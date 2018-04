Aby vlasy v zimě netrpěly

Co jste nevěděli o vlasech • tloušťka vlasu se pohybuje od 42 do 95 mikrometrů, záleží na tom, kde vlas roste; nejsilnější vlasy bývají v týlní krajině • ženy mají silnější vlasy než muži • na jednom čtverečním centimetru roste 180 až 320 vlasů • průměrný počet vlasů na hlavě u černých a hnědých vlasů je 80 až 100 tisíc, u blonďatých lidí to bývá o třetinu více; také tenkých vlasů je více • životnost vlasu je 2 až 4 roky • zdravému člověku může za den vypadnout 15 až 100 vlasů • vlas vyroste za den o 0,3 až 0,4 mm, tj. zhruba 1 cm za měsíc