8 trendů milostných schůzek: útrata napůl a proklepnutí protějšku on-line

1 Nečekejte v koutě

„Sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě,“ říkala vám možná babička. Pokud jste právě nevystoupila z vesmírného korábu po několikaletém pobytu na orbitu, všimla jste si určitě, že tohle přísloví je dávno za zenitem. Láska vás nemusí nutně praštit přímo do nosu a zamávat přitom rudým hadrem, dnešní muži a ženy jí proto jdou naproti. Možností k tomu mají nespočet - od internetových seznamek přes rychlorandění až po víkendové pobyty zaměřené na singles a hledání vhodného partnera.



Podle seznamovacího kouče Jeffreyho Plattse je nejlepší strategie následující: „Veďte svůj každodenní život tak, abyste z něj měli radost a zároveň byli obklopeni a potkávali takové lidi opačného pohlaví, s jakými byste si rádi začali. Díky tomu nebudete mít pocit, že kdykoliv ve společnosti opačného pohlaví musíte „lovit“ a zbavíte se zoufalých vibrací, které tím vyzařujete,“ poradil Platts čtenářkám a čtenářům HuffingtonPost.com.

2 Napište SMS či e-mail

Doby, kdy ženy nadskakovaly při každém zazvonění telefonu s myšlenkou na vytoužený telefonát od svého milého, jsou také nenávratně pryč. Většina komunikace se totiž odehrává v psané formě, v textových zprávách, e-mailech nebo na sociálních sítích.



„Od mužů se očekává, že převezmou otěže do svých rukou a dají ženám najevo svůj obdiv a nejlépe rovnou i přikročí ke konkrétnějším návrhům dalších možných společných aktivit. Ale dnešní muži jsou často určitým způsobem plaší a obávají se případného odmítnutí. Ve skrytu sociální sítě či na webových stránkách je situace výrazně jednodušší a případný neúspěch je zde snesitelnější. I v korespondenci lze napsat víc, než by si člověk dovolil při osobním kontaktu, navíc si ji lze v klidu rozmyslet,“ vyjmenovává výhody tohoto způsobu komunikace Veronika Vintrová ze seznamovací agentury Náhoda a potvrzuje, že dnes výrazně převažuje nad telefonáty, ve kterých je nutné pohotově reagovat. Navíc při nich nikdy nevíte, v jaké situaci a rozpoložení protějšek najdete.

3 Zahoďte přehnaná očekávání

Možná jste celý život vysazená na tajemné cizince, nebo vás spaluje vášeň při pohledu na blonďatého opáleného surfaře. To je sice fajn při čtení červené knihovny nebo sledování jejího ekvivalentu na stříbrném plátně, ale při výběru partnera vám to moc nepomůže. Snad jedině, pokud by vám stačil značně krátkodobý vztah.



„My nezadaným navíc doporučujeme, aby se na hledání připravili a v první řadě vyladili sami sebe. Tedy aby si uvědomili, co mohou partnerovi nabídnout, zvážili svá očekávání od partnera a to, co od vztahu sami očekávají. Doporučujeme rovněž zapracovat na tom, aby se člověk cítil v co nejlepší kondici z hlediska fyzické, psychické i například estetické. Váš vztah k sobě samému je to, co určuje, jak na vás pohlíží okolí: tedy pokud chcete, aby vás měl někdo rád, musíte mít nejprve rád sám sebe. Pak je daleko pravděpodobnější, že se k vám někdo další přidá,“ vysvětluje Vintrová.

Po čem ale české ženy a muži hledající lásku opravdu touží? „V našem průzkumu jsme se ptali 1 600 respondentů, kteří hledají trvalý partnerský vztah. Muži i ženy mají společné to, že hledají opravdového aktivního partnera, se nimiž jim bude fungovat vzájemná chemie. Ženy očekávají charismatického gentlemana se smyslem pro humor a rodinu, o kterého by se mohly opřít. Nemusí být nutně bohatý, štíhlý ani krasavec, ale vyřešené vztahy z minulosti jsou podmínkou. Muži pak touží po ženskosti, atraktivitě a pozitivním přístupu k životu,“ prozradila Veronika Vinterová.

4 Dělená útrata?

Placení účtu na schůzce je v dnešní době hotová věda. Zatímco dříve po peněžence automaticky sahal muž, dnes se stále častěji o útratu pár rozdělí. Oblíbená je i varianta jednou tě pozvu já, příště ty mě. Nejde tady ale jenom o to, jak rychle tasíte na vrchního bankovky a mince, způsob placení účtu také mnoho napoví o tom, jaké pořádky očekáváte ve svém vztahu.



„Pokud chci vypadat jako vysoce emancipovaná žena, asi budu trvat na placení minimálně napůl. Potom ale nemohu očekávat, že budu v páru v budoucnu vnímána jako křehká a zranitelná partnerka, působící na svého partnera svou ženskostí. Nedám-li muži prostor, aby se choval jako gentleman, nemohu se divit, že tak neučiní,“ vysvětluje koučka Veronika Vinterová úskalí tohoto modelu pro příznivce „klasických“ rodinných pořádků. Pokud nevíte, jestli mezi ně patříte nebo ne, před rande by bylo dobré si to promyslet, váš partner by měl mít v tomto ohledu stejné nebo alespoň podobné názory.



5 Z každého mraku nezaprší

Hledání partnera pro dlouhodobý vztah může nějakou dobu trvat a budete asi muset absolvovat pár rande, která se nevyvedou nebo vás nijak neohromí. Je lepší s tím počítat dopředu. Berte to třeba jako budoucí náměty pro večery plné veselých historek s kamarády u lahve vína.



„K nalezení kvality je potřeba kvantita,“ vysvětluje milostná koučka Tracey Steinbergová. “Nemůžete doopravdy vědět, jestli je pro vás někdo vhodný partner, dokud nedokážete s jistotou poznat nesprávného partnera. Dát si s někým kávu je celkem nezávazné, a pokud se považujete po jedné schůzce v kavárně za pár, pak příliš tlačíte na pilu,“ připomíná Steinbergová. Nezávaznými schůzkami v kavárně podle ní můžete také zdokonalit své konverzační schopnosti a dokázat tak okouzlit vhodného partnera ve chvíli, kdy ho potkáte.

6 Ani moc pomalu, ani příliš rychle

Ať už jste slyšeli cokoliv o tom, jak rychle nebo pomalu by se mělo postupovat na schůzce, zapomeňte na to. Nejlepší radou bývá řídit se svým vlastním tempem.



„Spousta žen i mužů si myslí, že pokud se jim někdo líbí, musí se s ním vyspat během tří schůzek, aby neztratil zájem. Částečnou příčinu vidím v kultuře posílání svlečených fotek, psaní lechtivých SMS a vztahů na jednu noc a přátel s výhodami,“ myslí si vztahová koučka Marni Battistová. Podle ní by se tím ale lidé neměli nechat strhnout ve snaze se zalíbit protějšku, pokud jim tempo nevyhovuje. Jestliže své pochybnosti protějšku vysvětlíte a nemá pro ně pochopení, je na čase si říct sbohem.

7 Když nevíte, tak se zeptejte

Přátelé s výhodami, kteří spolu nejsou ve vztahu, ale jsou kdykoliv ochotni sexuálně vypomoci, trochu komplikují situaci při randění. Stejně tak sex na jednu noc, obzvlášť pokud si nejste jisti, jestli se v některém z těchto scénářů právě nacházíte, nebo jestli povyšujete svůj slibně se rozvíjející vztah.



Podle sexuoložky Pepper Schwartzové je nejlepší se zkrátka zeptat: „Zkuste něco ve stylu, že byste si chtěli věci ujasnit a být vzájemně upřímní.“

Pravděpodobně to nebude zrovna nejpříjemnější konverzace na světě, ale můžete si ušetřit spoustu času a energie mrhané špatným směrem.



8 Očekávejte proklepnutí on-line

Někdo vám napíše pár milých SMS nebo e-mailů a chce se sejít. Jít, nebo ne? Zadáte jeho jméno do Googlu a zvědavě odhalujete střípky z jeho života. Možná si připadáte tak trochu jako voyeur, ale vězte, že to dneska dělají všichni.

„Moje zkušenost především s mediálně známými osobnostmi je ale taková, že různá veřejně známá fakta jsou přinejmenším zavádějící. Zacházela bych tedy s takovými informacemi, co si dohledám na internetu, jen velmi opatrně a ověřila bych si je se skutečností,“ upozorňuje koučka Vinterová.

Pokud jste až dosud nepřemýšleli nad tím, co je pod vaším jménem dohledatelné na internetu, je nejvyšší čas s tím začít. Možná vám hloupá fotka z mladické pitky před patnácti lety vyskakující na čele seznamu vyhledávání kazí šanci poznat toho pravého, nebo tu pravou.