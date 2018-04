Sedm příznaků, jak poznat, že vaše dítě je geniální

Čtěte v aktuálním vydání týdeníku TÉMA Kolik stojí nejprestižnější školy pro nadané děti? A jaké jsou ceny soukromých škol po celé republice? Více se dozvíte v pátečním vydání týdeníku Téma.

Vysoké IQ nezaručí ani to, že takový student nakonec uspěje v konkrétním oboru.

Testy všechny vrstvy inteligence zabalí do jediného čísla, takže například mimořádnou prostorovou představivost kompenzuje podprůměrná schopnost práce s jazykem. Mezi druhy inteligence navíc neřadíme jen analytické znalosti, ale třeba i sociální dovednosti. A například takový talent v uměleckých oborech se změřit nedá.

Jak poznat nadané dítě?

Typické projevy chování shrnuje v novém vydání týdeníku Téma doc. Šárka Portešová z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, která se dlouhodobě zabývá psychologií rozumově nadaných dětí.

1. Má bohatou slovní zásobu

Už během prvního roku umí dítě pojmenovat řadu věcí, předmětů, hraček i osob. Záhy sestavuje poměrně složité větné konstrukce, osvojuje si gramatická pravidla, začíná dříve než ostatní děti používat osobní a přivlastňovací zájmena (já, mně).

2. Je náruživým čtenářem

Samo od sebe má velký zájem o písmena a čísla, a to již od velmi útlého věku (i od 10-12 měsíců). Mnohé z nich ještě ani nemluví a už ovládá celou abecedu.

3. Má touhu vědět, jak věci fungují

Chce číst encyklopedie, zajímá se o to, jak vznikl vesmír, jak funguje elektřina, chce vědět, jak vznikl svět, jak zanikli dinosauři, co jsou to meteority, uvažuje o smyslu života. Před klasickými hračkami dává přednost knížkám, atlasu, počítači, šachům.

4. Spojuje zdánlivě nesouvisející věci do smysluplného celku

Vytváří a konstruuje zajímavé stavby, připravuje experimenty z běžných domácích předmětů a stavebnic. Slovně nadané děti zase komponují zajímavá spojení slov a vět, píší příběhy, vytvářejí si vlastní časopisy. Tato schopnost se společně se schopností abstraktního uvažovaní projevuje i ve velkém smyslu pro humor.

5. Vyhledává společnost dospělých a starších kamarádů

Kamarády často najde spíše ve věkově různorodých zájmových kroužcích, někdy i mezi vedoucími těchto zájmových činností. Někdy však „odrazuje“ ostatní děti tím, že je příliš organizuje, vymýšlí pro ně komplikované hry s ještě komplikovanějším zadáním a pravidly.

6. Dychtí po nových informacích

Nespokojuje se s jednoduchými odpověďmi typu „na to jsi moc malý“ nebo „tak to prostě funguje“. Zhruba od dvou let začíná rodičům takového dítka etapa nekončících zvídavých otázek, neúnavného dotazování se jak, proč, kdy, kde.

7. Výborně koncentruje pozornost

Dokáže se tak koncentrovat a ponořit do problému, že nic kolem sebe nevnímá. Tento fenomén se v psychologii nazývá „stav plynutí“ (flow), a jde o důkaz pozitivního, skutečného hlubokého vtažení do problému. Někteří dospělí mívají však tendenci takové děti hodnotit jako snílky, kteří věčně nedávají pozor a žijí mimo realitu. Právě tyto děti bývají často chybně označeny jako děti s poruchou pozornosti.