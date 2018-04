Adámek vyklouzl jako rybka, vzpomíná břišní tanečnice

VŠECHNY VAŠE PŘÍBĚHY ČTĚTE ZDE

Ani hrůzostrašné příhody z porodů mé švagrové mi příliš nepřidaly na náladě. Těhotenství probíhalo v pohodě, žádná nevolnost, pila jsem poctivě maliníkový čaj a s obavami čekala na den D.

Když nastal den termínu a já byla na kontrole v porodnici, paní doktorka oznámila, že to rozhodně na blížící se porod nevypadá, děťátko ještě ani nekleslo dolů.

Strach z přenášení a strašák z vyvolávaného porodu byl natolik velký, že jsem se zeptala paní doktorky, jestli existuje nějaký způsob, jak to všechno "urychlit". Řekla:" Jediný možný způsob je sex, ale ani zde není úspěch zajištěn."

Večer jsem sváděla manžela, který byl překvapen, že to, co jsem celé těhotenství nechtěla provozovat, najednou chci hned, jako nějaká nymfomanka. Po "akci" jsme šli spát a před půlnoci mě začalo dost pobolívat břicho. Začala jsem si měřit po jak dlouhé době a vyšlo mi deset minut. Vzbudila jsem manžela, který v polospánku prohlásil:"Jdi si lehnout, to přejde." Nepřešlo. Vzbudila jsem ho až když mé stahy byly po pěti minutách a já lehce krvácela, to už byla jedna hodina po půlnoci.

Ihned jsem vyrazili do porodnice, do které jsem to měli naštěstí patnáct minut autem, já se kroutila na zadním sedadle. Jestli nás někdo z kolemjedoucích pozoroval, musel si myslet kdovíco.

Když jsem se po zdlouhavém rozhovoru se sestřičkou týkajícím se rodinné anamnézy dostala k vyšetření, porodní asistentka prohlásila: "Paní, vy jste otevřená na porod, v kolik že Vám začaly bolesti, je to Vaše první dítě?? No tak to jsme tady ještě neměli". Onu proslulou hekárnu jsem nepoznala.

Porodila jsem ve tři ráno Adámka a pan doktor byl překvapen jak silné mám břišní svaly, že Adámek vyklouzl jako rybka. Když jsem mu řekla, že jsem břišní tanečnice, hned mu bylo jasno. Když jsem se zeptala, proč jsem měla překotný porod zrovna já, prvorodička, řek, no protože jste asi "přírodně urychlovali" a Adámek už byl připraven se podívat na svět.

Musím říct, že jako sportovkyně a starší rodička, co má docela úzkou pánev jsem měla krásný, rychlý porod, který všem jenom přeji.