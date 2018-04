4 největší nebezpečí, která hrozí vašemu dítěti

Podle statistik zemře v Evropě každý rok víc než dva tisíce děti na následky domácích zranění. Tady jsou čtyři hlavní příčiny dětských úmrtí, které podle statistik sestavil server Parenting.com:

1. nebezpečí: Pády

Riziko: Příliš málo ohrádek a zábran

"Rodiče dají často zábranu nahoru na schodiště, ale už je nenapadne, že to samé je potřeba udělat i v jeho spodní části. Dítě tak bez problémů vyleze nahoru a pokud spadne, horní ohrádka mu v tom rozhodně nezabrání," říká Mary Appyová, prezidentka Home Safety Council. Dalším problémem jsou ohrádky, které dítě může snadno otevřít, přelézt nebo převrátit. Vyberte tedy pevnou zábranu a umístěte ji nahoru i dolů na schodiště. Ujistěte se také, že její otvory jsou tak úzké, aby jimi dítě nemohlo prostrčit hlavu.

Riziko: Batolící se děti

V roce 2004 bylo na evropských pohotovostech ošetřeno víc než 3 900 dětí mladších čtyř let se zraněními souvisejícími s nejistou dětskou chůzí. Alarmujícím zjištěním je však skutečnost, že 80 % těchto dětí se zranilo v době, kdy byly pod dohledem dospělé osoby. Věnujte se dítěti a učte ho chodit, čím dříve získá v chůzi jistotu, tím menší riziko zranění mu hrozí. Navíc je nutné odstranit z jeho dosahu pohyblivé a lehké předměty, o které se při chůzi nemůže opřít.

Riziko: Děti v sedačkách

"Mnoho rodičů si myslí, že když děti připoutají do dětské autosedačky, mohou je nechat na jakémkoli místě bez dozoru," říká Karen Sheehanová z dětského úrazového oddělení v Chicagu. "Existuje však spousta případů, kdy se děti v sedačce šoupou či ji rozpohybují tak, že spadnou ze stolu a jiných vyvýšených míst. To je také příčinou mnoha dětských zranění hlavy."

2. nebezpečí: Udušení

Riziko: Spíte s dítětem v posteli

Neúmyslné udušení či uškrcení je jednou z hlavních příčin dětských úmrtí a 60 % těchto tragických událostí se odehraje v posteli rodičů či dětské postýlce. "Už jsem byla svědkem mnoha případů, kdy byly děti udušeny v průběhu spánku se svými rodiči," říká Ruth Borgenová, ředitelka dětské pohotovosti v New Jersey. Pokud chcete mít v noci dítě na dosah ruky, umístěte jeho postýlku vedle své postele.

Riziko: Přeplněná postel

Polštáře, pokrývky, přikrývky a deky možná vypadají roztomile, ale snadno se mohou omotat kolem hlavy vašeho dítěte. Pokud nemá dost síly, aby je odmotalo, může se jimi i udusit. Místo přikrývky kupte dítěti spací vak na zip.

Riziko: Drobné potraviny

Kuličky hroznového vína, popcorn, rozinky a další drobné potraviny, které jsou menší nebo stejně velké jako mince, mohou vašemu dítěti snadno zablokovat dýchací cesty. Kuličky hroznového vína pokrájejte na čtvrtiny, než je dítěti předložíte, a stejně postupujte u všech drobných potravin. Nikdy také nenechávejte misku s oříšky či sladkostmi na stole v dosahu dítěte.

3. nebezpečí: Utonutí

Riziko: Váš kbelík na úklid

Ačkoli byste si možná nikdy vodu, kterou máte připravenou v kbelíku na úklid, nespojila s nebezpečím pro dítě, je to tak. Víc než třicet dětí každoročně zemře na utonutí v kbelíku s vodou. "Když se děti učí chodit, snadno zakopnou a spadnou hlavou do kbelíku, pak už však hlavu nedokáží vytáhnout a mohou se utopit i v tak malém množství vody," říká Borgenová. V době, kdy uklízíte, dejte dítě do bezpečí dětské postýlky nebo ohrádky.

Riziko: Dětské sedačky do vany

Víc než polovina dětských utonutí se odehraje ve vaně a sedačka do vany tomu nedokáže zabránit. Ročně na světě dojde ke stovkám dětských úmrtí a zranění právě v souvislosti se sedačkami do vany. Ty totiž dodávají rodičům falešný pocit jistoty, takže v nich spíše nechávají své děti bez dozoru. "Pokud se však jejich úchyty uvolní, dítě se v sedačce ponoří pod vodu a snadno se utopí," říká Sheehanová.

Riziko: Dětská brouzdaliště

Každý rok se víc než tři sta dětí mladších čtyř let utopí v bazénech a dokonce i brouzdalištích. "Rodiče by si měli dávat především pozor na velká brouzdaliště, kde se jim dítě snadno ztratí z očí," říká Marry Appyová. "Rodičům připadají obvykle brouzdaliště méně nebezpečná než bazény a proto u nich snadno povolí v ostražitosti." Coby rodiče nesmíte riziko brouzdališť nikdy podceňovat, pokud jste na návštěvě u někoho, kdo vlastní bazén, nenechávejte dítě ani minutu bez dozoru.

4. nebezpečí: Popálení

Nebezpečí: Příliš horká voda

Dítě vystavené vodě horké šedesát stupňů po dobu tří sekund má popáleniny třetího stupně. Pořiďte si do koupelny termostat a nastavte na něm maximální teplotu vody padesát stupňů.

Nebezpečí: Horké nápoje

"Je až neuvěřitelné, kolik každoročně vidím opařených dětí, jejichž rodiče zároveň chovali dítě a pili kávu," říká doktorka Sheehanová. Pokud pijete v těsné blízkosti horký nápoj, použijte cestovní hrnek s uzavíratelnou horní částí. Nikdy také nenechávejte mísu s horkou polévkou nebo kávu na kuchyňském stole. "Spousta popálenin se stane, když na sebe dítě strhne ubrus a s ním i horkou polévku nebo nápoj."

Nebezpečí: Absence (nebo zastarání) požárního alarmu

Dvě třetiny dětských úmrtí a zranění vznikají v důsledku domácích požárů. "V naprosté většině jde o byty a domy, které nejsou vybavené požárním alarmem, či vlastní příliš zastaralý. Pokud je totiž alarm starší než deset let, ztrácí svou citlivost," říká Appyová. Pořiďte si domů požární alarm a pokud vlastníte starší než deset let, vyměňte ho.