Devět dobrých důvodů, proč jíst čokoládu

Začátek roku si mnoho žen spojuje s odříkáním, dietami a urputnou snahou shodit kila, která se na jejich těle usadila během mnohaměsíčního lenošení (ruku na srdce, jen Vánoce za to fakticky nemůžou). A tak v lednu bereme ztečí fitness centra a tělocvičny, chroupeme rýžové chlebíčky a kolem cukrárny chodíme obloukem.

Zbytečně. Ne že bychom cestou z tréninku musely zbodnout dva větrníky a jeden harlekýn, něco sladkého si přece jen dopřát můžeme. Chceme být přece štíhlé a krásné, ne frustrované a vzteklé. Trocha kvalitní čokolády denně náš dietní program nenabourá a navíc nám dodá dobrou náladu a upevní naše zdraví.

Není čokoláda jako čokoláda

"Kvalitní čokoláda voní kakaem, můžeme v ní rozeznávat nejrůznější tóny chutí: ovocné, kořeněné, květinové. Má jemnou konzistenci, ostrý lom (při lámání čokolády slyšíte křup), hedvábný lesklý povrch a rozplývá se na jazyku," vysvětluje Klára Frycová, majitelka Čokoládové cukrárny v Praze 5.

Pokud si chcete opravdu pochutnat, pak se ptejte po pravé čokoládě, která je sice dražší, ale na rozdíl od podezřele levných rádobyčokolád slibuje skutečně vynikající chuťový zážitek. Pravá (hořká) čokoláda obsahuje kakaovou hmotu, kakaové máslo a cukr. Taková čokoláda je vyrobena pouze z kakaového másla bez jakéhokoliv jiného rostlinného tuku. Obsah kakaové sušiny je nejméně 35 %. Dalo by se říci, že hořká čokoláda by neměla obsahovat žádný cukr. Vzhledem k tomu, že taková čokoláda by asi nebyla moc chutná, musí se osladit.

Další kategorií je čokoláda s ekvivalentem, která obsahuje kakaovou hmotu, kakaové máslo, přidaný rostlinný tuk a cukr. Kakaové máslo může být nahrazeno jinými rostlinnými tuky, takzvanými ekvivalenty. Mohou nahradit maximálně 5 % kakaového másla. Tyto tuky se nesmějí upravovat a musí být vždy uvedeny na obalu čokolády. Minimální obsah sušiny je 35 %.

Imitace čokolády obsahuje kakaovou hmotu (pouze do 10 %), levný rostlinný tuk místo kakaového másla a cukr. Imitace čokolády neboli náhražková čokoláda je něčím, co zdánlivě čokoládu jen připomíná a pod názvem čokoláda se nesmí prodávat. Na výrobcích je často označována jako pochoutka nebo poleva. Je určena k použití jako poleva na sušenky nebo do zmrzliny, avšak často slouží k výrobě celých levných (a na našem trhu běžně prodávaných) tabulkových čokolád, figurek a podobně.

Čokoláda

Takže si s klidem dopřejte kousek dobré čokolády, když ji nebudete polykat po kilech, určitě nijak zvlášť nenaruší plnění vašeho novoročního předsevzetí. Koneckonců čokoláda se přece vyrábí z kakaa. A kakao je rostlinného původu, tedy vlastně úplně dietní... ;-)