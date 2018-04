50 nejzajímavějších českých mužů

1. Václav Havel (69 let)

Spisovatel, dramatik, vůdčí osobnost politických změn v listopadu 1989, poslední prezident Československa a první prezident České republiky. Za své literární dílo, smýšlení a celoživotní úsilí o dodržování lidských práv obdržel Václav Havel řadu státních vyznamenání, mezinárodních cen a čestných doktorátů. Světově respektovanou osobnost jste svými hlasy vynesli na první místo.

CO O NĚM NAPSALI ČTENÁŘI:

*„Je jedním z mála politiků, který sám dodržuje etické normy.“

D. Zerovnická, Brno

*„Pro pevné zásady i milý úsměv.“

O. Zámostná, Nová Role

*„Z jeho slov nikdy nevyznívá, že ví všechno nejlépe. Pochybuje o sobě, je skromný a lidský.“

Dagmar Kleknerová, Plzeň

*„Čech světového významu, přitom čestný a čistý.“

D. Palivcová, Praha 4

*„Ve svém životě toho mnoho dokázal, a přitom zůstal svůj a ani s rostoucí mocí a posty se nezpronevěřil svým zásadám.“

Eliška Pelikánová, mail

*„Charakter a odvahu dokázal i v časech těžkých.“

Alena Čechová, mail

* „Havel je pro mě ideálním spojením intelektu, morálky a lidskosti.“

Roman Vetešník, mail

2. Václav Klaus (65 let)

Současný prezident České republiky vstoupil do politiky v listopadu 1989, kdy se jako uznávaný ekonom stal federálním ministrem financí. Spoluzakládal ODS, se kterou se po vítězných volbách v roce 1992 stal předsedou vlády. Funkci prezidenta ČR zastává od r. 2003. Otec dvou synů a dědeček pěti vnoučat se v naší anketě probojoval na druhé místo.



CO O NĚM NAPSALI ČTENÁŘI:

*„Elegantní, příjemný, sympaťák, výborný prezident.“

M. Vojtová, Olší



*„Je chytrý, reprezentativní, pracovitý a taky děsně sexy!“

Ludmila Mantlíková, Kralupy nad Vltavou

*„Realista, čestný muž, kultivovaný politik, důstojný reprezentant pro celý svět.“

Ludmila Kutová, mail

*„Je inteligentní, reprezentativní, má charisma i sportovního ducha.“

Irena Rottová, mail

*„Dřív jednoznačně nejlepší politik, nyní nejlepší prezident, jakého jsme si mohli přát. Inteligentní, sečtělý, elegantní, milý, vtipný. Skvěle reprezentuje naši zemi.“ Lenka Petrová, mail

*„Na žádného prezidenta jsem nikdy nebyla tolik pyšná.“

Marcela Borýsková, mail

REAKCE VÁCLAVA KLAUSE: „Jde-li o reprezentativní anketu, zachycující širší názor veřejnosti, pak si takového výsledku velmi cením a vážím si ho. I když musím dodat, že výraz,nejzajímavější muž‘ asi chápe každý po svém a není úplně jasné, co vlastně znamená.“

3. Marek Eben (49 let)

Pravděpodobně nejoblíbenější český moderátor, proslavený velejemným humorem, mimojiné tradiční průvodce karlovarským filmovým festivalem. Jako vynikajícího hudebníka jej společně s jeho dvěma bratry můžete slyšet na jejich zatím posledním albu Já na tom dělám. Marek Eben je také neopominutelná dětská filmová hvězda - kdo by zapomněl na Válečka!

CO O NĚM NAPSALI ČTENÁŘI:

*„Moudrý a charakterní muž s výborným vystupováním.“

F. Znebesánek, Frýdek-Místek

*„Nejrozumější člověk v republice. Pro politiku je ho škoda, ale byl by výborný prezident.“

M. Picková, Dvůr Králové

*„Inteligence, noblesa a skromnost tvoří nenapodobitelné charisma tohoto muže. Málokdo u nás se mu vyrovná.“

Libor Juříček, mail

*„Pro jeho slušnost, cit a takt.“

Romana Pinterová, mail

*„Pracovitý, skromný a poctivý člověk se smyslem pro chytrý humor. “

Zdeněk Madal, mail

*„Má neuvěřitelný rozhled, krásnou češtinu, kultivovaný projev a je galantní.“

Miroslava Dunlopová, mail

4. Karel Gott (67 let)

Fenomén, který nemá obdoby. Karel Gott září jako hvězda jasná na českém hudebním nebi už od roku 1964, kdy získal prvního Zlatého slavíka - a to nepřetržitě až do dní dnešních. Popularitu získal i ve většině evropských zemí, známé je i jeho sedmiměsíční angažmá v Las Vegas. Vítězí ve všemožných anketách popularity, neustále koncertuje, maluje obrazy proslavené nejen obrácenou perspektivou a v neposlední řadě je i pyšným otcem tří dcer.

CO O NĚM NAPSALI ČTENÁŘI:

*„Nemáme jinou stálici na poli české pop music.“

L. Kolmanová, Č. Krumlov

*„Elegán a umí zpívat.“

M. Moilová, Žamberk

*„Nedělá ostudu jako naši politici.“

R. Štáfková, Praha 5

*„Karel Gott je tak trochu kategorie sama pro sebe. Znám ho osobně už léta a pořád mě dokáže překvapovat. Pořád je ale elegantní, vstřícný a nikdy nezapomíná na úsměv.“

Soňa Dobiášová, Praha

*„Je pěveckou hvězdou dvou století a je znám po celém světě.“

Bohumil Kuchařík, České Budějovice

REAKCE MANAŽERA KARLA GOTTA: „Pan Karel Gott je momentálně v zahraničí, ale zpráva o umístění v této anketě mu udělala velkou radost. Pro pana Gotta to bude jistě další z příjemných povzbuzení pro pokračovaní v úspěšné pěvecké kariéře. Rád poděkuje svým fanouškům při nadcházejícím podzimním turné po České a Slovenské republice, které se pečlivě připravuje a na které se velmi těší. “

5. Zdeněk Svěrák (70 let)

Herec, scénárista, režisér, hudebník a neúnavný propagátor veškeré tvorby i objevů nezapomenutelného Járy Cimrmana. Jako herec se objevil ve více než padesátce filmů, v posledních letech ale na filmovém díle spolupracuje výhradně se svým synem Janem, režisérem např. oscarového filmu Kolja.

CO O NĚM NAPSALI ČTENÁŘI:

*„Jeho filmy mě vždy potěší. Je úžasný a strašně si ho vážím.“

L. Blahouňovská, Jílové

*„Nebulvární humor, autor krásných textů, skromná celebrita’.“

Dagmar Sobotková, Třebíč

*„Vysoký intelekt a laskavý humor.“

Karolina Králová, Zichovec

*„Jeho humor je srozumitelný a prokazatelně oblíbený u mnoha generací.“

Marta Hrubá, Brno

6. Jára Cimrman (i letos 120 let)

Ať už je tomu jakkoli, díla, pod nimiž je podepsán Jára Cimrman, patří k vrcholům světové dramatické tvorby. Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.

CO O NĚM NAPSALI ČTENÁŘI:

* „Kdo jiný?“

Bronislava Prokešová, mail

* „Není potřeba uvádět důvod. Je to velikán v pravém slova smyslu.“

František Šikl, mail

* „Cimrman - ale ten by zase určitě neprošel.“

Pavel Primus, mail * „Pro jeho takřka dokonalou a nezdolnou schopnost nalézat nikam nevedoucí cesty.“ Bob Košťanský, mail



REAKCE ZPRAVODAJE JÁRY CIMRMANA: „Děkuji za zprávu o 6. místě pro Járu Cimrmana v anketě o 50 nejzajímějších mužů. Mám jen jediný dotaz: Kdo byl před ním a proč?! S pozdravem Jára, Cimrmanův zpravodaj.“ www.cimrman.at

7. Roman Šebrle (32 let)

Desetibojař a zlatý z nedávného mistrovství Evropy je v současné době nejúspěšnější osobnost české atletiky.

Olympijský vítěz, držitel světového rekordu v desetiboji a český Atlet roku je rovněž otcem Štěpána a Kateřiny.

CO O NĚM NAPSALI ČTENÁŘI:

* „Protože je o něm slyšet jen v souvislosti se sportovními výkony a nemá potřebu na sebe upozorňovat jiným způsobem.“

J. Jiráková, mail

* „Za jeho skvělé sportovní výsledky.“

Marta Fischerová, mail

8. Michal Horáček (54 let)

Jeden z nejzásadnějších českých textařů proslavený zejména autorskou spoluprací s Petrem Hapkou. Zakladatel a bývalý majitel Fortuny, první sázkařské společnosti v postkomunistických Čechách.

CO O NĚM NAPSALI ČTENÁŘI:

* „Zůstal úplně normální, peníze ho neochromily, a ví, že zdraví a láska jsou víc.“

Věra Brejchová, mail

* „Protože to je jeden z nejlepších textařů u nás.“ Veronika Švadlenková, mail

* „Je inteligentní a moudrý muž, který má jasno v morálních hodnotách.“

Kateřina Miltnerová, mail

* „Chytrý, sympatický a pohledný. Neuvěřitelná kombinace.“

Věra Machková, mail

* „Líbí se mi muži, kteří něco umějí a chovají se tak, že o tom nevědí.“

Eva Frankotová, mail

REAKCE MICHALA HORÁČKA: „Zarazilo mě to. Ženský, kam jste daly oči? Co vidíte na těch sedmi chlapech přede mnou?“

9. Dan Bárta (37 let)

Sběratel Andělů, vynikající hudebník, skvělý zpěvák, jehož rok co rok oceňují fanoušci i kritika. Vystupuje např. s J. A. R., jazzovým triem Roberta Balzara nebo vlastní skupinou Illustratosphere. Nezařaditelný dle stylu, zařaditelný sympatickou hudební "svéhlavostí‘.

CO O NĚM NAPSALI ČTENÁŘI:

* „Dokázal, že lze být úspěšný a známý i bez pomoci bulvárních plátků, navíc se pro úspěch ničemu nepřizpůsobuje. Tím dokazuje, že možných cest je víc.“ Kristýna Nováková, mail

* „Dělá hudbu tak, jak ji cítí a ne tak, aby na ní jenom vydělal.“

Kateřina Malinová, mail

* „Jeho hlas je obdivuhodný. Jeho vzhled je obdivuhodný. A styl jeho života mne fascinuje.“

Martina Müllerová, mail

REAKCE DANA BÁRTY: „Nejdřív mě to udivilo, pak mě to pobavilo, pak potěšilo, potom mě to uklidnilo a pak jsem to pustil z hlavy.“

10. Jan Kraus (53 let)

Populární moderátor proslulý svým břitkým humorem na svém webu v kolonce povolání uvádí, že je mu,devatera řemesel‘: herec, moderátor, publicista, dramatik, režisér, autor, a podnikatel. Mimo to jest i otcem čtyř synů.

CO O NĚM NAPSALI ČTENÁŘI:

* „Přináší do mého života krásné chvíle plné smíchu a skvělé nálady.“

Světlana Buchtová, Zbýšov

* „Je to inteligentní člověk, jehož humor mě vždy pobaví, kromě toho je tak ošklivý, až je vlastně nějak přitažlivý.“ Jitka Košková, mail

* „Dokáže být nenuceně a přirozeně vtipný.“

Jana Nováková, mail

11. Petr Bende (29 let)

Soutež SuperStar mu cestu mezi české hudební hvězdy pouze trochu urychlila: zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista s klasickým hudebním vzděláním by se se svým talentem prosadil dřív nebo později i sám. V současné době je na celorepublikovém turné se svou skupinou Petr Bende Band a připravuje druhou desku.

CO O NĚM NAPSALI ČTENÁŘI:

* „Mladý nadějný zpěvák se srdcem na pravém místě. Popularitu využívá k pomoci druhým.“

Petra Frgalová, mail

* „Skvělý muzikant, zpěvák, skladatel i textař. Navíc je vstřícný a skromný.“

Tereza Holasová, mail

REAKCE PETRA BENDEHO: „Vážím si toho, že mě lidé vnímají jako člověka a že vnímají přes lidství i moji hudbu. Vážím si každého zamyšlení nade mnou a i v rámci této ankety. Děkuji.“

12 Daniel Landa (38 let)

Přestože v Landově případě nelze generalizovat, je to osobnost ve všech směrech kontroverzní: za vše jmenujme třeba jeho hudební cestu od rasistických narážek plného Orlíku k písním Karla Kryla interpretovaným na koncertě v Basilice Minor sv. Petra a Pavla. Ale Landa současný se prezentuje také jako skladatel a autor muzikálů i libret, jako vzorný otec tří dcer či jako úspěšný jezdec rallye.

CO O NĚM NAPSALI ČTENÁŘI:

* „Je to kus chlapa, nebojí se a má jasno.“

Jitka Jupová, mail

* „Všestranný člověk s vlasteneckým cítěním a smyslem pro rodinu.“

Karel Bartoš, Liberec

* „Imponuje mi svým charakterem i obhajobou češství. Souhlasím s jeho názory na historii i s komentáři současného dění.“

Markéta Vašinová, mail

13. Pavel Pafko (66 let)

Mezinárodně uznávaný chirurg se doma proslavil jako operatér prezidenta Havla. Do ankety nám psali i jeho pacienti: ti kromě Pafka-odborníka vyzdvihovali hlavně jeho skromnost.

CO O NĚM NAPSALI ČTENÁŘI:

* „Za lidský přístup k pacientům a skromnost.“

Květa Pecháčková, Libiš

* „Charakterní člověk a vynikající lékař.“

Zdeňka Šikalová, Praha

* „Moudrý muž, který svou profesi vykonává s láskou a úctou k člověku. Zůstává v Čechách, i když už dávno mohl odejít za lepším.“

Vlaďka Chourová, Příbram

14. Petr Čech (23 let)

Pravděpodobně nejlepší brankář současnosti chytá v londýnské Chelsea. Jeho raketovou kariéru nastartoval v roce 2001 přestup z Blšan do pražské Sparty.

CO O NĚM NAPSALI ČTENÁŘI:

* „Špička ve svém oboru a skvělý vzor pro mladé.“

Mirek Votápek, mail

* „Při fotbale nepoužívá jen svaly, ale hlavně mozek, v tom spočívá jeho preciznost.“

Žaneta Koudová, mail



REAKCE PETRA ČECHA: „Těší mě zájem i přízeň vašich čtenářů, kterým tímto děkuji. Mám radost z výsledků ankety, kde hlasují skuteční lidé - za každé takto individuální ocenění jsem vždy vděčný.“

15. Sámer Issa (21 let)

Do Soutěže Česko hledá Superstar se přihlásil sám - a uspěl. Nejen pro nesporné nadání a cit pro oblíbený soul a r'n'b, ale i pro rozené showmanství.

Zpěvák česko-syrského původu má talentu na rozdávání, miluje Arethu Franklin a samozřejmě hudbu.

CO O NĚM NAPSALI ČTENÁŘI:

* „Úžasný zpěvák s překrásným hlasem a charismatem. Prostě zajímavý muž.“

Věra Dušičková, Rumburk

* „Talentovaný zpěvák a tanečník, který má velký vliv na změnu vnímání moderní hudby v Čechách.“

Milan Novák, mail

REAKCE SÁMERA ISSY: „Hrozně mě to překvapilo a samozřejmě velice potěšilo... Už jsem bodoval v různých anketách, ale jako jeden z,nejzajímavějších‘ lidí...? Moc si toho vážím a děkuji.“

A CO NÁS DOSTALO? NĚKTERÉ Z VÁS NA VÝZVU K VOLBĚ NEJZAJÍMAVĚJŠÍHO MUŽE JMENOVALY VLASTNÍ MANŽELY:

Vlaďka Fišerová, Bučovice: „Miluje mě, je věrný, spolehlivý, vtipný a pro mě nejzajímavější muž nejen v Čechách.“

Simona Majerová, Lipnice nad Bečvou: „Pro mě je nejúžasnější ten, s kterým už 32 let žiju. Nevyměnila bych ho za nic na světě.“

Vendula Svobodová, Praha: „Nejzajímavější muž je pro mě ten můj: Karel je pro mě hvězda.“

JAK JSTE HLASOVALI DÁL?

Následující pořadí v anketě:

16. VLASTA HORVÁTH, zpěvák, vítěz druhé řady SuperStar

17. PETR FEJK, ředitel pražské ZOO a příležitostný herec

18. JAN SAUDEK, fotograf

19. JAROMÍR JÁGR, hokejista

20. JIŘÍ BARTOŠKA, divadelní a filmový herec, prezident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

21. TOMÁŠ HALÍK, rektor kostela Nejsvětějšího Salvátora, profesor Univerzity Karlovy

22. VLADKO DOBROVODSKÝ, bývalý kuchař, současný VyVolený

23. KAREL SVOBODA, hudební skladatel

24. JAROMÍR NOHAVICA, zpěvák a muzikant

25. VIKTOR PREISS, herec

26. JOSEF ABRHÁM, herec

27. ZDENĚK MAHLER, spisovatel a scenárista

28. MILOŠ FORMAN, režisér a scenárista

29. JAN PIRK, přednosta Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie IKEM

30. KRISTIÁN KODET, malíř

31. LUKÁŠ VACULÍK, herec

32. ARNOŠT LUSTIG, spisovatel

33. VÁCLAV MALÝ, pomocný biskup pražský

34. BOŘEK ŠÍPEK, architekt a designér

35. TOMÁŠ HANÁK, herec a moderátor

36. JOSEF KOUTECKÝ, přednosta dětské onkologie FN Motol

37. WALDEMAR MATUŠKA, zpěvák

38. IVAN TROJAN, herec

39. ONDŘEJ VETCHÝ, herec

40. MARTIN MAXA, zpěvák

41. SAŠA RAŠILOV, herec

42. PETR HAPKA, zpěvák a hudební skladatel

43. JIŘÍ SUCHÝ, zpěvák a hudební skladatel

44. JOSEF LAUFER, zpěvák