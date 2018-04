5 důvodů, proč se vám nedaří hubnout

1. chyba: Řídíte se špatnými radami

Na konci sedmdesátých let převládl názor, že dietní jídelníček nesmí obsahovat téměř žádné tuky. Zatímco obsah tuků se podle tohoto dietního doporučení snížil, podíl sacharidů v potravě výrazně vzrostl, uvádí server msn. Jenže zatímco na počátku sedmdesátých let činil průměrný denní kalorický příjem 2450 kalorií, v roce 2000 tento příjem vzrostl na 2618. Za tento nárůst pak, podle odborníků, mohou právě sacharidy.

Pokud chcete opravdu zhubnout, zaměřte se právě na svůj příjem sacharidů a radikálně ho omezte. Sacharidy totiž zásobují vaše tělo energií. Nicméně problémem naprosté většiny lidí je skutečnost, že přijmou mnohem více energie, než stihnou spálit.

2. chyba: Jíte jen nízkotučné potraviny

Nízkotučné potraviny mohou být jedním z faktorů, který se podílí na vaší nadváze. Například studie z Cornell Univesity ukazuje, že lidé s nadváhou, kteří jedí výhradně jen nízkotučná jídla, zkonzumují o 47 % kalorií více, než kdyby se stravovali "normálně." V průměru totiž nízkotučná jídla obsahují o 59 % méně tuku, ale jen o 15 % kalorií méně než klasické potraviny. Problém je však v tom, že mnoho lidí snadno podlehne dojmu, že nízkotučných potravin mohou sníst mnohem více a v konečném důsledku tak přijmou více kalorií než z běžných potravin.

3. chyba: Pořád nestíháte snídat

Jistě, slyšeli a četli jste to už nejméně stokrát! Ale pořád se tím neřídíte, protože prostě nemáte čas, chuť nebo vám do toho vždy něco přijde a snídani prostě vynecháte. Vědci z univerzity v Massachusetts zjistili, že lidé, kteří nesnídají, mají pětkrát větší pravděpodobnost, že budou obézní, než ti, kteří snídají každý den. Je to proto, že když po šesti až osmihodinovém spánku přeskočíte snídani a vrhnete se okamžitě do práce, brzy vám začne chybět energie a vaše tělo tento stav začne signalizovat chutí na sladké.

První jídlo dne snězte do devadesáti minut po probuzení. Výzkumy ukazují, že lidé, kteří s prvním jídlem čekají déle, mají o 147 % větší pravděpodobnost, že ztloustnou. U těch, kteří snídají o více než tři hodiny později, už je toto riziko větší o 173 %.

4. chyba: Jíte příliš mnoho cukru

Jídelníček většiny lidí je stále přeplněný cukrem. Zkontrolujte si například etiketu na cereáliích, které si dáváte k snídani. Ačkoli jsou například cereálie označovány jako zdravé, jsou plné cukru. Problém je v tom, že cukr zvedne krevní hladinu inzulinu - hormonu, který signalizuje vašemu tělu, aby přestalo spalovat a začalo ukládat tuk.

Pečlivě si vždy prostudujte, co vaše jídlo přesně obsahuje. Vyměňte cereálie za ranní omeletu. Vědci z univerzity v Saint Louis zjistili, že lidé, kteří mají ke snídani vajíčka, zkonzumují v průběhu dne méně kalorií než například ti, kteří snídají sladké pečivo. Ačkoli obě dvě snídaně obsahují stejné množství kalorií, ti, kteří posnídali vejce, potom v průběhu dne přijali o 264 kalorií méně.

5. chyba: Neposilujete

Studie, kterou provedla univerzita v Connecticutu, se zúčastnila skupina mužů s nadváhou. Pod vedením odborníků jim byl sestaven jídelníček s 1500 kaloriemi denně. Navíc byli rozděleni do tří skupin: první z nich necvičila, druhá se věnovala třikrát týdně aerobním cvičením a třetí kombinovala aerobní aktivity s posilováním. Každá ze skupin zhubla přibližně deset kilogramů. Nicméně posilující skupina se zbavila o pět kilogramů tuku víc než ostatní dvě. Posilující muži totiž ztratili téměř jen čistý tuk, zatímco ostatní ztratili i svalovou hmotu.

Zařaďte do svého dietního plánu i posilovací aktivity. Studie jasně ukazují, že ztracené svaly jsou postupem časy nahrazeny tukem. Nicméně to neznamená jen to, že budete vypadat ochable, protože se vám také zvětší velikost oblečení. A to i v případě, že vaše váha bude pořád stejná. Každý kilogram tuku na vašem těle totiž zabere o 18 % větší prostor než kilogram svalů.