Nepiju kvůli svým fanynkám, říká popový idol Adam Mišík

„Takové ty mejdany u někoho doma, kde by lidi padali opilí na zem, to mě nikdy nebavilo. Neberu na lehkou váhu, že ke mně vzhlíží hodně mladých holek, takže se chovám myslím docela zodpovědně a rozumně,“ říká idol náctiletých. Letos v květnu oslavil Adam Mišík 18. narozeniny a už má za sebou úspěchy nejen v Česku, ale i ve Spojených státech.

Adam a Vladimír Mišíkovi

Dunivý rock, hudba jeho otce, Adama neláká. „Zpívám o vztazích, holkách a dívky se s tím asi dokážou víc ztotožnit. Ale na koncerty chodí i jejich maminky. Ty mě asi znají z různých seriálů, a když přijde dcera s tím, že Adam Mišík má koncert, schválí jim to, protože mě mají v povědomí,“ vysvětluje si svou popularitu Adam.

Právě maminkám pak na koncertech občas zazpívá i některý z tátových hitů. „Zpívám například Sluneční hrob. Hraju ho jako odměnu pro rodiče za to, že to tam s dcerami vydrželi,“ říká Adam Mišík. To jeho tatínek Adamovy hity nazpaměť nezná.

„Ale kdybych jeho písničku někde slyšel, poznal bych ji,“ směje se v rozhovoru Vladimír Mišík, který synovi do muziky a vlastně ani do života příliš nemluví. Prý není proč.

„Se svým mládím bych to jeho nesrovnával. My jsme žili v rozděleném bytě tři rodiny, dohromady měli jeden záchod a jednu koupelnu a já bydlel v jedné místnosti se svou mámou. Bylo to komplikované soužití, takže já jsem z domova utíkal. Adam, i když je třeba v Americe, u nás má svůj pokoj a má se kam vrátit. Moje mládí ovlivňovaly i poměry okolo, byli jsme pod tlakem, třeba jen kvůli takovým hloupostem, jako jsou dlouhé vlasy,“ vzpomíná Vladimír Mišík. Synovi o tehdejší době často vypráví. „Zajímá mě to, škoda, že se to ve školách vlastně vůbec neučí,“ říká osmnáctiletý Adam.

