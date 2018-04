Achillova šlacha, prokletí profesionálních i amatérských sportovců

Achilovka je zcela zvláštní část těla - jde o nejtenčí, ale zároveň nejpevnější šlachu v celém těle, která spojuje s patní kostí jeden z největších svalů, trojhlavý sval lýtkový. Právě kontrakce svalu natahují Achillovu šlachu, takže můžeme stát, chodit, běhat a skákat.

Při každém kroku se na Achillovy šlachy přenáší váha celého těla. A nejen ta - při běhu může zátěž vyvíjená na šlachy dosahovat až dvanáctinásobku celkové hmotnosti těla.

Dokud Achillovy šlachy fungují bez problémů a umožňují vám neomezený pohyb, nejspíš si ani neuvědomujete, že je máte. Jakmile se však objeví zánět, natržení, nebo dokonce jejich přetržení, zjistíte, do jaké míry vám mohou znepříjemnit život.

Mezi nejběžnější komplikace ohledně achilovek patří právě zánět nebo její natržení. Nejčastěji k těmto problémů dochází v důsledku náhlého a neúměrného zvýšení intenzity tréninkové zátěže, používání nevhodné obuvi při sportování, případně jako následek nehody či zranění.

Zanícená nebo přetržená

"Zranění či bolesti v oblasti Achillovy šlachy jsou poměrně častá," říká ortoped a sportovní traumatolog František Picek z kliniky ORP Centrum.

"Akutní poranění, tedy přetržení šlachy je nejčastější ve středním věku, a to v souvislosti s nárazovými sportovními aktivitami bez vhodné přípravy a rozcvičení, jako je například squash, badminton, box, či při přímém nárazu, například při fotbalu nebo ragby," dodal.

Chronické přetěžování může podle Picka vést k různě závažnému stupni zánětlivého postižené - od zánětu šlachových obalů, přes zánět vlastní šlachy, po poruchy její struktury. Tyto obtíže označované jako tendinitidy až tendinózy jsou v mnoha případech obtížně a zdlouhavě léčitelné.

"Chronické obtíže se vyvíjí postupně a na jejich počátku může být nárazové přetížení či pouze nevhodný typ obuvi," uvedl traumatolog.

Typická bolest

Pro zánět Achillovy šlachy je typická značná bolestivost a ztuhlost, která se může objevit náhle, nebo se rozvíjet postupně. Bolestivá nemusí být nutně přímo šlacha, ale pnutí můžete cítit i v dolní části lýtka nebo v okolí kotníku. Ztuhlost je obvykle horší po ránu nebo po delší nehybnosti, přidat se může i vrzání a praskání, které se objevuje při pohybu chodidla.

Pokud se zánět účinně neléčí, bolest se postupem času může značně zhoršovat. Přítomná bolest se zhoršuje, když na šlachu ze strany zatlačíte prstem. Zánět Achillovy šlachy se nejčastěji objevuje u běžců na střední a dlouhé tratě.

Ještě závažnějším problémem je částečné natržení či úplné přetržení Achillovy šlachy. Pokud k němu dojde, je vyloučené, že byste ho mohli přehlédnout, protože ho doprovází zlověstný trhavý zvuk a pohyb nohy je velmi omezený a bolestivý. Natržení nebo přetržení Achillovy šlachy se objevuje nejčastěji u sportů, které vyžadují rychlý start a intenzivní zrychlení, jako je například sprint, tenis nebo squash.

Natržení šlachy také často komplikuje život běžkyním a běžcům. Obecně se častěji vyskytuje u sportovců ve středním věku, kteří se ke sportování vrací po delší pauze, nebo rapidně zvýší tréninkovou zátěž. Pro laika může být v některých případech značně obtížné odlišit natržení Achillovy šlachy od jejího zánětu.

Prevence zranění

Jednou z hlavních zásad prevence před zdravotními komplikacemi achilovky jsou správné boty. Kromě toho, že s pomocí kvalitního obutí budete problémům s Achillovo šlachou předcházet, pomohou vám i v její regeneraci a sníží pravděpodobnost, že se budou komplikace opakovat. Kvalitní obuv by měla být dobře odpružená, poskytovat dobrou oporu klenbě nohy a nijak nohu neomezovat v pohybu.

Ortopedi také pro lidi s problémy Achillových šlach doporučují takzvané podpatěnky - tedy většinou silikonové vložky do bot, které tlumí nárazy paty při pohybu a tím snižují námahu šlach.

To potvrzuje i ortoped František Picek: "Prevence spočívá zejména ve správné přípravě ke sportovním aktivitám - zahřátí a strečinku - a ve správné volbě sportovní či pracovní obuvi. V ideální případě pak v kombinaci s individuálně tvarovanou dynamickou stélkou v botě."

Posilování lýtkového svalu

Podle výzkumu z roku 2004, jehož závěry citoval American Journal od Sports Medicine, představuje vynikající prevenci před problémy s Achillovou šlachou posilování lýtkového svalu.

Přiměřené posilování navíc pomáhá i v rekonvalescenci poškozené Achillovy šlachy. To potvrzuje i výzkum z roku 1998 zveřejněný tamtéž, během kterého prováděli sportovci se zraněnou achilovkou po dvanáct týdnů posilovaní lýtkových svalů.

Kontrolní skupina sportovců aplikovala pouze tradiční léčebné metody, jako byl pohybový klid, protizánětlivé léky a vložky do bot. Po dvanácti týdnech byli posilující sportovci schopni absolvovat trénink s plnou zátěží, kdežto u kontrolní skupiny nedošlo prakticky k žádnému zlepšení zdravotního stavu.

Mimochodem, věděli jste, že na zdraví vašich šlach se může negativně podepsat dokonce i nošení podpatků? Studie z roku 1999, jejíž závěry byly zveřejněny v magazínu British Journal of Sports Medicine, zjistila, že mikroskopické trhlinky na achilovce vznikají i v situaci, kdy si vyzujete boty na podpatku a začnete chodit bosa.

Achillova šlacha a lýtkový sval, které jsou při chůzi v botách na podpatku zkrácené, se při chůzi naboso najednou "natáhnou". Tím vznikají miniaturní trhlinky v achilovce, čímž se zase na druhou stranu zvyšuje pravděpodobnost pozdějších komplikací většího rozsahu.

Návštěvu lékaře neodkládejte

Léčba zánětu Achillovy šlachy zahrnuje obvykle pohybový klid, mírné protahování svalů, terapii (například ultrazvukem, elektrostimulací nebo laserem) a ledování. Při přetržení Achillovy šlachy je nutná kompletní imobilizace a ve vážných případech dokonce chirurgický zákrok.

"Při akutních obtížích je vhodné vyhledat lékaře ihned," radí František Picek. "Čerstvá poranění jsou zpravidla lépe léčitelná než ta zanedbaná. Při déletrvajících, postupně se zhoršujících obtížích je vhodné lékaře vyhledat v okamžiku, kdy bolesti trvají i přes lokální aplikaci antirevmatika. Zejména pak v případě, kdy je již hmatatelné zduření v oblasti šlachy - zpravidla přibližně dva a půl centimetru nad jejím úponem nad patní kost."

Odkládá-li se návštěva ortopeda či sportovního traumatologa zbytečně dlouho, zánět pak přejde do stadia takzvané tendinózy, kdy již podle Picka dochází ke změně anatomické struktury šlachy, je v některých případech nezbytné i operační řešení.

Pozitivní zprávou je to, že míra uzdravení Achillovy šlachy je vysoká. Podle výzkumu z roku 2000, zveřejněného v American Journal of Sports Medicine, je osm let po zranění nebo zánětu šlachy uzdravení bez výraznějších komplikací zaznamenáno u 84 procent pacientů, kteří vyhledali pomoc odborníka.