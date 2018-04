Acylpyrin může léčit i ublížit

Podáte-li acylpyrin při virovém onemocnění dítěti, riskujte, že u něj vyvoláte tzv. Reyův syndrom. Ten se projevuje poruchami vědomí, křečemi a vysokými teplotami. "Acylpyrin by se neměl podávat dětem při chřipce a při horečnatých onemocněních,“ potvrzuje Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. z Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty UK v Praze.

Pokud se po podání acylpyrinu u dítěte objeví výše zmíněné příznaky, neváhejte a odvezte jej urychleně do nemocnice.

"Obecně jsou acylpyrin a jiné léky s obsahem kyseliny acetylsalicylové pro děti nevhodné, ale nedá se říci, že by se nesměly podávat v žádném případě, například u zánětů je to možné. Je však doporučeno, aby je užívali jen dospělí a v některých případech mladiství,“ uvádí Miloslav Kršiak.

Zázrak při prevenci rakoviny

Na druhou stranu je ale acylpyrin (nebo lék Aspirin či Anopyrin – jde o léky se stejnou účinnou látkou, jen s jiným výrobcem) lék s mnoha až zázračnými účinky, víte-li, jak jej užívat. Nedávná studie potvrdila, že léky s obsahem kyseliny acetylsalicylové dokážou významně snížit výskyt polypů a kolorektálního karcinomu (rakoviny tlustého střeva) u osob, které patří z hlediska dědičnosti do rizikové skupiny.

Prevencí je dlouhodobé, pravidelné užívání nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové. Vědecké studie dokázaly, že preventivní užívání této látky u výše zmíněné skupiny osob sníží riziko výskytu rakoviny tlustého střeva až o 44 procent.

Stejně tak tato látka pomáhá při prevenci a léčbě infarktů a mozkových mrtvic. V roce 1974 dokázal profesor Peter Elwood z College of Medicine na University of Wales, že když si pacienti po infarktu brali aspirin, snížilo to následnou úmrtnost o 24 procent. "Byli jsme těmi výsledky fascinováni. Tehdy neexistovalo nic jiného, co by takovým způsobem snižovalo riziko infarktů,“ konstatoval Elwood.

Výskyt mrtvice klesl o třetinu

Kyselina acetylsalicylová brání shlukování krevních destiček a předchází tak vzniku krevních sraženin, na druhou stranu však zvyšuje riziko krvácení. Desítky studií ukázaly, že aspirin dokáže zabraňovat mrtvicím a umí je léčit − snižuje výskyt mrtvice u vysoce rizikových pacientů o 35 procent.

Kyselina acetylsalicylová je účinná i při léčbě Alzheimerovy choroby, potvrdilo to 23 nezávislých studií. Jiné studie dokázaly, že aspirin snižuje riziko rakoviny jícnu, plic, rakoviny prsu a rakoviny prostaty.

Bezpečný, ale i nebezpečný

Ve všech případech při preventivním užívání léků s obsahem této látky je nutné poradit se s lékařem, protože právě kvůli zvýšené krvácivosti není lék univerzálně vhodný pro všechny pacienty.

U některých osob při dlouhodobém užívání vyšších dávek může dojít k poškození žaludeční sliznice a ke krvácení do zažívacího traktu.

Volný prodej léku Acylpyrinu, Aspirinu a Anopyrinu sice ukazuje na jejich bezpečnost při užívání, avšak překročení povolené denní dávky může mít až tragické následky. Výjimkou nejsou ani sebevraždy spáchané požitím velkého množství tohoto léku.