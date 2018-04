Abeceda moderního těhotenství

ARCHIV BUNĚK

Na archivování kmenových buněk z pupečníkové krve není jednotný názor. Buňky se zjednodušeně řečeno "vytáhnou" z pupečníkové krve a uchovají v "bance". Pokud dítě vážně onemocní, mohou se použít při léčení. V tuto chvíli je jejich využívání na počátku, je to spíše hudba budoucnosti. "Určitě bych se neodvážil to nedoporučit, protože nevím, jaký vývoj v této oblasti bude," říká gynekolog Zdeněk Rokyta. Archiv buněk zajišťují soukromé firmy. Dodají soupravu na krev a zajistí její uložení. Zákrok je bezbolestný pro ženu i dítě. Uložení buněk stojí desetitisíce.

BOTY

Noha se rozšíří okolo šestého měsíce. Boty nemají být na vysokém podpatku, ani placaté. Žena zvyklá na jehly však může nosit vyšší podpatek, jinak ji bude noha bolet. Nakupujte odpoledne, kdy máte nateklé nohy.

CESTOVÁNÍ

Pokud těhotenství není rizikové, cestujte. Nejbezpečnější je to mezi 18. a 24. týdnem. Později cestování na delší vzdálenost zvažte, hlavně letadlem. Některé letecké společnosti po osmém měsíci chtějí souhlas lékaře.

DULA POMŮŽE

Žena, která vás doprovází při porodu. Psychicky vás podpoří, jedná s personálem o podmínkách porodu. Její péči si musíte sama zaplatit.

EPIDURÁLNÍ ANESTEZIE

Epidurální anestezie zmírňuje porodní bolesti. Zavedením látky při porodu se znecitliví dolní polovina těla proti bolesti a porod je bezbolestný. S bolestí se dá bojovat i jinak.

Hodně pomáhá voda. Je jedno, jestli se sprchujete nebo si v porodnici vlezete do vany. Ve vodě se uvolníte. Od bolestí pomůže i nafukovací míč.

FYZIČKA

V těhotenství nerezignujte na dobrou fyzičku. Právě naopak. Pokud se budete co nejvíce hýbat, bude váš porod snazší. Pohyb v těhotenství závisí na tom, zda nemáte nějaké zdravotní problémy. Bez nich můžete běžně sportovat. Gynekologové nedoporučují jen aktivity s rotačními pohyby, například tenis, aby se plod neotáčel kolem své osy. Zvyšuje to riziko obtočení pupečníku kolem dítěte. Ideálním sportem v těhotenství je plavání nebo jízda na kole a spinningu, pro nesportující ženy pak rychlá chůze.

GENETICKÉ TESTY

Při nich se zjišťují vrozené vývojové vady dětí, nejčastěji Dawnův syndrom. V 16. týdnu se odebírá krev. Při problémech lékaři doporučí odběr plodové vody, ze kterého se zjistí případná genetická vada. Odběr nese určitá rizika, například potratu. Žena má právo vyšetření odmítnout. Těhotným nad 35 let se vyšetření provádí automaticky. I tehdy ho může žena odmítnout.

HUDBA

Příjemná hudba vás v těhotenství uklidní. Pokud vyrazíte na koncert s hlasitou hudbou, připravte se na to, že se to vašemu dítěti v břiše asi moc líbit nebude. Nelibost vám dá najevo častějším kopáním. Nebuďte v takových místech moc dlouho. Na samotný porod si doma připravte oblíbená CD. Většina porodnic je zařízena na to, že vám hudbu pustí, možná sice ne přímo na porodním sále, ale určitě v místech, kde trávíte předporodní dobu.

CHARTA PRÁV

Nemocnice musí dodržovat chartu práv pacientů. Nenechte se od požadavků odradit jenom proto, že jsou pro nemocnici komplikací. Samozřejmostí má být: - otec nebo jiný blízký člověk u porodu - přiložení dítěte k prsu hned po narození - přítomnost dítěte u matky, pokud nejsou komplikace.

INKONTINENCE

Břišní svaly a svaly pánevního dna se v těhotenství mění a jsou oslabené. Při smíchu nebo námaze se vám může stát, že neudržíte moč. Je to problém žen všech věkových kategorií. Není ostuda, když si vezmete speciální vložku. Lehčí formu inkontinence odstraníte posilováním svalů pánevního dna. Můžete s ním začít hned po porodu. Nečekejte, že problémy vyřešíte hned, ale ani se nebojte, že už se jich nezbavíte.

JÍDLO - ANEB JAK NEZTLOUSTNOUT

Jsme dva, tak musím jíst za dva. Je to nesmysl, ale která z nás si tohle neřekla, aby omluvila přejídání. Ale opravdu není důvod jíst za dva. Těhotné mají jen mírně zvýšit příjem, zhruba o 1 000 kJ. Snažte se jíst pravidelně a zdravě. Místo sladkostí ovoce, jezte co nejvíce zeleniny, která dodá tělu vlákninu.

KAMARÁDKA

V těhotenství ani po porodu nezůstávejte sama. Choďte cvičit, za kamarádkami, jako jste do dělala předtím. I když máte méně času, mezi kojením na setkání chvíli určitě najdete. Ale pozor. Pokud se scházíte se ženami bez dětí nebo s odrostlými dětmi, nechte mluvit i je. Jinak hrozí, že kamarádství skončí. Všechny nemusí bavit poslouchat dlouhé vyprávění o vašem dítěti, které je to nejlepší na světě. Samozřejmě že je! Ale proč si to nenechat jen pro sebe a svého partnera.

LAKTACE - KOJENÍ JE TO NEJLEPŠÍ PRO DÍTĚ. KDYŽ VÁM NEJDE, NENÍ TO TRAGÉDIE.

Laktace neboli kojení mateřským mlékem je nejpřirozenější a nejlepší, co pro své dítě můžete udělat. Díky mateřskému mléku je dítě chráněno před některými nemocemi. Pomáhá i ženě, protože snižuje riziko rakoviny prsu. Je to levné a pohodlné. Nemusíte řešit, kde uchovat lahev s mlékem, kde ji ohřát. Netrapte se tím, pokud vám kojení z nějakého důvodu nejde nebo máte nedostatek mléka. Pro dítě je lepší, když se o něj bude starat klidná maminka, byť mu bude dávat umělé mléko, než vystresovaná máma, která se neúspěšně snaží kojit. Kojení nechrání před otěhotněním. Nechte si napsat antikoncepci.

MAMINKA. MATEŘSTVÍ NEPŘIJDE HNED PO PORODU, CHVÍLI TO TRVÁ

Těhotenství i porod máte úspěšně za sebou. Vedle sebe máte své dítě, ale tak nějak vám vůbec nic neříká? Neděste se! Maminkou se nestanete okamžitě po porodu. Buďte připravená na to, že opravdovou lásku a strach o své dítě možná ucítíte až za několik dnů, týdnů a někdy možná i měsíců. Pokud máte pochybnosti o tom, co ke svému dítěti cítíte nebo spíš necítíte, povězte to gynekologovi. Určitě vám poradí nebo vás pošle k psychologovi.

NERVY. UKLIDNĚTE SE

Jste těhotná a hormony ve vašem těle pracují. Někdy jste přecitlivělá, jindy zase nervozní a nepříjemná. Tohle všechno k těhotenství patří. Máte strach z porodu, bojíte se, co bude dál. Svěřte se svému partnerovi, řekněte mu o svých pocitech, určitě vás pochopí. Poraďte se s kamarádkou, která už má tohle všechno za sebou. Kupte si knížku nebo si sedněte k internetu. Zjistíte, že podobné pocity zažívá spousta budoucích maminek. Určitě v tom nejste sama. Nenechte se ale vystresovat všemi nepříjemnými články, které v těhotenství upozorňují na nejrůznější nemoci vaše i dítěte. Když máte pochybnosti, poraďte se s gynekologem. Porod taky zvládnete. Když ho zvládly jiné ženy, vy to taky dokážete!

OBLEČENÍ PRO VAŠE DÍTĚ

Udělejte si radost a vyražte na nákupy. Nechte si poradit od zkušených maminek, jaké oblečení se jim osvědčilo a za co zbytečně vyhodily peníze. Šatičky pro půlroční holčičku jsou sice nádherné, ale dceři je nejspíš dáte jen na chvíli na focení, protože jinak jsou úplně nepraktické. Ale na to focení byste právě ty jedny měla mít :) Kupte je v second handu za pár korun. Věci na kojence jsou tam jako nové.

PLENY

Látkové, nebo jednorázové? Pohodlnější jsou jednorázové, nevýhodou je, že jsou relativně drahé a zatěžují přírodu. Mnoho maminek se opět přiklání k variantě klasických nebo moderních vícevrstevných látkových plen. Nevýhoda je, že se musí prát. Podle serveru www.latkovepleny.cz jsou při používání jednorázových plen dvakrát vyšší náklady než u plen látkových.

REGISTRACE V PORODNICI

Období, kdy se porodnice přetahovaly o maminky, je pryč. Dnes vás klidně některé odmítnou, když jste si u nich porod dopředu nezajistila. Hlavně ve velkých městech se musíte registrovat už třeba ve 12. týdnu těhotenství. Ale není to pravidlo. Někde se registraci porodnice brání. Abyste zabránila tomu, že nebudete rodit ve vybrané porodnici, zavolejte do ní a vyptejte se na praxi. Ale počítejte i s tím, že i když jste se někde registrovala, mohou vás kvůli návalu práce i tam odmítnout.

SEX

Pokud těhotenství probíhá normálně, mohou se partneři milovat jako dříve. Jen v druhé polovině těhotenství kvůli zvětšujícímu se břichu budou muset klasickou polohu změnit za jiné, třeba zboku nebo zezadu. Sex by měl být v té době šetrnější. Orgasmus nemůže u zdravé ženy vyvolat předčasný porod. Se sexem po porodu začněte po šestinedělí.

ŠÁTEK NA MIMINKA

Nechcete se všude dřít s kočárkem? Kupte si šátek. Je nejenom pohodlný pro vás i pro dítě, ale doporučuje jej i řada dětských ortopedů a neurologů. Investujte do kvalitního šátku, unosíte jej od narození dítěte klidně do dvou let a přečká i několik dětí za sebou. Na chladnější měsíce si můžete pořídit carrier cover neboli oteplovací kapsu, která se připne přes šátek.

TAŠKA DO PORODNICE. KDY SE SBALIT, CO MÍT PRO SEBE I DÍTĚ.

Měsíc před porodem si připravte tašku do porodnice. Pro sebe budete potřebovat osobní doklady, noční košili, župan, pantofle, jednorázové kalhotky, podprsenku na kojení, hygienické potřeby, včetně toaletního papíru. Ostatní věci dejte do druhé tašky, kterou vám přiveze partner. Na cestu z porodnice počítejte s tím, že se nevejdete do původních šatů. Pro miminko si připravte pleny, body, teplou kombinézu, ponožky, čepičku, autosedačku a deku.

ULTRAZVUK

Standardně se dělá v 18. týdnu a 30. týdnu. Většina lékařů jej provádí ještě v prvním trimestru kolem 11. a 12. týdne, kdy se může u plodu dobře zachytit případný Dawnův syndrom. Rizika ultrazvukových vyšetření nebyla prokázána, ale stejně tak není jasná jejich jednoznačná bezpečnost. Nenaléhejte proto na lékaře, že chcete na ultrazvuku vidět své dítě častěji.

VITAMINY V TABLETÁCH

Když jíte hodně ovoce a zeleniny, není důvod je brát. O vlivu umělých vitaminů na velikost plodu se diskutuje. Pokud je berete, určitě dodržujte stanovené dávky. Škodit dítěti může hlavně nadměrné množství vitaminu A a B1.

WEB

Spoustu informací o těhotenství, porodu, včetně seznamu porodnic, najdete na internetu. Speciální internetové stránky jsou napříkad: www. porodnice.cz, www.tehotenstvi.cz, babyonline.cz, babyweb.cz, www.duly.cz

ZDRAVÍ

Léčit běžné nemoci v těhotenství je problém. Většinu léků těhotné kvůli případnému poškození plodu nesmí užívat. Vsaďte na klasickou medicínu babiček, pijte bylinné čaje, ale i u nich si vždy přečtěte návod. Ani ty se nemohou pít bez omezení. Rezignovat na bolest v těhotenství však také není třeba. Pro vás i dítě je mnohem horší trápit se třeba úpornou migrénou než sáhnout po léku. Všechny prášky však užívejte po dohodě se svým lékařem!