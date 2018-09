Dívka kvůli nemoci stárne šestkrát rychleji, přesto je plná optimismu

Progerie je nemoc, která u dětí způsobuje předčasný rozvoj stařeckého vzhledu a současně stařeckých nemocí jako je ateroskleróza nebo osteoporóza. Vždy mají špatný zrak nebo nezhoubné kožní nádory. Takto postižené děti žijí velmi krátce a málokdo z nich se dožije dvaceti let.

„Adalia byla od malička velká bojovnice. Vždycky měla úsměv na rtech a ačkoli měla často bolesti a nebylo jí dobře, byla veselá. Ona je neskutečné sluníčko, které mi dává sílu,“ sdělila před časem pro Daily Mail matka dívenky.

Právě ona Adalii před časem založila profil na Youtube. Udělala to především kvůli tomu, že měla holčička mnoho fanoušků na jiné sociální síti.

„Lidé milují videa, ve kterých Adalia ukazuje, jak se má a co dělá. Lidé jí dokonce posílají dárky. Jednou týdně máme den, kdy Adalia otevírá všechny dárky a přání, které jí fanoušci poslali. Všechno samozřejmě kontrolujeme. Má z toho neskutečnou radost. A nejen ona, ale i její tři mladší bratři,“ doplnila matka Adalie Natalia.

Natalia a její manžel se pár let po narození dcery rozhodli, že budou mít další potomky, protože nechtěli Adalii ochudit o sourozence. Narodili se jim dohromady tři zdraví chlapci, kteří jsou pro holčičku velkou oporou. Ona sama funguje velmi dobře jako nejstarší sestra. „Dokázala mi s nimi pomáhat. Dělá všechno jako ostatní. Musí se jen šetřit a dávat na sebe větší pozor,“ pokračovala matky holčičky.

Adalia ráda přes internet komunikuje se svými fanoušky, které má po celém světě.

U tohoto typu nemoci nikdy není jisté, kdy se stav pacienta z ničeho nic rapidně zhorší. Jeden den může být vše v pořádku a druhý den se mohou pacienti probudit s velkými obtížemi. I fanoušci Adalie už vědí, že jakmile holčička delší čas nepřidává videa, zřejmě se jí přitížilo.

„Adalia si užívá každý den, jako by byl poslední. Je to velká optimistka. Miluje své paruky a líčení a ráda je natáčí. Je to obrovská fanynka módy a každý módní výstřelek ji hned zajímá,“ dodala Natalia.

Adalia podle reakcí lidí na ulici ví, že svým vzhledem budí pozornost a mnohdy i odpor. Ona sama už je na takové reakce zvyklá. Mladší děti se stejným problémem však mohou být z takových setkání smutné. Proto se ráda ukazuje lidem na internetu, aby díky ní nebyli lidé překvapeni a znechuceni z dětí se stejnou nemocí.

„Ráda si dělám dobrý make-up. Líčení je základ. Baví mě, když se hodně třpytí. Je to legrace,“ sdělila holčička, která díky videím už také sama vydělává a za peníze si pořizuje jak jinak než módní doplňky a líčidla. Peníze dává i na charitu.