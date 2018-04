7 nejčastějších mýtů o klíšťatech

1 Klíště skáče ze stromů

Tito malí roztoči jsou sice nebezpeční a dokážou svého budoucího hostitele vyčichat a přeskočit na něj velmi rychle, rozhodně to však nejsou výsadkáři. Spíše pavoučí muži – na svou oběť přelezou, když se právě prochází kolem, tedy v trávě do výšky maximálně jednoho metru.

Podle toho, v jakém jsou zrovna vývojovém stadiu, osidlují klíšťata trávu různé výšky – larvy přežívají ve vlhkých teplých porostech v malé výšce, takže dosáhnou sotva na hlodavce. Nymfy a dospělci již vylezou výš, proto cizopasí na psech, jelenech nebo příležitostně i na člověku. Místo klobouku tedy oblékněte hlavně dlouhé kalhoty, jejichž konce zastrčíte do ponožek. Rukávy si nechte také dlouhé, nejraději ze světlé klouzavé látky, abyste klíšťata rychleji objevili a ztížili jim cestování po vašem těle vzhůru.

2 Pod ořešákem klíště nežije

Zákeřný roztoč žije jak na okrajích lesů, tak v zahradách a městských parcích, tedy i v trávě pod ořechy. Nepodařilo se potvrdit, že by je pach ořešáku odrazoval, mnohem úspěšnější jsou však pokusy s konzumací vitaminů skupiny B, tedy i piva.

3 Když jsem měl boreliózu, už ji nedostanu

Lymská borelióza je ve srovnání se zánětem mozku způsobeným klíšťaty častější. Pokud se včas zachytí, dá se poměrně úspěšně léčit antibiotiky, ale tělo se jí při každém dalším setkání musí znovu bránit, nevzniká proti ní imunita.

4 Očkovat se musí hlavně děti

Zatím existuje účinné očkování jen proti klíšťové encefalitidě. Některé pojišťovny na vakcíny připlácejí jen dětem a mladistvým do 18 nebo 26 let. Pokud je dítě jinak zdravé a navštěvuje rizikovou oblast často, má očkování samozřejmě smysl. Mnohem větší smysl však má, aby se nechali pravidelně očkovat jeho rodiče, nejvíce ze všeho jeho prarodiče. Jejich tělo totiž s nemocí nebojuje tak snadno a častěji pak může encefalitidě nebo borelióze podlehnout, trvalé následky jsou také závažnější. U dětí bývá průběh obou nemocí mírnější než u dospělých.

5 Zvířatům klíšťata neškodí

I pes nebo kočka může onemocnět lymskou boreliózou. Protože se u něj nevytvoří nápadná červená skvrna, jejich majitel si nemusí ničeho všimnout. Až zhruba po třech měsících může zvíře najednou začít kulhat, to už se nemoc stačila rozšířit na nervovou soustavu. Encefalitida se na psy nebo kočky nepřenáší, ale mohou onemocnět řadou jiných nemocí. Prevencí je očkování proti borelióze a používání prostředků odpuzujících hmyz a roztoče. Kočky bývají obecně citlivější na chemikálie, proto se velká část repelentů hodí jen pro psy.

6 Co nevoní komárům, nevoní ani klíšťatům

Při nákupu pro sebe, ale i pro čtyřnohého člena domácnosti si vybírejte produkty speciálně zacílené, skutečně účinný univerzální prostředek proti všemu hmyzu – blechám, ovádům, muchničkám, komárům či klíšťatům – neexistuje.

7 Jedinou možnou likvidací je spálení

Vytažené klíště spláchněte do toalety. V žádném případě ho nespalujte, mohlo by se rozlétnout do stran, a rozšířit tak virus či bakterie do okolí, zejména při zasažení oka. Američané doporučují klíště utopit v alkoholu a ten pak vylít, čeští odborníci radí roztoče spláchnout v toaletě. Zacházejte s ním vždy jako s potenciálně infekčním, při vytahování člověku i zvířeti používejte nejraději ochranné jednorázové rukavice. V přírodě uchopte a kýváním vyviklejte klíště přes papírový kapesník a zakopejte do země, snažte se přitom vyhnout doteku klíštěte. Máte-li po ruce alespoň trochu destilátu nebo parfému, použijte je jako dezinfekční prostředek. Rozhodně klíště nerozmačkávejte ani si je neodnášejte domů.