5 největších chyb, které děláte při braní léků

Nejméně polovina všech lidí v západních zemích užívá více než jeden lék na předpis. Jeden ze šesti bere dokonce dohromady víc než tři. Pět ze šesti lidí starších šedesáti pěti let užívá nejméně jeden lék a téměř polovina z nich bere tři a více. Uvedl to magazín SixWise.

I v případě, že pacient neudělá při užívání léků žádnou chybu, nese s sebou užívání léků určitá rizika. Studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí jejich vedlejšími efekty.

Tady je pět nebezpečných chyb, které lidé při užívání léků často dělají:

1. Neznáte potenciální vedlejší účinky léků.

Mnoho lidí nemá ani ponětí o vedlejší účincích léků, které užívají. Studie zaměřená na volně prodejné léky a léky na předpis například zjistila, že 54 % jejich uživatelů nevědělo nic o jejich vedlejších efektech. Navíc celá třetina těch, u nichž se tyto vedlejší efekty vyskytly, si je vůbec nespojila s užíváním léků.

Předtím, než začnete určitý lék užívat, přečtěte si pozorně příbalový leták a informujte se o vedlejších příznacích, které léky mohou mít. Některé vedlejší účinky léků jsou totiž poměrně nečekané (vyrážka, nevolnost, nutkání na zvracení a další) a málokdo si je spojí právě s užíváním léků.

Zeptejte se svého lékaře na potenciální vedlejší účinky léků předtím, než je začnete brát a důkladně si pročtěte příbalový leták.

2. Berete současně léky, které se negativně ovlivňují.

Čím víc léků berete (ať už jde o léky na předpis, volně prodejné léky, vitaminy či bylinky), tím větší je riziko, že se budou navzájem negativně ovlivňovat. Toto riziko potom nabývá extrémních rozměrů, pokud užíváte čtyři a více rozdílných léků.

V kategorii léků na předpis je několik skupin, které jsou z hlediska vzájemného negativního ovlivňování zvláště nebezpečné. Týká se to především antikonvulziv (léky proti proti křečím), antibiotik, některých léků na srdce, antacid a antidepresiv.

Jakmile začínáte brát nové léky, zeptejte se explicitně svého lékaře, zda se vzájemně neovlivňují s těmi, které už užíváte. Nezapomeňte se ani informovat o tom, jestli ten který lék neovlivňuje jídlo, nápoje či alkohol.

3. Nezkontrolujete si předpis.

Pacienti často zapomínají na to, že lékaři jsou jen lidé a dělají tudíž lidské chyby. Mohou špatně napsat recept, splést se v dávce nebo frekvenci užívání. Stejné chyby může udělat samozřejmě i lékárník.

Podle údajů New England Journal of Medicine by se většině vedlejších a nežádoucích účinků mohlo bez problémů předejít. 45 % pacientů byl někdy předepsán špatný lék. 10 % pacientů byla předepsána špatná dávka léku a 10 % pacientů užívalo svůj lék příliš často.

Zkontrolujte si předpis, který vám lékař vystavil, a také balení léků, které na něj dostanete. Ujistěte se, že jste dostali recept vystavený na své jméno. Pokud se vám cokoli nebude zdát, neváhejte se zeptat svého lékaře. Pokud si z lékárny vyzvedáváte nové léky, zkontrolujte si, že jde skutečně o ty, které máte užívat.

4. Léky skladujete nevhodně.

Některé léky jsou velmi citlivé na teplo, vlhkost či světlo. Jenže pokud jsou léky, i třeba jen na krátkou dobu, skladovány nevhodně, mohou se znehodnotit a ztratit účinnost. Navíc pokud se léky znehodnotí, nemusí se například uvnitř těla rozpustit a nemohou tak správně účinkovat.

Naprosto nevhodné je například nošení léků po kapsách oblečení. Tělesná teplota je pro ně totiž příliš vysoká. Mnoho lidí skladuje léky na nejvíce vlhkém a teplém místě v bytě; v koupelně. Přečtěte si však příbalové letáky a informace o skladování léků a zcela jistě zjistíte, že koupelna je tím posledním místem, které by jim vyhovovalo.

5. Neřídíte se instrukcemi lékaře.

Podle údajů Food and Drug Administration se téměř polovina lidí při užívání léků neřídí pokyny svého lékaře. Pacienti často vynechávají jednotlivé dávky, nebo si naopak berou léky navíc. Velmi často také lidé přestanou brát léky, jakmile se začnou cítit lépe, a to i přesto, že léčba není ještě u konce. To však většinou vede jen k tomu, že se za nějaký čas choroba znovu vrátí.

Nesprávné užívání léků má přitom velmi závažné následky. Například vynechání léků na léčbu zeleného zákalu může vést k poškození optického nervu nebo slepotě. Užívání větších dávek léků vede potom k předávkování nebo k vypěstování si odolnosti na lék, kdy pacient musí dávky neustále zvyšovat, aby se efekt vůbec dostavil.

Podle psychologů je problém především v tom, že lidé nechtějí léky brát vůbec a tak si jejich dávkování přizpůsobují podle svého. Proto jich také berou méně, nebo ukončí léčbu předčasně. To se většinou stává u antibiotik. Pacient se začne cítit lépe, proto jejich užívání přeruší, jenže infekce nemusí být ještě zcela zlikvidována a hrozí další komplikace.

V každém případě se při užívání léků držte instrukcí lékaře. Nevynechávejte dávky, nezvyšujte si množství léků a doberte vždy určené množství. Pokud máte nějaké pochybnosti ohledně vedlejších účinků či velikosti dávek, konzultujte tento problém vždy nejprve se svým lékařem, než uděláte jakékoli změny.

A konečně; pokud máte doma staré léky, zbavte se jich. Rozhodně neužívejte léky, které jste kdysi dostali od svého lékaře, jen proto, že vám tehdejší příznaky připadaly podobné těm, které máte teď!