Šest důvodů, proč má váš muž milenku

Ať se vám to líbí, nebo ne, pravděpodobnost, že zrovna váš muž hledá potěšení v náručí milenky, je zhruba 1:1. Odborníci na mezilidské vztahy totiž míní, že nevěru někdy v životě zakusila až polovina zadaných pánů.

Například výzkumy Kat Hetrtleinové, profesorky nevadské univerzity a manželské poradkyně, tvrdí, že mužů hledajících sexuální uspokojení mimo manželské lože je přibližně 40 procent. Podle ní se v této sféře lidské činnosti nic moc nezměnilo už od 50. let minulého století, kdy byla publikována slavná Kinseyho sexuální zpráva, která uváděla, že 50 procent amerických mužů se nějakým způsobem dopouští nevěry.

A co si budeme povídat, nebylo to pravděpodobně jiné ani o sto nebo šest set let zpátky. Doba byla sice tehdy jiná a možnosti potenciálních nevěrníků odlišné, ale pocit, že "tráva u sousedů je zelenější než ta na vlastní zahrádce" je v mužském mozku zakódován odnepaměti.

Proč mi zahýbá?

Tuhle otázku si právě v tuhle chvíli kladou tisíce žen na celém světě. Co mu doma chybí? Co ona má a já nemám? Čím ho ta mrcha dostala, proč si ten hajzlík neváží zázemí, které doma má? Mám o něj ještě bojovat, nebo jí ho poslat ovázaného mašlí a s návodem k obsluze?

Že se nevěra netýká jen mužů? Ale ovšem, i ženy ulítávají na cizích chlapech, zamilovávají se do trenérů tenisu a spí se svým gynekologem nebo opravářem praček. Teď je ale řeč o mužské nevěře: a ta je (věřte, nebo ne) trochu jiného rázu než ta naše ženská.

Důvodů, proč se muž zapomene v cizích peřinách, můžou být stovky. Pojďme se teď ale podívat na nejčastější a nejznámější z nich. Možná nám to pomůže lépe pochopit, co se v té jeho plešatějící a pořádně zamotané hlavě děje.

Nevěra zdaleka není jen o sexu. (Ilustrační snímek)

1. Hledá zajímavější (nebo vůbec nějaký) sex

Ať vypadáte jako dvojče Angeliny Jolie nebo spíš inklinujete k podobě Věstonické Venuše, vašemu muži se sex s vámi po nějakém čase prostě přejí. Důvěrně známé hýždě, stále stejná poloha a milování těsně před půlnocí, když děti konečně usnuly, v televizi nic nedávají a nádobí je umyté...

To prostě není snová sexuální fantazie chlápka v plné síle a s druhou mízou na krku. Což potvrzuje i profesor psychologie David Buss z texaské univerzity, který dodává, že touha vystřídat více sexuálních partnerů je u mužů od přírody silnější než u žen.

2. Manželka už není, co bývala

Vdávala jste se coby bezstarostná diblice, která se ráda smála, poslouchala divokou hudbu, nosila praštěné modely a byla ochotná sebrat se v deset večer a vyrazit stopem za svým milým? Jenže teď o deset let, patnáct kilo a dvě děti později už tolik nesršíte energií, večer by vás nikdo z domu nedostal a v hlavě máte místo batikované čelenky starosti, kdo pohlídá marodící dcerku, za co koupíte novou pračku a jestli z výplaty zbyde na splátky hypotéky.

Dobře, nejste už ta, co jste bývala, ale copak ten pán s bříškem ve vytahaných teplákách klimbající na gauči s ovladačem v ruce vypadá jako třídní idol, kterého vám tehdy před lety holky záviděly?

3. Žena mu nerozumí

Ačkoliv většinu z nás napadne spojovat nevěru především se sexem, muži hledají u milenek překvapivě často něco docela jiného: pochopení, uznání, obdiv nebo pochvalu. Podle studie manželského poradce M. Garyho Neumana uvedla většina z podvádějících mužů jako důvod nevěry emocionální strádání, zatímco jen osm ze stovky dotázaných přiznalo nevěru z čistě sexuálních pohnutek.

Okřídlená věta "Moje žena mi nerozumí", považovaná generacemi žen za trochu trapnou výmluvu sexuchtivých ženáčů, tak dostává zcela nový a vpravdě realistický význam.

4. Nejde o nevěru, je to přece jen sex

Pro mnoho mužů jsou sex a láska dvě naprosto odlišné věci. Jsou proto přesvědčeni, že je v pořádku, když se příležitostně vyspí s jinou, protože ji přece nemilují. Milují svou ženu a na tom nějaká ta aférka nic nezmění. Navíc tato strategie vylučuje jakékoli pocity viny, protože to přece není nevěra, ale jen taková zanedbatelná záležitost těla.

5. Chce zjistit, jestli to jinde není lepší

Většina z nás ještě dovede pochopit, že muž hledá potěšení jinde, když má doma vzteklou semetriku nebo manželku, co ji pořád bolí hlava. Ale co ti pánové, kteří jsou doma celkem spokojeni, na nic si nestěžují, ale už "jedou čtvrté gumy" a v panice, že by o něco zajímavého přišli, testují cizí náruč, jestli není měkčí, laskavější a vášnivější než ta jejich stará?

Pojďte si povídat do Kavárničky O vztazích s muži, trápení s láskou, nevěrách a rozchodech si můžete s ostatními čtenářkami povídat v našem diskusním fóru. Přidejte se: zde.

"Manžel má po 23 letech manželství milenku o 13 let mladší. Byla "pouze" dobrá kamarádka na kafíčka a pokec, po dvouměsíční pauze se z ní stala milenka. Teď už má před podpisem smlouvy na byt a asi za měsíc se s ní stěhuje," líčí v našem diskusním fóru Kavárnička Nancy. "Docela se s tím peru. Nejvíc mne dorazí, když mi říká, jak je doma spokojený, že je vše v pořádku, jen že si chce vyzkoušet, jestli to někde není ještě lepší, že je to jeho poslední šance před tím, než mu ujede vlak."

6. Příležitost dělá zloděje

Nic tak neposílí mužovo sebevědomí jako žena (nebo více žen), která obdivně krouží kolem, lichotí, obdivuje a přitom nepožaduje žádné hloupé rutinní služby jako vyzvednout dítě z kroužku, koupit chleba, máslo a vajíčka nebo odvézt matce na chatu dvě přepravky sazenic.

Zahodit takovou šanci může snad jen notorický podpantoflák, praktikující věřící nebo čerstvý novomanžel. Příležitosti jsou prostě od toho, aby se využily. Už proto, že jeden nikdy neví, kdy se zase nějaká objeví...