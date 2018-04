Vemte nohy na ramena aneb 7 varovných signálů, že to není ten pravý

Společné mlčení bylo možná kdysi romantické, ale jestli si i po letech dokážete povídat jen o tom, že došlo máslo a kdo minule platil benzin, možná je na čase se zamyslet. Jsou snad vaše životy tak nudné, že není o čem mluvit? Je něco, co s partnerem vyloženě sdílet nechcete? Vypařila se společná témata ze scény, nebo jde jen o přechodnou krizi?

Už tři roky vám slibuje dovolenou u moře, nedělní hlídání děti nebo opravený bojler, a přitom pořád trčíte na chatě, děti hlídá babička a sprchujete se studenou vodou? Co si budeme povídat, změny se asi nedočkáte. Opravdu chcete žít s někým, kdo slíbí, co může, ale skutek utek?

Jasně, čas pro sebe by měl mít každý, ať je single nebo zadaný. A je v pořádku, že zatímco vy chodíte na kafe, na pilates nebo na kickbox s kamarádkami, on se účastní "chlapských" aktivit. Ať už je to fitko, rybaření či čtenářský klub.

Co když ale svého milého vidíte jednou za uherský rok, zatímco Pepa od vedle ví, kolik piv včera vypil i jakou má dnes barvu trenek? Možná mu Pepa od vedle dává něco, co vy nemůžete. Mužskou společnost, absenci zlých pohledů, když mu ujede "ty vole"... Možná však váš partner nerad tráví čas s vámi. Udělejte si průzkum v terénu anebo se prostě zeptejte.

Matky jsou fajn. Asi taky nějakou máte a čas od času neodmítnete její pozvání na oběd, nabídku pomoci nebo cennou radu do života. Co když ale pouto mezi vaším partnerem a jeho matkou připomíná spíš želízko z Alcatrazu?

Jestli s ní tráví každou volnou chvilku, konzultuje s ní každé rozhodnutí, zahrnuje ji dárky v ceně vaší svatební cesty a k tomu vaší svíčkové vyčítá, že nechutná jako ta její, vzdejte se bez boje. Tuhle ženu v jeho životě nikdy nenahradíte.

Kamarádky vám naznačují, že vaše stížnosti na partnera už přesáhly běžnou mez? Něco na tom bude. Jestli se přistihnete, jak jeho hlášky sarkasticky postujete na Twitter pod přezdívkou zijusblbeckem123, a váš nejlepší přítel tvrdí, že toho svého pomlouváte víc než Václav Klaus gaye, pak máte problém.

Pokud nejste uštěpačná negativní mrcha, proč byste měla mít potřebu kritizovat každé jeho zakašlání? Zkuste se zamyslet nad tím, co ve vašem vztahu nefunguje.

Partnerova zdravá žárlivost vám může polechtat ego. Jestli však máte doma kontrolora, který vám prochází poštu, esemesky i šuplíky se spodním prádlem, můžeme vám rovnou říct, že to není ten pravý. Od čtení e-mailů přes rameno je totiž často jen krůček k tomu, aby vás začal zavírat v ložnici..

Milostný život na bodu mrazu nikdy nevěstí nic dobrého. Pokud nikdo z vás netrpí sexuální dysfunkcí ani nezahýbá s Pepou od vedle, bylo by dobré zapátrat po zdroji potíží. Dřív než si však postěžujete přátelům a začnete hledat chybu v jeho oidipovském vztahu s matkou, zkuste si o tom prostě promluvit.