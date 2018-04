50 rad, jak si naplánovat klidné Vánoce

HLASUJTE: Je pro vás předvánoční čas stresující?



Pravděpodobně je vám tenhle scénář povědomý: maminka šílí mezi plotnou a zdobením stromku, tatínek odhodlaně kuchá kapra v naklizené kuchyni, která následně vypadá jako po bitvě, děti ze samého těšení se na Ježíška zlobí jako sto čertů a babička brblá, že do bramborového salátu se přece u nich nikdy nedávala cibule... Celý rok toužebně i vyděšeně očekávané svátky jsou všechno, jen ne klidné a rodinné sváry jindy pečlivě držené na uzdě vybuchují jako ten nejvelkolepější ohňostroj ve chvílích, kdy jsme na to nejméně naladěni. Máte-li i vy tendence stávkovat za zrušení Vánoc, zadržte. Vždyť se to dá zařídit tak, aby opravdu byly šťastné a veselé. Jen vědět, jak na to.

Nechcete se tísnit s celým národem v obchodech, kde od stropu visí shluky stříbrných koulí a z reproduktorů se linou Vánoce ve sto podobách? A přesto byste chtěli udělat svým blízkým pod stromečkem radost? Není to tak neřešitelné, jak se zdá. Nejlepší taktika by asi byla nakoupit dárky v létě, ale ani v polovině listopadu není vše ztraceno:

1. Nakupte přes internet: seženete tu totiž skoro všechno – nejen hračky pro děti, kosmetiku, elektroniku, knihy, ale i to, co se pod stromeček fyzicky nevejde. Zážitky. Samozřejmě ty předplacené. Například na www.uzijsito.cz či www.denjaksen.cz můžete koupit svým blízkým projížďku na koni, masáž lávovými kameny, let balonem, relaxaci v solné jeskyni, seskok padákem, ale třeba také večer v kasinu, kurz vaření a další zajímavosti. Raději však nákup předem pořádně promyslete, abyste „příliš zajímavým“ dárkem nezpůsobili rozpaky nebo dokonce rodinné rozkoly. Nákupem zboží po internetu většinou hodně ušetříte (i několik set korun), není ale dobré nechávat ho na poslední chvíli; každý internetový obchod má totiž pevně stanovené dodací lhůty (od několika dnů do několika týdnů) a zvláště před Vánoci bývá i tady přeplněno.

2. Darujte šek: mnoho obchodů či obchodních domů nabízí dárkové poukázky v různých částkách, čímž sobě ušetříte zoufalé pobíhání a vybírání dárku a obdarovanému cestu do obchodu při pokusech o jeho výměnu, pokud se netrefíte do vkusu nebo velikosti... Stejným způsobem lze darovat třeba i zájezd. Jinou variantou poukázky je předplatné oblíbeného časopisu, novin, koncertu či divadelního představení, ale i permanentka do fit-centra nebo masážního salonu.

3. Jsou-li vaším oblíbeným dárkem knihy, na serveru www.kosmas.cz vám ty, které si vyberete, i zabalí a pošlou je buď vám, nebo přímo obdarovanému.

4. Darujte dobrý skutek: v zoologických zahradách po celé republice můžete adoptovat nebo sponzorovat zvíře. Proč takové sponzorství nevěnovat k „Ježíšku“? Částky se pohybují od stovky do několika tisíc korun a výběr zvířátek je také široký – ptáci, plazi, šelmy, hlodavci...

5. Pošlete na nákup profesionála: jeho služby oceníte, zejména jste-li hodně zaměstnaní, nerozhodní, pohodlní, nebaví vás běhat po obchodech nebo za nic na světě nemůžete sehnat to, co si představujete. „Vymýšlení a nakupování dárků je pro mě práce i koníček,“ tvrdí Hana Dlesková z www.nakoupeno.cz, která za vás koupí buď dárek podle vašeho přání, nebo vám poradí s výběrem toho nejlepšího, ať už pro babičku, tatínka nebo kamarádky. Když si to budete přát, dárky za vás i zabalí a doručí. Je zvyklá plnit nejrůznější přání a nápady: „Už jsem kupovala a balila pytel cementu, který si zákazník objednal jako recesi pro kamaráda na začátek stavby, nebo jsem stavěla becherovkový strom.“

6. Nesnažte se sehnat ten jediný a ideální dárek pro každého. Stejně se vám to nepodaří, na takové dárky totiž zásadně natrefíte jen náhodou a na jaře. Pokud jste schopni ho do dalších Vánoc neztratit, gratulujeme. Pokud jste ale jako většina z nás, smiřte se s tím, že některé dárky budou fiasko. No a co, i snaha se počítá. A jestli jste vážně úplně bez inspirace – peníze v obálce nejsou zas tak hloupý dar. Hlavně pro dospívající neteře a synovce.

7. Pomozte také těm, kdo budou kupovat dárky vám. Pokud vás už unavuje věta „Co bys chtěl/a pod stromeček?“ nebo chcete-li se vyhnout nevhodným dárkům, napište Ježíškovi. Jak? Sestavte si předem svůj soukromý seznam toho, po čem opravdu toužíte, abyste se mohli pohotově vytasit s patřičnou odpovědí.

8. A zlatá rada na závěr – nakupte pár „bezpohlavních“ univerzálních dárků, které v případě, že jste na někoho zapomněli, můžete věnovat jak kamarádce, tak manželovu šéfovi. Ideální je kombinace láhev + bonboniéra neboli něco dobrého k pití a k zakousnutí.

Na nákupy za hranice Chcete se vyhnout předvánočnímu stresu a davům lidí nakupujících ve stejném obchodním centru? Spojte příjemné s užitečným a vyjeďte za nákupy do zahraničí, třeba do Ženevy. Třísettisícové švýcarské město je běžně dosažitelné letecky, ceny letenek začínají na 800 Kč včetně tax. Ženeva je velmi klidná, nehrozí vám davové šílenství jako třeba v chrámech nakupování na pražském Smíchově či Zličíně. V srdci města na překrásném jezeře se v podstatě nachází samé malé milé obchůdky. Přesně ten starý dobrý konzervativní přístup, péče nikoli vlezlá a prodavačky, které rozumí zboží, jež prodávají. Pořídíte tu krásné a hlavně jiné dárky, než můžete koupit doma, a jakkoli to může znít neuvěřitelně, ve většině případů také mnohem levněji.

ÚKLID

Zatímco o nákupu dárků platí čím dřív, tím lépe, u úklidu to tak jisté není. Opravdu musíte před Vánoci vysmýčit celý byt až do poslední zásuvky? Vždyť je to nelogické. I když se bude ráno na Štědrý den všechno jen blýskat čistotou, největší nepořádek nastane v bytě stejně okamžitě po svátcích. Vždyť to je doba, kdy je za celý rok doma nejhustší koncentrace potenciálních nepořádkostrůjců. Vaří se od rána do večera, chodí se ven a zase dovnitř, návštěvy si podávají kliku (ano, i ty s rozjívenými dětmi a zablácenými psy). Takže na Štěpána můžete začít s úklidem nanovo... Je normální před svátky nesmýčit? „Kdo tak neučiní, ač byl vždy zvyklý mít naklizeno, může zažívat nepříjemné pocity,“ vysvětluje klinická psycholožka Milena Bučková z Prahy 4. „Záleží na tom, jestli vydrží. Podobně pracujeme s pocity klientů na terapiích při odstraňování strachů a úzkostí. Prostě si řeknete: nebudu drhnout všechny skříně. Pak jde o to, vytrvat a odůvodnit si to, abyste neměla těsně před Vánoci pocit, že jste selhala.“

Jestli máte strach, že Ježíšek nepřijde, dokud se nebude celý byt lesknout, neznamená to přece, že strůjcem vší té čistoty a pořádku musíte být právě vy. Pokud nehodlá přiložit ruku k dílu partner nebo zbytek rodiny, raději si dejte stranou pár stovek a zavolejte si na pomoc odborníky. Zeptejte se známých, jestli nemají někoho spolehlivého na úklid či mytí oken, nebo se podívejte na internet. Zadáte-li v některém z vyhledavačů (www.seznam. cz, www.atlas.cz, www.centrum.cz apod.) heslo „úklid domácnosti“ a vaše město, pravděpodobně najdete hned několik odkazů na firmy nebo živnostníky, kteří se úklidem zabývají. Za mytí oken zaplatíte od 8 Kč za metr čtvereční, za čištění koberců od 10,50 Kč za metr. Úklid bytu 1 + 1 se dá pořídit do tisíce, třípokojového za dvojnásobek. „Existují i lidé, kteří by zažívali duševní trauma, kdyby domácí práce zadali někomu jinému,“ připomíná doktorka Bučková. Buď mají pocit, že to nikdo neudělá tak dobře jako oni, vadí jim cizí lidé v jejich teritoriu, nebo mají pocit vlastního selhání. Týká se to zejména starších generací. Proto psycholožka doporučuje dětem, které by chtěly zaplatit svým méně pohyblivým rodičům profesionální úklid, aby se s nimi dopředu o svém nápadu poradily.

CUKROVÍ

„Kolik máte letos druhů?“ Tahle otázka patří k tradičnímu českému předvánočnímu folklóru. Zaslechnete ji v kanceláři stejně jako v tramvaji nebo ve frontě u řezníka. Reakce dotázaných by stály za seriózní sociologický průzkum. Zatímco Hana peče dvacet druhů, Zdena sice jen dvanáct, ale každý ze tří kil mouky, nato Zlata znejistí, že peče málo, a Jiřina prohlásí, že těm jejím žroutům stačí jen pracny a linecké. A Veronika? Ta je v pohodě, protože pro ni už léta peče babička.

Aby na Štědrý den bylo cukroví, jak se patří, pečte ho v tomto pořadí: 1. perníčky (nejméně 2 týdny předem), 2. sušenky a oříškové cukroví (cca 10 dní), 3. linecké, vanilkové rohlíčky apod. (cca 7 dní), 4. nepečené (den předem). Cukroví ukládejte na chladném a vlhkém místě, pokud je uchováváte v bytě, vložte do krabice rozkrojené jablko, které pečivu předá vlhkost a to se pak lépe rozleží.

DĚTI

Vánoce jsou časem volna nejen pro dospělé, ale taky pro děti. Počítejte však s tím, že ani nové hračky, ani návštěvy příbuzenstva je dlouho bavit nebudou. Nechcete, aby ze samého zlobení zbořily dům a vyšponovaly vaše nervy do extrému? Zabavte je. Nejlepší je, když se pro samé báječné hry nebo výlety nemají čas nudit, ale zase, upřímně řečeno, vy nejste manažeři jejich zábavy a taky si potřebujete odpočinout.

1. Pro případ špatného počasí a na dlouhé večery se vybavte materiálem na nějaké to vánoční tvoření – třeba modelínou, moduritem a barevnými papíry pro menší děti, keramickou hlínou, barvami na sklo a látkami pro ty starší. Můžete koupit navíc nějaké suroviny na pečení, protože jestli děti něco na dlouho zabaví, pak je to povolení zaplácat celou kuchyň od těsta a smět se přiblížit k troubě. Jinak řečeno – oblečte jim zástěry, připravte suroviny na těsto a na zdobení hotových výtvorů, a mají o zábavu postaráno.

2. Skvěle taky zabírá přidělit dětem důležité vánoční úkoly jako sestavit betlém nebo ozdobit stromeček. Škody napáchané z horlivosti budou určitě menší než ty které, vytvářejí, když se nudí. Nechte je taky vyrábět ozdoby nové, třeba vystříhané z papíru nebo vymodelované z moduritu a následně nabarvené podle fantazie. Teď z toho budou mít zábavu a vy za pár let krásnou památku.

3. A protože i povalování u pohádek má u nás svou tradici (a to zdaleka nejen mezi dětmi), zásobte se před Vánoci dostatečnou zásobou dětských filmů na DVD a televizním programem, aby televize neběžela pořád „jen tak pro jistotu, aby nám neutekla pohádka“. Domluvte se i se známými nebo příbuznými, že si pohádkové filmy budete půjčovat mezi sebou, a zjistěte si předem, jak má otevřeno vaše nejbližší půjčovna videokazet a DVD.

4. Vezměte si na pomoc internet. Na stránkách www.ceskevylety.cz najdete nejen inspiraci na vánoční túry, ale i zajímavé zimní výstavy a koncerty pro děti. Na adrese www.rodina.cz pod odkazem Šikovné ruce objevíte celou řadu internetových adres s návody na zajímavé ruční práce. A další bohatou nadílku tipů hledejte třeba na http://www.stripky.cz/ svatky/vanoce/seznam.html.

5. Domluvte se s kamarádkami, které mají děti podobného věku jako vy, a vezměte potomky do divadla. Je jasné, že vánočně uondané maminky mohou dvouhodinové „okno“ využít třeba k posezení u kávy. V Praze má zajímavý program loutkové divadlo Minor (na www.minor.cz), v Brně loutkové divadlo Radost (www.divadlo-radost. cz). Větší děti možná bude spíš bavit film, zkuste pro změnu trojrozměrné promítání v kině IMAX na pražské Flóře (www.oskarimax. cz).

RODINA

Milujete-li všechny své tetičky, strýčky, sestřenice a staré kamarády, pak si nenechte kazit ducha Vánoc a tuhle kapitolu přeskočte. Vy ostatní zaujměte k návštěvám odborně vojenskou strategii.

Maskujte se. Rozhlašte, že odjíždíte na Vánoce na chalupu v horách (a pokud chcete mít jistotu, tak tam také odjeďte). Krásné chaloupky za příjemné ceny jsou k pronajmutí například na www.pronajemchalup. cz nebo na www.chatatour.cz. Jen je potřeba zarezervovat pobyt s dostatečným předstihem – nejvhodnější je polovina listopadu, pak už může být výběr dost omezený. Vyberte si nejen podle oblasti, ale i podle toho, zda chcete dům na samotě či u sjezdovky. Ceny se pohybují od 3000 Kč za dům na týden.

Druhá možnost je bakteriologická válka. Nechtěným návštěvám oznamte, že děti nebo vy máte chřipku, bronchitidu a černý kašel zároveň. Nepřijdou, uvidíte.

Třetí strategie by se dala nazvat „nemáme čas“. Naplánujte si tak bohatý program, že vás doma nikdo nezastihne, a do telefonu můžete s čistým svědomím prohlásit, že jste na bruslení nebo na výstavě betlémů.

Samozřejmě, jsou i situace, kdy se na Vánoce opravdu netěšíte. Máte třeba děti v cizině, které nemohou přijet na svátky domů, nebo vám život poznamenal rozchod či rozvod. Pak se rodinné svátky mohou stát noční můrou.

Pokud jste právě v situaci, kdy nemáte s kým strávit Vánoce, vymyslete včas náhradní plán, co si s volným svátečním časem počnete. Neseďte doma a nesmutněte u televizních pořadů plných rodinné pohody. Svátky můžete strávit s podobně „postiženými“ kamarádkami nebo u příbuzných, kteří vám jistě košem nedají.

8 tipů na předvánoční úklid

1. Opakujte si stále dokola: Vánoce nebudou veselejší, když budu mít doma absolutně vygruntováno.

2. Zapojte do domácích prací také partnera (ano, i toho přepracovaného) a děti (ano, i ty pubertální).

3. Přírodu i vaše ruce budou při úklidu šetřit ekologické čisticí prostředky, například Ecover nebo Sodasan, které koupíte v prodejnách zdravé výživy nebo www. bioobchod.cz

4. Vše, co doma překáží, odneste před svátky do sklepa. Pokud to ještě další měsíc nebudete potřebovat, s klidem to odneste do smetí.

5. Denně věnujte deset minut úklidu jednoho místa v bytě, ušetříte tím spoustu času a energie.

6. Jako první vygruntujte špajz. Objevíte možná zapomenuté formičky po babičce, ale hlavně si uděláte místo na cukroví.

7. Vyperte už začátkem prosince, víte přece, že prádlo pověšené na šňůře během svátků nosí smůlu.

8. Když při předvánočním úklidu vytřídíte starší šatstvo nebo boty, nevyhazujte je. Věnujte je na charitu. Třeba i díky vám bude mít někdo potřebný hřejivé svátky.

Nechcete, aby vaše Vánoce byly pořádně vypečené? * Plánujte – dopředu si napište rozpis cukroví a seznam, kolik budete dohromady potřebovat tuku, mouky, kakaa, ořechů a dalších surovin, zkontrolujte zásoby formiček, vykrajovátek, alobalu a pečicího papíru. * Na pečení si pozvěte známé. Když vás bude víc, spíš nic nespálíte – zatímco jeden vykrajuje, druhý obaluje v moučkovém cukru a třetí hlídá u trouby, aby se nic nepřipálilo. Nezapomeňte, že v kuchyni bude horko a tak se bude hodit láhev dobrého vína, při kterém se lépe válí těsto a vykrajuje cukroví. * Připravte si přehrávač a cédéčka se svými oblíbenými koledami. Kdy jindy by domov měl zářit vánoční náladou, než když bytem voní vanilka a kuchyní se linou tóny vánočních písní? * Vypůjčte si plechy od sousedů, čím víc jich je k ruce, tím lépe práce odsýpá – zatímco jeden je v troubě, z dalšího se sundavají hotové sušenky a ostatní se mezitím mohou plnit vykrájenými tvary. * Polámané a přichycené kousky nevyhazujte. Buď je schroupou ještě večer děti s manželem, kteří se vrátí z vycházky nebo bruslení, nebo jimi můžete vylepšit hmotu, z níž připravujete nepečené cukroví. * Nachystejte si dopředu větší množství plechových krabic, ve kterých se cukroví pěkně odleží. Dejte je na nejvyšší police ve spíži, zamkněte a klíč schovejte do trezoru. No dobře, tak ne, ale odhánějte všechny mlsné loudily, protože jinak budete před Vánoci zoufale shánět náhradní cukroví. * Nemáte čas péct, ani ochotnou babičku? Objednejte si vánoční cukroví, které od domácího nikdo nerozezná. Například Merhautovo pekařství z Benátek nad Jizerou (má pobočky v Neratovicích, Poděbradech apod.) nabízí sedm druhů cukroví včetně lineckého a úlečků. Informace na merhautovo.pekarstvi@seznam.cz nebo na telefonu 326 362 816.