podstatě velká feministka a její nejcennější rady se vždy týkaly Bářiných vztahových bolístek. „Vybavuji si namátkou: Nikdy nepropadej dojmu, že tvůj muž je tvoje nejlepší kamarádka a nechávej si něco pro sebe, abys pro něj zůstávala trochu nepolapitelná a tajemná,“ svěřila Bára.

Zlatě Adamovské, která prý po svých rodičích zdědila jen chuť k jídlu a smysl pro humor, zní dodnes v uších jako výchovné memento rodičů věta: Na nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj.

„Moje máma mi taky často opakovala, abych v životě spoléhala hlavně sama na sebe a na svoje schopnosti. Proto mi možná v paměti utkvěla věta, možná to byla rada, kterou se řídím dodnes: Jaké si to uděláš, takové to budeš mít. A měla svatou pravdu. Díky mami,“ říká populární herečka.

Nespočet rad od maminky prý v životě dostala také Kateřina Brožová. „Mám zlatou maminku, dnes je jí už 81 let. Bývalá primabalerína. Celoživotní dříč s velkou dávkou optimismu, energie a empatie. Oddaná svému muži a rodině, umění,“ popisuje herečka a dodává, že v tomto duchu se nesou i celoživotní rady.: „Tvrdě pracuj, měj úctu k práci i lidem , ale také znej svou cenu a měj svou hrdost. Nikdy si nezačínej se ženatým.. Dobře předem prohlédni povahu svého životního partnera.. A také nehrb se, nenastydni, nezapomeň se najíst, odpočívej někdy... Prostě moje zlatá maminka. Kéž bych se všech jejích rad vždy držela.“

Také Monice Babišové dávala maminka rady a poučení do života. „Říkala mi, abych se k lidem chovala tak, jak si přeji, aby se oni chovali ke mně, že se mi to vrátí a myslím si, že většinou to tak je,“ prozradila na kameru.

Dnes už sama radí svým dvěma dětem. „Jsem strašně přechytralá maminka, na všechno mám svůj názor a děti to nemají rády,“ připouští manželka ministra financí a členka správní rady nadace Agrofert.

„Ze všeho nejvíc se dceři i synovi snažím vštěpovat, aby byli pokorní, aby si nemysleli, že všechno k nim přijde jen tak samo od sebe, aby byli rádi, že se mají dobře a aby věděli, že na to, aby se měli dobře, že se musí pracovat.“