Abeceda krásné pleti aneb jak zůstat co nejdéle mladá

A - Antioxidanty

Do jídla se přidávají, aby se nekazilo, a do pleti z podobného důvodu. Pomáhají tělu odolávat procesům stárnutí a opotřebovanosti. Pokud se na jaro těšíte mimo jiné proto, že si chcete užívat pití chladného bílého vína někde na zahrádce, antioxidanty se vám budou hodit ještě víc. Alkohol je totiž v těle ničí. V drogeriích hledejte krémy, které tuhle kouzelnou ingredienci obsahují.

B - BB krémy

Jsou to malé zázraky kombinující hydratační krémy s vysokým ochranným faktorem a trochou pigmentů. Jejich variantou jsou CC krémy - novinka, která obsahuje větší škálu pigmentů a o malinko více kryje. Zamaskuje i zarudlou a unavenou pleť.

C - Céčko

Pojídání čehokoliv, co obsahuje vitamin C, povzbuzuje cévní systém v kůži, tím ji prokrvuje a pleť dostává více živin. Céčko je i antioxidant, a jako takový chrání pleť před škodlivinami a vznikem vrásek. Společně s mědí a zinkem se podílí na vzniku kolagenu a elastinu, které zodpovídají za pevnost a pružnost pleti.

Drobný tip: Nejezte citrusy, když jste nalíčená. Zpotí se vám nos a můžete začít znovu.

D - Drahá vs. levná kosmetika

Šampon s provitaminem, Cien, prodává Lidl, 30 korun

Kolik peněz vrazíte do péče o svou pleť, by se mělo řídit tím, jak dlouho vám který přípravek zůstává na obličeji. Kvalitní líčidla, hydratační krémy a séra vás mohou stát víc, protože si to odpracují. Na levné kosmetice není nic špatného, pokud vám vyhovuje.

E - Exfoliace

Tělové scruby a peelingové přípravky urychlují odstraňování odumřelých kožních buněk a pleť má pak mnohem živější a zdravější vzhled. Dermatologové ale varují před jejich nadměrným používáním. Zvláště opatrné by měly být ženy se suchou kůži. Peelingem ji sedřou tak, že bude podrážděná a bude pálit. Patříte-li k nim, raději to zkuste s hydratačními čisticími mléky. Ani citlivá pokožka by se neměla vystavovat peelingům. Všem ostatním typům prospěje - zhruba dvakrát týdně.

F - Falešné opálení

Samoopalovací krémy jsou jedinou zdravou možností, jak zhnědnout. Nadměrné slunění a návštěvy solárií jsou riziko, které je zbytečné podstupovat.

Chce to sice trochu cviku, ale se samoopalovacím mlékem srazíte první bělost nohou i rukou po dlouhé zimě nejlépe. Ruce si po použití hned umyjte, jinak vám ve vráskách na kloubech prstů zůstane oranžová barva. Při aplikaci se ze stejného důvodu vyhýbejte i prstům na nohou a loktům.

G - Gymnastika na krk

Povislá kůže pod krkem se prý zpevní, když hodně zakloníte hlavu a dlaněmi napínáte kůži směrem dolů - desetkrát za sebou. Opakujte několikrát denně. Po dvou týdnech sama posuďte výsledky.

H - Hydratace

Pijte hodně obyčejné vody, pleť vám bude vděčná. Jednou za čas jí dopřejte hydratační masku - hledejte takovou, která má v popisu nekomedogenní. Ta neucpává póry.

I - Intenzivní péče

Novinka na českém trhu: Bi-Oil zlepšuje jizvy, strie, sjednocuje tón pleti a intenzivně ji hydratuje. K dostání v dm drogerie markt, Tetě, Rossmannu, Tesku, Sparu, Globusu, Kauflandu, v lékárnách a nezávislých prodejnách za 299 korun.

J - Jídlo

Vitamin C není jen v pomerančích. Načerpejte ho třeba z brokolice, růžičkové kapusty nebo papáji. Zinek v ústřicích pomáhá hojit akné. Listová zelenina zpomaluje projevy stárnutí. Stejně funguje i sója, která navíc snižuje vysoký tlak. Pleť rozzáří paraořechy, ale jen pár denně. Obsahují selen, kterým se snadno předávkujete.

K - Kyselina hyaluronová

Měl by ji obsahovat váš hydratační krém. Stejně jako hy glycerin a ceramidy. Tahle kyselina na sebe váže velké množství vody (tisícinásobek své váhy), naše tělo ji přirozeně obsahuje, ale po třicítce ji významně ubývá.

L - Lesklé vlasy

Uvařte si výluh ze stejného množství březových listů, bezových listů, listů z ořechu, laštovičníku a kopřivy. Polijte tím vlasy a udělejte si na hodinu zábal. Blondýnky vynechají ořech!

Matující make-up, Avon, 209 korun

M - Matná pleť

Matující make-upy stahují z obličeje nežádoucí lesk. Dobře fungují i matující bezbarvá séra a kosmetické přípravky určené na mastnou pokožku.

N - Noční krémy

Vážně je potřebujeme? Pleť v noci odpočívá, nemusí se bránit znečištěnému ovzduší a slunečnímu záření, takže se věnuje regeneraci. Cokoliv na ni večer naneste, může v noci nerušeně působit. Navíc vás nikdo nevidí, takže můžete použít účinnější hutné krémy, které jsou mastné a pleť se po nich leskne.

O - Odličování

Používejte přípravky bez alkoholu. Jsou šetrnější. Odličovací tamponky mají být pevné, při používání se nesmí drolit, ale jejich povrch musí být na omak jemný. Použijte nový, jakmile je ten původní viditelně znečištěný. Začínejte očima. A pak jeďte od čela dolů. Nezapomeňte odlíčit i rty (i když na nich rtěnka dávno není vidět) a hlavně krk. Při odličování netlačte a před závěrečným použitím tonika obličej navlhčete vodou.

P - Probiotika

Jsou to prospěšné bakterie a kvasinky, které žijí ve střevech a udržují nás při dobrém zdraví. Zdravé tělo pak samozřejmě září zdravou pokožkou. Existuje kosmetika, která probiotika přímo obsahuje, ale ta nejúčinnější jsou v jídle a pití. Třeba v syrové zelenině nebo kefíru.

Q - Q 10

Známe ho z reklam, ale moc o něm nevíme. Za výzkum koenzymu Q10 byla v roce 1978 Angličanu Peteru Mitchellovi udělena Nobelova cena. Tato sloučenina je funkčně podobná vitaminům a je obsažena ve většině lidských buněk, kromě červených krvinek. Jak stárneme, Q10 nám v buňkách ubývá a můžeme ho doplnit pomocí krémů, které ho obsahují, nebo i potravinových doplňků z lékárny. Pozor, maximální denní dávka povolená Ministerstvem zdravotnictví ČR je 60 mg.

R - Relaxace

Uvolnit své tělo jsme se naučili, třeba pomocí jógy. Stejně účinné cvičení existuje i na obličej. Teprve když vědomě uvolníte jeden obličejový sval po druhém, zjistíte, jak moc se za den namáhají. Relaxaci zakončete jemnou automasáží.

Sérum proti pigmentovým skvrnám, Eucerin, 779 korun

S - Skvrny

Pigmentové stařecké skvrny na rukou umí zesvětlit čerstvě vymačkaná šťáva z ananasu. Namočte do ní vatový tamponek a 20 minut si jím masírujte postižená místa. Opakujte pravidelně po dobu 14 dnů.

T - Technika

Fén, žehličku nebo jinou koupelnovou techniku nakoupíte v prodejnách pro kadeřnice, kde nabízejí přístroje, co skutečně pracují a dlouho vydrží.

U - Únava

Rozjasňující podkladová báze, Oriflame, 289 korun

Kromě dlouhého spánku a procházky vyzkoušejte rozjasňující podkladovou bázi.

V - Vitamin A

Deriváty tohoto vitaminu jsou stále nejoblíbenější odpovědí dermatologů na vrásky. V seznamu ingrediencí na krémech hledejte retinol a jeho příbuzného retinyl palmitate.

X - XXL balení

U výhodných balení kosmetiky, třeba velkých lahví pleťových krémů, si zkontrolujte, do kdy mají trvanlivost. Pokud se vám brzy zkazí, jejich výhodnost je rázem pryč.

Z - Zinek

Pokud chodíte na botoxové injekce, zbystřete. Dodáte-li pleti zinek, prodloužíte jejich účinnost až o 30 %. Přípravek, který ho obsahuje, užívejte čtyři dny před procedurou.