5 chyb při výuce plavání: potápění se zacpaným nosem i podcenění rizik

1 Jdete s dítětem hned do vody a do hloubky

Ještě horší variantou je prosté hození do vody, podobné scénáře většinou vedou k vyděšenému dítěti a traumatu. Dítě potřebuje mít při seznamování se s vodním prostředím pocit bezpečí a dostatek času.

„Roční děti jdou do vody v náručí rodičů, u dvou a tříletých je dobré začít v brouzdališti nebo malém bazénku, kde dítě stojí, pak se i posadí do vody, cáká a hraje si. Starší děti musí samozřejmě dosáhnout na dno, začátečníci by měli mít vodu maximálně po pas,“ radí rodičům Štěpánka Štrougalová z plaveckého oddílu Juklík. Rodiče by si měli vždy zjistit co nejvíce informací o místě koupání, v případě bazénů je důležitá zejména kvalita vody a její chemické ošetření, hlavně u dětí mladších tří let, ty jsou totiž náchylné k ekzémům a alergickým reakcím na chemikálie ve vodě.

2 Učíte potápění se zacpaným nosem a zavřenýma očima

Málokdo z nás se ve vodě pohybuje jako Michael Phelpse, ale taková „dovednost“ dítěti k ničemu nebude. Naopak může zkomplikovat následující výuku plavání, protože se dítě bude bát vody v očích a nose. „Začněte postupně s foukáním do vody, bublinami, výdechy do hladiny a cákání rukama. Pak můžete přidat přelévání hlavy vodou, schovávání obličeje do vody až k ponoření hlavy. Vše musí jít postupně a hravě, dítě nechceme do ničeho nutit, ale pomalu ho zvykat,“ vysvětluje Štrougalová. Děti z plaveckých klubů se podle ní potopí pod vodu v průměru po dvou měsících pravidelného tréninku.

Dítě se při potápění musí naučit vyfukovat bubliny pod vodou a doba pobytu pod vodou a zadrženého dechu se postupně prodlužuje. Aktivity musí být pro dítě zábavné, obzvlášť pokud již stihlo k vodě pojmout nedůvěru. Vyhněte se také učení několika věcí najednou - až po dobrém zvládnutí jedné činnosti učte dítě nějakou jinou, čas mezitím vyplňte hraním a zábavou, aby se mu voda neznechutila.

Co všechno najdou malé potápky pod vodou? Podívejte se na potápění hrou:

3 Vynecháte splývání

Vznášení se na vodě je po potápění dalším předpokladem dobrého plavce. Postupně se z něj také dítě naučí dostávat do dalších pozic a pohybů. Dítě nejprve položíme na vodu na bříšku s hlavou schovanou ve vodě, do které vyfukuje bubliny a vznáší se na místě. Nejprve ho samozřejmě držíme, pak ho naučíme i dostat se na hladinu odrazem ode dna nebo od okraje a prodlužujeme délku splývání,“ radí Štrougalová.

Děti v plaveckých klubech, kam chodí pravidelně od pěti měsíců až roka, zvládají splývání s dopomocí rodiče asi ve 3 až 4 letech a samostatně kolem čtyř a půl let v bazénu v hloubce. Děti, které se vody nebojí a potopí se pod vodu, zvládnou často položit se na vodu hned napoprvé, jak to vyzkoušejí.

4 Začnete výuku rovnou celým plavecký stylem

Nedokonalost našeho plaveckého stylu, kdy při prsou všelijak kopeme nohama a při kraulu špatně kombinujeme pohyb s dechem, se zákonitě přenese i na děti. Právě z toho důvodu je také lepší vyhledat služby profesionálů, kteří chyby odstraní hned v zárodku.

Zásadním pochybením je pak snaha naučit dítě celý plavecký styl najednou - nejčastěji se jedná o prsa, výsledek je často dítě „bojující“ s vodou. Podle odborníků je nejlepší začít jednotlivými prvky, jako jsou kraulové nohy, které dítě může nacvičovat nejdřív v sedě na kraji bazénu a pak je přidávat ke splývání.

Rodiče často také zapomínají na znak, který je z hlediska koordinace pohybů pro dítě nejsnazší (problémy ale může mít s položením se na vodu, pokud se jí bojí).

„Se vznášením se na hladině můžete začít s pomocí nafukovací matrace nebo dalších pomůcek s dopomocí rodičů, postupně se pak dostanete k uvolněnému položení se na hladinu,“ doporučuje Štrougalová s tím, že v plaveckých klubech bývá většinou znak a kraul upřednostňován před prsy. „Nejsou ale příliš vhodné pro plavání v terénu, kde není bezpečné mít hlavu pod vodou a nevidět kolem sebe. U prsou může být hlava nad vodou, což ale zase není nejlepší ze zdravotního hlediska, u závodního plavání se hlava také zanořuje,“ dodává Štrougalová.

Pohybovat se z místa na místo bez plavecké pomůcky jako kruh nebo desky mohou děti až ve chvíli, kdy zvládnou potopení hlavy pod vodu, nebojí se pohybovat ve vodě, kopou nohama kraulový kop a vydechují pod vodou.

K výuce plavání napomáhají plavecké nadlehčovací desky, nudle, pásy. Zajišťují plavci nadlehčení v plavecké poloze. Zvládnutí plaveckého stylu nečekejte od čtyřletých dětí, děti z plaveckých klubů v průměru dobře zvládnou kraul a znak okolo pátého roku.

5 Nepoučení o bezpečném vstupu a výstupu z vody a rizicích

Voda je nebezpečným živlem, a i když z ní má dítě radost, rodič jej musí poučit o rizicích. Pediatři navíc varují, že dnes oblíbené plavání s miminky zbaví děti přirozené obezřetnosti z vody, což může vést k nebezpečnému chování.

„Rodiče by měli rozhodně dítě naučit bezpečně vlézat a vylézat z vody. Důležitý je pomalý vstup do vody, a je-li místo špatně přístupné, musí se zamyslet i nad tím, jak se mohu bezpečně z vody dostat ven. Pak samozřejmě platí obecná pravidla jako že neskáču do vody tam, kde neznám hloubku a terén. Na pozoru se musíme mít i u jezů se spodními proudy, spodní proudy mohou být i v moři,“ popisuje instruktorka plavání Štrougalová. Děti budou mít určitě radost, pokud s nimi nanečisto vyzkoušíte pády a skoky do vody na místě, kam se často chodíte koupat.