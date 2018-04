Osm tipů, jak na potraviny, aby vám nezkazily prázdniny nebo žaludek

Nemusíte se hned vzdávat grilovačky s přáteli nebo posezení v přírodě, stačí jen když budete dodržovat následujících osm zásad (nejen) letního zacházení s potravinami.

1. Nakupujte opatrně

Na své zdraví myslete už při nákupu v supermarketu. Rozhodně nekupujte potraviny s porušeným obalem, prošlým datem použitelnosti nebo ty, které jsou už od pohledu podezřelé (a to ani v případě, že jsou ve slevě). Nakupujte vždy jen takové množství jídla, které jste schopni do data spotřeby zkonzumovat.

Dávejte přednost čerstvým potravinám, které jsou pro lidský organismus nejlepší. Inspirujte se u zkušených šéfkuchařů, ti vaří jen z těch nejčerstvějších surovin, i kdyby to mělo znamenat, že si pro ně půjdou denně do obchodu nebo na trh.

2. Pozor zejména na choulostivé potraviny

Tedy takové, které mají krátkou dobou použitelnosti, jako maso (zvláště mleté), ryby, drůbež a výrobky z nich (pomazánky, omáčky), dále mléko a mléčné výrobky, vejce a výrobky z nich (domácí majonéza, sladké zákusky s krémem) a lahůdky (měkké uzeniny, lahůdkové saláty).

Důvodem, proč být při přechovávání těchto potravin obzvláště opatrní, je také vyšší obsah vody, která vytváří příznivé prostředí pro množení mikrobů.

3. Pořiďte si chladicí tašku nebo autolednici

Při větších nákupech, na které zpravidla vyrážíme autem, je nutné myslet na to, že teplota auta v zavazadlovém prostoru je na vyhřáté parkovací ploše vysoká a chladírenský řetězec pro choulostivé potraviny je při jízdě domů přerušen. Ideální je mít s sebou vždy po ruce termotašku, která ochrání alespoň ty nejchoulostivější potraviny na cestě domů v dopravní zácpě nebo při zdlouhavé cestě na chalupu. Při cestách na rodinnou dovolenou určitě užijete autolednici nebo přenosný chladicí box, který využijete i na pláži.

4. Dejte to do vakua

Ve vakuových balíčcích můžete skladovat prakticky cokoliv. V balení bez vzduchu vydrží zejména káva, mouka nebo rýže. Uchovají si čerstvost, čistotu a toto balení je alespoň jednou z dalších překážek pro myši či jiné hlodavce, kteří rádi sídlí na chatách a chalupách.

Vakuové balíčky také můžete použít třeba na naložené maso nebo hotové pokrmy, které pak můžete uchovávat v lednici nebo v mrazničce. Vakuum oceníte i na dovolené, kdy si nachystáte balíčky potravin přesně podle množství, které najednou spotřebujete.

Při nákupu v supermarketu si všímejte data spotřeby. Pokud je horký den a máte to domů daleko, vsaďte na termotašku. (Ilustrační snímek)

5. Rozmrazujte správně

Rozmrazení potravin před kuchyňskou úpravou je ideální v chladicím zařízení

s teplotou nejvýše +4 °C. Rozmrazování ve vodě nebo při kuchyňské teplotě je nepřípustné, a to zejména proto, že může docházet ke snižování nutriční hodnoty potravin, rozvoji nežádoucích mikroorganismů a ohrožení zdravotní nezávadnosti připravovaných pokrmů. Jednou rozmrazené nebo částečně rozmrazené potraviny už znovu nezamrazujeme.

Uvolněnou tekutinu, která vznikne při rozmrazování masa a drůbeže, je nutné ihned odstranit a předměty, které s ní přišly do kontaktu (také příslušenství chladničky nebo pracovní plochy) je třeba pečlivě očistit, v případě potřeby provést dezinfekci, protože tekutina, která se tvoří při rozmrazování, může obsahovat mikroorganismy způsobující onemocnění z potravin.

Je také třeba kontrolovat dokonalé rozmrazení zejména velkých kusů, jako jsou stehna a prsní svalovina drůbeže. Nedostatečné rozmrazení může při následném tepelném zpracování způsobit, že nebude dosažena teplota potřebná pro řádné propečení masa. I zmrazené potraviny mají svou dobu spotřeby, v tomto případě se jedná o dobu minimální trvanlivosti. Každá zabalená zmrazená potravina má na etiketě uvedeny podmínky skladování a k nim přiřazenou trvanlivost.

6. Udržujte v lednici "zasedací pořádek"

Důležité je také myslet na to, jak jsou potraviny v lednici uloženy. Nikdy nedáváme syrové maso do těsné blízkosti potravin určených k přímé konzumaci, jako jsou třeba zákusky nebo čerstvé ovoce. Pokud rozmrazujeme maso, dáme pod něj vždy nádobu, kam může odtékat uvolněná tekutina. Ta nikdy nesmí stékat do dalších "pater" třeba do připravené tatarské omáčky nebo mísy se salátem.

7. Zvláštní péči věnujte syrovému masu

Pro manipulaci se syrovým masem doporučujeme v domácnosti používat pouze prkýnko na syrové maso a také nářadí (nůž, sekáček apod.) určené pouze na syrové maso. Před i po manipulaci s masem si řádně umyjte ruce, protože jedním z hlavních důvodů vzniku střevních infekcí je konzumace špatně tepelně upraveného masa a dalších potravin. Po manipulaci se syrovým masem je nutné pečlivé umytí rukou.

8. Grilujte důkladně

Ugrilované maso nesmí být sice připálené (při teplotě vyšší než 200 °C mohou vznikat ve zvýšené míře karcinogenní látky), ale ani nedopečené. V polosyrových částech přežívají bakterie, kterým krátké a nedostatečné zahřátí neublíží. Pokud bylo maso pečeno aspoň deset minut a teplota při grilování i uvnitř dosáhla 70 °C, je jídlo bezpečné. Ugrilované maso se nesmí pokládat na místo, kde předtím leželo maso syrové, stejně není doporučeno používat na syrové a hotové maso stejné náčiní. Tepelná úprava pokrmu musí být vždy dostatečná.

Pokud chceme pokrm po uvaření či upečení podávat později, musíme ho co nejrychleji zchladit, případně následně rychle zmrazit. Potom bychom měli pokrm ohřát na dostatečně vysokou teplotu (obvykle 70 °C), abychom zničili bakterie, které ho mohly mezitím kontaminovat.