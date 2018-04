Nechcete v létě lenošit? Naučte se anglicky, potápět či řídit jachtu

Je to jistý druh předsevzetí: udělat každý rok něco poprvé. Zaručí vám to, že se stále učíte, s něčím se seznamujete, něco objevujete. A léto je na to ideální doba. S přibývajícím věkem se počet možných ‚poprvé‘ snižuje, ale jistě i ve vašem životě nějaká zbývají. Takže i když máte dávno za sebou první sex na pláži, pořád ještě můžete umíchat první koktejl Sex on the beach na barmanském kurzu, kde vám vystaví certifikát na míchání nápojů.

Řidičák máte od osmnácti, na motorku jste si papíry taky už udělali a co teď? Přes léto si ke své sbírce oprávnění můžete přidat ještě jedno - na loď. Kapitánské zkoušky je možné skládat u nás i v zahraničí, ale pokud je chcete spojit s dovolenou, jeďte na pár dní třeba do Chorvatska. Existuje už mnoho agentur, které vám na šest dní zařídí pronájem lodi i s kapitánem. Na konci kurzu se zpravidla skládají zkoušky.

"Byla to moje nejlepší dovolená. V partě šesti lidí jsme se vydali na jachtě podél chorvatského pobřeží a na konci dostali něco jako řidičák na loď," vypráví třicetiletá Lucie Tomášková. Vést jachtu je učil chorvatský kapitán. Museli zvládnout i takové věci jako vázání uzlů, čtení v námořní mapě a manévrování v přístavu. Včetně základů anglické konverzace, aby byli schopni nahlásit svoji pozici.

"Nevím, jestli to někdy v budoucnu využiju a budu mít odvahu obsluhovat loď, ale dva kamarádi z naší party už dvakrát vyrazili na jachtě sami," dodává Lucie. Kurz, který popisuje, stojí u agentury Euromarina 12 000 Kč, bez jídla a poplatků za vystavení průkazu. Trvá týden a následné zkoušky probíhají v češtině. Náš mateřský jazyk samozřejmě ovládá i kapitán.

TIPY: Kapitánských průkazů je velké množství, záleží na typu lodi i vodní plochy. Pokud si uděláte průkaz například v Chorvatsku, ověřte si, jestli platí i za hranicemi chorvatských vod.

2. Padák na záda a ven z letadla

Tenhle zážitek je pro skutečné odvážlivce. Vyskočíte úplně sami z letadla a naučíte se bez pomoci přistát s padákem na zemi. Tímhle certifikátem se můžete chlubit ještě hodně dlouho, přitom není tak těžké ho získat, když tedy pomineme fakt, že poměrně těžké bude vystoupit z letadla do prázdna.

Na ten nejzákladnější kurz si vyhraďte víkend, jeden den zabere teorie, další den nácvik parakotoulu a výskoku z letadla. Pak následuje samotný seskok, v některých kurzech máte v ceně i dva.

"Vyskočit sám z letadla bez tandem instruktora ve výšce kilometr nad zemí a čekat, jestli se otevře padák, nebylo lehké. Nakonec jsem se přemohl. Při druhém seskoku už jsem přesně věděl, o co běží, takže jsem si ho užil o mnoho víc," napsal Rostislav na web nabízející adrenalinové dárky. Výcvik tady stojí necelé tři tisíce, server www.4000.cz ho má za dva tisíce s tím, že každý další seskok stojí 900 Kč.

TIPY: Pokud se vám seskok bude líbit, můžete jít ve své kvalifikaci dál a udělat si sportovní výcvik. To už obnáší volný pád.

Léto je ideální dobou ke studiu cizích jazyků (Ilustrační snímek)

3. Naučit se cizí řeč mezi rodilými mluvčími

Když chcete překonat sami sebe, nemusíte se nutně vrhat z letadla nebo se potápět se žraloky. Vypravit se na jazykový kurz do zahraničí vyžaduje taky dost odvahy.

"Do New Yorku se mi nechtělo. Radši spát v pralese nebo v poušti než tohle šílený betonový město. Ale potřebovala jsem se naučit pořádně anglicky a doufala, že pochytím alespoň závan lepšího přízvuku," vypráví herečka Tereza Voříšková o šestitýdenním kurzu v USA. Své zážitky napsala na web cestovní kanceláře Intact, která kurzy pořádá. New York ji uchvátil. "Muzikanti, kteří jsou všude a kteří vás roztančí, kolej, ze které nikdy nepůjdete sami, ale s bandou kamarádů, takže se vlastně učíte pořád..." vzpomíná jedenadvacetiletá herečka.

Na jazykový kurz se však můžete vypravit, i když je vám dvakrát tolik co Tereze. V tom případě se vyhněte prázdninám a jeďte třeba na začátku září nebo později na pozdim, alespoň tak to radí lidé, kteří jazykové kurzy pravidelně navštěvují. Když budete studovat v zahraničí, naučíte se jazyk líp.

A nemusíte mít nutně dva měsíce prázdnin, některé kurzy jsou dvou - nebo třítýdenní. Například tři týdny angličtiny ve Velké Británii (Edinburgh nebo Hastings) stojí od šesti tisíc.

TIPY: Dávejte si pozor na výběr agentury. Liší se nejen v ceně, ale především v kvalitě nabízených služeb. Na internetu jsou teď slevy na kurzy, které objednáte do konce měsíce.

4. Pouze pro dospělé: škola míchání koktejlů

Po tomto kurzu se stanete královnou (nebo králem) večírků, protože budete umět namíchat ty nejlepší koktejly. Barmanské školení trvá šest hodin, které strávíte v luxusním hotelu, a budete míchat, míchat, míchat... a okukovat grify od zkušenějších.

Profesionální barman vás zasvětí do koktejlové magie včetně zdobení nápojů ve skleničkách a samozřejmě dostanete domů receptury. Cena se pohybuje v rozpětí od tisícovky do pěti tisíc korun.

TIPY: Jestli chcete mít certifikát pro svůj dobrý pocit a budete míchanými nápji oblsuhovat maximálně hosty na narozeninové party, stačí vám levnější než někomu, kdo se zrovna chystá pracovat v nočním podniku.

Obejevte kouzlo podmořského světa (Ilustrační snímek)

5. Se šnorchlem mezi žraloky

Na jednom z webů, kde můžete koupit adrenalinové zážitky, se doslova píše: "Dostanete se do blízkosti samotné hvězdy tolik známého filmu Čelisti. Ano, jedná se opravdu o tolik obávaného žraloka bílého."

Hodně lidí hned po téhle informaci překlikne do sekce nabízející jako dárek aromatickou masáž, ale pokud máte rádi adrenalin, může být zrovna tohle vaše letošní poprvé. O vaši bezpečnost je postaráno i v blízkosti žraloka - ve stylu obrácené zoo, kdy v kleci jste vy a on pluje okolo. Stačí si objednat zájezd a vyrazit.

Pokud jste se nikdy nepotápěli, musíte absolvovat základní kurz. Navléknou na vás neopren, na záda dají kyslíkovou bombu a vhodí vás do bazénu. S tím souvisí i trocha teorie, kterou musíte předem zvládnout. Po lekcích v bazénu následují další v hlubších vodách. Celé to stojí několik tisíc.

"Bez potápění už mě dovolená nebaví. Tolik úžasných barev jinde než v moři nevidíte," přiznává Věra Sládečková, která se poprvé ponořila do vod podél italského pobřeží. Od té doby byla v Egyptě, na Krétě a potápět se bude i letos v Africe.

TIPY: Nespěchejte při kurzu. Je špatné, když vám instruktor vystaví certifikát dříve, než absolvujete alespoň pět ponorů v bazénu a stejný počet na volné vodě.