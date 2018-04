Jak poznáte, že jste muže zaujala: existuje 7 signálů, že o vás stojí

Jak poznat mužský zájem? Zde je několik neklamných signálů svědčících o mužské přízni.

1. Snaží se být vám co nejblíže

Věnuje vám intenzivní pohledy a sleduje vás i ve chvílích, kdy si toho nejste vědoma. Například odcházíte-li od stolu nebo se vracíte. Dívá se na vás zálibně, usmívá se, tu a tam prohodí kompliment, dotýká se vašich rukou, vlasů, tváře.

2. Nerentgenuje očima ostatní ženy

Skoro každý muž se rád ohlíží za pěknou ženou, ať se nachází kdekoli. Nebude si tak ale počínat ve chvílích, kdy je se svou novou láskou. Koncentruje-li své pohledy jenom na vás, můžete si být jista, že vám žádná konkurence nehrozí, jiné ženy totiž vůbec nevnímá…

3. Nechová se jako mistr světa a přizná slabosti

I machrování, snaha ohromit, je pro muže typická. Zatímco ženy se spíš podceňují a v přítomnosti muže se málokdy chvástají svými úspěchy a schopnostmi, muži o nich hovoří často a s oblibou. Jakmile však muž začne o nějaké ženě uvažovat jako o své budoucí partnerce, klidně přizná, co se mu nepovedlo, jakými těžkostmi si v životě prošel.

4. Nemluví jen o dnešku, ale spřádá plány do budoucna

Vyjadřuje-li se muž na rande ve smyslu carpe diem, čili že je třeba užívat každého dne, protože nikdy nevíme, co přinese zítřek, bývá to neklamný důkaz toho, že mu jde jen o sex. Hovoří-li naopak o tom, co byste spolu mohli podniknout za měsíc, za rok, kam byste mohli vyrazit na dovolenou, jak budete trávit Vánoce, je to jasné – chce s vámi mít vážný vztah.

5. Volá, píše, ozývá se

Muž, který hraje mrtvého brouka a několik dní se bezdůvodně neozývá, nemá zájem. Přebírat iniciativu a hlásit se mu nemá smysl, takové tlačení na pilu je mužem vnímáno jako negativní a vede k pravému opaku. Zahnán do kouta bude uvádět důvody, proč nemohl zavolat, kolik měl práce nebo jiných činností, ale budou to jen výmluvy. Skutečný důvod je jen jeden: nezájem.

6. Pamatuje si a umí překvapit

Pamatuje si, o čem jste mluvila, jaká jste projevila přání, co máte ráda. Umí překvapit malým dárečkem, například druhem květiny, kterou jste zmínila jako svou oblíbenou. Zakoupí lístky na váš oblíbený kulturní pořad. Vytasí se s návrhem výletu do míst, o nichž jste nadšeně hovořila.

7. Nevychloubá se svými úspěchy u žen

Mluví-li o tom, co prožil s jinými ženami, snaží se to dávat do správného kontextu. Rozhodně se nevytahuje trofejemi, "zářezy". Nepitvá ani sexuální život s expartnerkou. Kuriózní historku mi vyprávěla jedna klientka. Na druhém rande jí muž, který se původně jevil jako inteligentní kavalír, začal podrobně líčit sexuální praktiky, jimiž obšťastňoval svoji bývalou manželku. Pravda, stalo se to v podnapilém stavu, ale to pro majitelku hospody nebyla žádná polehčující okolnost. Naopak. Třetí rande se už nekonalo.