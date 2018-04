Aby na cestách netrpělo zažívání

Dávejte si pozor na jídlo a pití Na cestách víc než jindy záleží na tom, co jíte a pijete. Víte, co je bezpečné, a co ne? Nebezpečné

• voda z kohoutku, kostky ledu

• nedostatečně tepelně upravené či syrové maso

• saláty, ovoce a zelenina, které se nedají loupat

• mléčné produkty, zákusky, zmrzlina

• výrobky od pouličních prodavačů

• sladké a přechlazené nápoje ve větším množstvím Bezpečné

• jídlo podávané s vnitřní teplotou větší než 60 stupňů Celsia

• horký čaj a káva

• ovoce či zelenina, které si sami oloupete

• čerstvě vylisovaná ovocná šťáva

• voda nasycená oxidem uhličitým

• chleba