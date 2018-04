Na Jarmark přijde Zlata Adamovská, Iva Pazderková i cukrářka Markéta

Pomoct můžete třeba zakoupením dětského oblečení, které věnoval web odmaminky.cz, pásku a dvou kabelek, které ze své skříně do dražby věnovala Michaela Maláčová (viz fotogalerie), či nějaké dobroty, které na Jarmark napeče čtenářka Ivana. Přispějete také pokud si koupíte lístek do tomboly, anebo můžete libovolnou částku vhodit do kasičky přímo na stánku Nadace Terezy Maxové dětem.

Na vzdělání vnučky věnuje peníze za prodané nápoje také Starbucks. Nově můžete na dobrou věc přispět také zakoupením knížky Když se hubnout nedaří, kterou tu navíc pořídíte levněji než v běžných knihkupectvích.

Předpokládáme, že výhodné budou ten den veškeré nákupy, které tu v obřím stanu na pražském Výstavišti v Holešovicích pořídíte. Některé z prodávajících už zboží vystavily na našem Facebooku.

Na rozdíl od prvních Jarmarků, kdy jsme byli na všechno v redakci sami, máme už nyní podruhé generálního partnera - projekt For You na podporu boje proti rakovině prsu a ženských orgánů pojišťovny ING. Díky partnerovi na Jarmarku lektorky na figuríně názorně všem návštěvnicím předvedou správný postup při samovyšetření prsu.

Mediálním partnerem je televize Prima Love, která na Výstaviště posílá nejen osušky a žabky za symbolickou cenu 50 a 20 korun, ale také Markétu z pořadu Božské dorty od Markéty.

Cukrářka Markéta Krajčovičová

Rozdělíme si a sníme Oněnku

"V mém cukrářském workshopu se návštěvníkům pokusím ukázat, jak vyrábět jednoduché ozdoby na dorty nebo muffiny," říká Markéta Krajčovičová. "Zájemce naučím, jak si vyrobit růžičky nebo mašle, budou si moci vyzkoušet práci s vykrajovátky nebo dekorační folií."

Pro Jarmark Markéta také připravuje charitativní dort ve tvaru našeho maskota, postavičky Oněnky stojící vedle stránky OnaDnes.cz. "Bude z mramorového korpusu se smetanovo-karamelovým krémem," vzkazuje návštěvníkům Markéta. Jeden kousek dortu se bude prodávat za 30 korun a stejně jako dobrovolné vstupné na workshop půjde na charitu.

Kdo není na sladké, může ochutnat quiche či zeleninovou polévku Ivany Kristkové, maminky na mateřské, která přinese také makronky, muffiny, cake pops, levandulové sušenky a klasické koláče. Možná neuškodí, pokud si vezmete vlastní pití, to pro případ, že by došla kapacita várnic Starbucks.

Kromě nakupování s hudební kulisou Express rádia vás na Jarmarku čeká od rána i spousta dalších věcí. Připravili jsme pro vás mimo jiné i ceny do tomboly za tři sta tisíc korun.

V koutku Baby Office bude postaráno o vaše děti a vy se mezitím třeba můžete nechat nalíčit na stánku Gabrielly Salvete, zúčastnit se nějaké soutěže, o které se postará moderátorka, nebo si můžete za zlevněné vstupné odskočit do Průmyslového paláce na souběžně probíhající veletrh kosmetiky a krásy Interbeauty Prague. Ostatně i tam máme stánek, kde můžete soutěžit o ceny za bezmála 80 tisíc korun, nebo se nechat nalíčit kosmetikou Mary Kay či si nechat vyložit osud od astrologa Milana Gelnara.

Důležitá sdělení

* Vstupné 20 korun, za které získáte tašku a sobotní deník MF DNES s přílohou Víkend a slevu na vstup na veletrh Interbeauty Prague.

* Prodávající (dostanou růžové pásky a volný vstup na Interbneuaty) se o své stoly mohou přihlásit od 6:30 do 7:30, parkování v areálu je zajištěno.

* Od 7:45 do 8:30 nabídneme volné stoly nezaregistrovaným zájemcům o prodej.

* Prodávající vystavují zboží postupně v průběhu celého dne, takže i vy můžete přijít kdykoliv v průběhu dne od 8:30 do 17:00.

* Více se o Jarmarku dozvíte na www.Jarmark.cz